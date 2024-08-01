Abdullah Avcı’dan transfer açıklaması: Acele etmek istemiyoruz

Abdullah Avcı ilk iki maçından galibiyetle ayrıldı

BAZEN YAKINLAŞIYORUZ BAZEN UZAKLAŞIYORUZ

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Abdullah Avcı; "Kulübümüzün Süper Lig'deki 50. yılı kutlandı. Türk futbolunda önemli devrimler yapmış, bu takımda olmaktan dolayı gururluyum. Trabzonspor bize çok şey kattı. Oyun çok iyi başladı. Oyun olarak üstüne koyuyoruz. Bugün çözüm noktası kenarlar ve savunma arkasındaydı. Oyunun büyük bölümüne hakimdik. Oyun üstünlüğü elimizdeydi. Yeni transferlerimizin taraftarlar tarafından desteklenmesi çok hoşuma gitti. Gelen oyuncularımız olacak. Az bir seçeneğimiz kaldı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Transferde artık sona doğru geldik. Başkan çok çalışıyor. Herkes fedakarlık yapıyor. Çok iyi geldik buralara. Hatasız. Taraftarlarımız da memnun. Acele etmek istemiyoruz. Her transferin farklı dinamikleri var. Ekonomisi, formasyonu... İletişimlerimiz sürüyor. Bazen yakınlaşıyoruz bazen uzaklaşıyoruz. Savic ve Okay'ın durumuna bakıp gelecek hafta bizimle olabileceklerine karar vereceğiz" dedi.