Okan Buruk: Mağlubiyetten utanmalıyız

Yeni sezonun ilk maçına Süper Kupa'da çıkan Galatasaray, Beşiktaş karşısında aldığı 5-0 gibi ağır ve tarihi bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçen senenin şampiyonu olarak sahaya çıktıklarını belirterek sözlerine başlayan Buruk, "Şampiyon demek ligi en üstte bitiren, rekorların takımı, rekorları kırmış bir takım olarak sahaya çıktık. İyi bir takımla oynayacağımızı biliyorduk ama kazanmak için maça başladık. Bireysel hatadan çok erken bir gol yedik. Golü bulup beraberliği yakalayacağımız pozisyonlar vardı. Attığımız ve geçerli olmayan iki gol vardı. Beraberliği yakalayasadık belki de oyun bizim için daha iyi gidebilirdi. İkinci yarı 2 forvete döndük. Barış'ı aldık, golü bulma hedefimiz vardı. Yine savunma hatasından bir gol yedik. Savunma oyuncularımızın takibi, zaman zaman çok geriye kaçmaları... Oyun içerisinde bizim istediğimiz oyunun dışına çıktığımızda net bir şekilde 2-0'dan sonra oyunda düştük. Bu Galatasaray takımının oyunu değil. Hamleler yaptık daha çok üretebilirdik. Merkezden ve kanatlardan top getiremedik. Maçtan önce iki takımın da yüzde 100 hazır olmadığını söylemiştim. Beşiktaş ikinci yarı daha istekliydi. Gedson'un oyun temposu etkili oldu. Maça 11'i çıkaran, kadroyu seçen, her şeyi seçen benim. Mağlubiyetin sorumlusu da benim. Mağlubiyetten utanmamız gerekiyor. Başımızı kaldırıp bir sonraki maça bakacağız. Son iki senenin şampiyonu olarak iyi başlamadık. Geçen sene Avrupa kupasıyla başlamıştık. Çok etkili değildik oyun anlamında. Bu takım yine şampiyonluğun en büyük adayı. En kısa sürede kendi oyunumuzu oynamamız lazım. Gelen oyuncularla birlikte önümüzdeki hafta daha güçlü, daha iyi oynayarak galibiyet alarak bu akşamı unutturup galibiyet serisine başlamamız lazım. Bu benim sorumluluğumda. Nasıl ki iki şampiyonluğu beraber yaşadık aynı oyuncu grubu ve kadro ile. Oyuncularıma güveniyorum. Her zaman arkalarındayım. Daha iyisi nasıl olacak onu konuşacağız. Hafta içi daha iyisini isteyeceğim. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir sonuç aldılar. Maç sonunda çıktık ve onları alkışladık. Aradığımız iklimi görmek için çok etkiliydi. Futbol açısından gecenin önemli yanı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.