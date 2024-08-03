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Başkan Erdoğan'dan Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş'a tebrik: Gönülden tebrik ediyorum

Başkan Erdoğan, Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş'ı tebrik etti. Erdoğan paylaşımında, "Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 23:10 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 23:10
Başkan Erdoğan’dan Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş’a tebrik: Gönülden tebrik ediyorum

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Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçında Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Erdoğan, Süper Kupa finalini kazanan Beşiktaş'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.



Erdoğan şu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum.

Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.

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