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Aslanlar gibi destek! Galatasaray taraftarı Filistin'e sahip çıktı: Dünya soykırımı canlı izliyor

Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği Süper Kupa'da sarı kırmızılı taraftarlar, Filistin'e sahip çıktı. Karşılaşmada tribünlere iki çarpıcı pankart asılarak destek verildi.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 21:05 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 21:21
Aslanlar gibi destek! Galatasaray taraftarı Filistin’e sahip çıktı: Dünya soykırımı canlı izliyor

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Galatasaray, Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı taraftarlar mücadelede takımlarını desteklerken Filistin'e sahip çıkan ifadelerin yer aldığı pankart tribünlere asıldı.

Galatasaray taraftarından Filistin'e destek geldiGalatasaray taraftarından Filistin'e destek geldi

Süper Kupa finalinde Galatasaray taraftarı "Filistin'de insanlık ölüyor, dünya soykırımı canlı canlı izliyor" pankartı açarak Filistinli mazlumlara destek oldu.

Galatasaray taraftarın'dan Filistin'e destek!

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