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Barcelona-Real Madrid maçında sahaya yıldırım düştü!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşmak için sahaya indi. Maç esnasında sahaya yıldırım düştü ve maç yarıda kaldı.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 03:08 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 03:27
Barcelona-Real Madrid maçında sahaya yıldırım düştü!

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ABD'de çalışmalarını sürdüren Real Madrid ve Barcelona, hazırlık maçı için New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Barcelona-Real Madrid maçında sahaya yıldırım düştüBarcelona-Real Madrid maçında sahaya yıldırım düştü

YILDIRIM TEHLİKESİ MAÇA ARA VERDİRTTİ
Milli oyuncumuz Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıktığı maçın 12. dakikasında yetkililer yıldırım düşme riski nedeniyle oyunu durdurma kararı aldı.

Barcelona-Real Madrid maçında sahaya yıldırım düştü!

MODRIC'IN İTİRAZINA RAĞMEN MAÇA ARA VERİLDİ
Real Madrid'in kaptanı Luka Modric, maçın durdurulmasına itiraz etse de hakemler oyunu devam ettirmeme kararında ısrar etti ve iki takım oyuncuları soyunma odalarına döndü.

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