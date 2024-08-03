ABD'de çalışmalarını sürdüren Real Madrid ve Barcelona , hazırlık maçı için New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Barcelona-Real Madrid maçında sahaya yıldırım düştü

YILDIRIM TEHLİKESİ MAÇA ARA VERDİRTTİ

Milli oyuncumuz Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıktığı maçın 12. dakikasında yetkililer yıldırım düşme riski nedeniyle oyunu durdurma kararı aldı.

MODRIC'IN İTİRAZINA RAĞMEN MAÇA ARA VERİLDİ

Real Madrid'in kaptanı Luka Modric, maçın durdurulmasına itiraz etse de hakemler oyunu devam ettirmeme kararında ısrar etti ve iki takım oyuncuları soyunma odalarına döndü.