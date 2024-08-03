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2. Fred vakası: Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! O isim karşı çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahaya 2 takviye birden yapmak isteyen Kanarya, Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği yıldız isim için girişimlere başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun yıldız ismi bizzat aradığı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 16:45 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 16:45
2. Fred vakası: Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! O isim karşı çıktı

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Fred'in sakatlanmasının ardından orta saha transferi için gaza basan Fenerbahçe, birbirinden önemli isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

2. Fred vakası! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım

Sander Berge ve Sofyan Amrabat'ın ardından sarı-lacivertliler, Scott McTominay'ı da listesine dahil etti.

2. Fred vakası! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım

İngiliz basınına yansıyan haberlerde de bu transfer girişimi doğrulandı.

2. Fred vakası! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım

Sarı-lacivertlilerin, 27 yaşındaki İskoç orta saha için Manchester United'la bir görüşme gerçekleştirdiği de ortaya çıktı.

2. Fred vakası! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım

YENİDEN ÇALIŞALIM

Tecrübeli orta saha için Fulham ve Galatasaray da devrede...

2. Fred vakası! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım

Ancak Fenerbahçe, geçen sezon Fred'i ezeli rakibinin elinden kaptığı gibi McTominay'ı da almak istiyor.

2. Fred vakası! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım

Sarı-lacivertlilerin en büyük kozu ise bu konuda teknik direktör Jose Mourinho...

2. Fred vakası! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım

Portekizli çalıştırıcının, ManU'dan eski öğrencisini aradığı ve "Scott, yeniden birlikte çalışalım" diyerek Fenerbahçe'ye davet ettiği belirtildi. Ada medyası, F.Bahçe'yi transferde önde görüyor.

2. Fred vakası! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım

SCHOLES KARŞI ÇIKIYOR

Manchester United'ın efsane isimlerinden olan Paul Scholes, McTominay'ın satılmasına karşı.

2. Fred vakası! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım

Ada medyasına açıklamalarda bulunan 49 yaşındaki spor adamı, "Geçen yıl Fred ve McTominay'dan birinin gitmesi gerekiyordu. Fred gitti. Bu sezon ise McTominay satılmamalı ve takımda kalmalı" ifadelerini kullandı.

2. Fred vakası! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım

A TAKIMA MOURINHO ÇIKARDI

Manchester United'ın altyapısında futbola başlayan Scott McTominay, ilk kez A Takıma 1 Temmuz 2017'de yükseldi.

2. Fred vakası! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım

Oyuncuyu A takıma kazandıran isim ise o dönem ManU'yu çalıştıran Jose Mourinho...

2. Fred vakası! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım

İskoç oyuncu, bu nedenle Jose'ye ayrı bir sevgi besliyor ve onu bir baba figürü olarak görüyor.

2. Fred vakası! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım

Bu nedenle Scott'un F.Bahçe'ye sıcak baktığı belirtildi.

2. Fred vakası! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım

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