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Giovanni van Bronckhorst'tan 18 yıllık Süper Kupa tarihinde ilk! Hollandalı teknik direktör tarihe geçti

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'ya uzandığı mücadele, siyah beyazlıların yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst için de tarihi bir gece olarak kayıtlara geçti. Hollandalı antrenör 2006'dan bu yana kupa kazanan ilk yabancı çalıştırıcı oldu.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 23:20 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 23:20
Giovanni van Bronckhorst’tan 18 yıllık Süper Kupa tarihinde ilk! Hollandalı teknik direktör tarihe geçti

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Bu yaz Beşiktaş'ın başına geçerek şampiyonluk yolculuğuna başlayan Giovanni van Bronckhorst, ilk maçında Galatasaray'ı 5-0 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı ve Süper Kupa'yı kazandı.

Giovanni van Bronckhorst ilk maçında Galatasaray'ı 5-0 yendiGiovanni van Bronckhorst ilk maçında Galatasaray'ı 5-0 yendi

Hollandalı teknik adam bugüne kadar en farklı skoru elde etmeyi başarırken diğer yandan da bu kupayı ilk kez kazanan yabancı olarak kayıtlara geçti.

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