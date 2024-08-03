Başkan Erdoğan’dan Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş’a tebrik: Gönülden tebrik ediyorum

Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş , Turkcell Süper Kupa maçında Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray 'ı 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.





Erdoğan şu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum.

Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.