Başkan Erdoğan’dan Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş’a tebrik: Gönülden tebrik ediyorum

Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçında Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçında Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Başkan Erdoğan, Süper Kupa finalini kazanan Beşiktaş'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.
Erdoğan şu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum.
Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.