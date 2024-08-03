2. Fred vakası: Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! O isim karşı çıktı

Ada medyasına açıklamalarda bulunan 49 yaşındaki spor adamı, " Geçen yıl Fred ve McTominay'dan birinin gitmesi gerekiyordu. Fred gitti. Bu sezon ise McTominay satılmamalı ve takımda kalmalı" ifadelerini kullandı.

İskoç oyuncu, bu nedenle Jose'ye ayrı bir sevgi besliyor ve onu bir baba figürü olarak görüyor.