Giovanni van Bronckhorst’tan 18 yıllık Süper Kupa tarihinde ilk! Hollandalı teknik direktör tarihe geçti

Bu yaz Beşiktaş'ın başına geçerek şampiyonluk yolculuğuna başlayan Giovanni van Bronckhorst, ilk maçında Galatasaray'ı 5-0 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı ve Süper Kupa'yı kazandı.
Bu yaz Beşiktaş'ın başına geçerek şampiyonluk yolculuğuna başlayan Giovanni van Bronckhorst, ilk maçında Galatasaray'ı 5-0 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı ve Süper Kupa'yı kazandı.
Hollandalı teknik adam bugüne kadar en farklı skoru elde etmeyi başarırken diğer yandan da bu kupayı ilk kez kazanan yabancı olarak kayıtlara geçti.