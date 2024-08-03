Giovanni van Bronckhorst’tan 18 yıllık Süper Kupa tarihinde ilk! Hollandalı teknik direktör tarihe geçti

Bu yaz Beşiktaş 'ın başına geçerek şampiyonluk yolculuğuna başlayan Giovanni van Bronckhorst , ilk maçında Galatasaray 'ı 5-0 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı ve Süper Kupa'yı kazandı.

Giovanni van Bronckhorst ilk maçında Galatasaray'ı 5-0 yendi

Hollandalı teknik adam bugüne kadar en farklı skoru elde etmeyi başarırken diğer yandan da bu kupayı ilk kez kazanan yabancı olarak kayıtlara geçti.