Giovanni van Bronckhorst: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Sezonun ilk maçını oynadıklarını aktararak sözlerine başlayan Hollandalı çalıştırıcı, "Büyük bir maç oynadık, geçen senenin şampiyonuna karşı final oynadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bunun keyfini çıkaracağız. Kupa kazanmak her zaman özeldir. Maçtan önce oyuncularımıza, 'Bir sonraki finali ne zaman oynayacağımızı bilemeyiz' demiştim. Her şeyimizi vermemiz gerektiğini söylemiştim. Oyuncularım da bunu yaptı. Birkaç gün bunun keyfini çıkaracağız. Salı gününden itibaren Samsunspor maçına hazırlanacağız. Lige iyi başlamak istiyoruz. Camiamıza ve taraftarlara mutlu olmaları için bir sebep verdik. Güzel hatıralar bıraktığımız için de çok mutluyum" diye konuştu.

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MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU'NA ÖVGÜ

Galatasaray karşısında takımının son gülünü atan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun geleceğinin çok parlak olduğunu dile getiren başarılı teknik adam, "Ben kulüple imzaladığımda kadroyla ilgili çok bilgi verildi. Mustafa'nın da ne kadar iyi bir yetenek olduğu söylendi. Çalışınca da ne kadar yetenekli olduğunu gördüm. Türk futbolu adına gelecek vadediyor. Fiziksel olarak güçlü ve çok akıllı koşular yapıyor. Kendisini geliştireceğiz. Etrafında Immobile ve Rafa'nın olması onu geliştirecektir. Antrenmanda iyi savunmacılara karşı oynaması onu güçlendirecektir. Semih ve Mustafa gibi iki genç yeteneklere sahip olduğumu için kendimi kutsanmış hissediyorum. Benim işim onları geliştirmek olacak" ifadelerini kullandı.