Aslanlar gibi destek! Galatasaray taraftarı Filistin’e sahip çıktı: Dünya soykırımı canlı izliyor

Galatasaray, Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı taraftarlar mücadelede takımlarını desteklerken Filistin'e sahip çıkan ifadelerin yer aldığı pankart tribünlere asıldı.
Galatasaray, Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı taraftarlar mücadelede takımlarını desteklerken Filistin'e sahip çıkan ifadelerin yer aldığı pankart tribünlere asıldı.
Süper Kupa finalinde Galatasaray taraftarı "Filistin'de insanlık ölüyor, dünya soykırımı canlı canlı izliyor" pankartı açarak Filistinli mazlumlara destek oldu.