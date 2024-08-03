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Fenerbahçe'ye Polonyalı orta saha! Szymanski devrede

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Orta saha arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler Guido Rodriguez transferinde istediğini bulamadı. Kanarya, şimdi de Polonyalı yıldızı gündemine alırken transferde Sebastian Szymanski yardımcı olacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 15:07 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 15:07
Fenerbahçe’ye Polonyalı orta saha! Szymanski devrede

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezonu Trabzonspor ve Başakşehir ile beraber erken açan sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.

Fenerbahçe’ye Polonyalı orta saha! Szymanski devrede

İsviçre'nin Lugano ekibiyle 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelen Kanarya, ilk maçı 4-3 ikinci maçı ise 2-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı ve Lille'in rakibi oldu.

Fenerbahçe’ye Polonyalı orta saha! Szymanski devrede

6-13 Ağustos tarihlerinde play-off turuna yükselmek için Lille ile karşılaşacak olan sarı laciverliler, arada bir de lig maçına çıkacak.

Fenerbahçe’ye Polonyalı orta saha! Szymanski devrede

FRED ŞOKU!

Lugano ile oynanan rövanş karşılaşmasında sakatlanan ve 30. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bırakmak zorunda kalan Fred'den kötü haber geldi.

Fenerbahçe’ye Polonyalı orta saha! Szymanski devrede

Brezilyalı yıldızın sağ diz iç yan bağlarında zorlama tespit edilirken, Fred'in sahalara dönmesinin 4 haftayı bulabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe’ye Polonyalı orta saha! Szymanski devrede

Hali hazırda bir orta saha transfer için arayışlarını sürdüren Kanarya, Fred'den gelen kötü haberle beraber arayışlarını hızlandırdı.

Fenerbahçe’ye Polonyalı orta saha! Szymanski devrede

Fenerbahçe'nin 6 numaranın yanı sıra Fred'in yedeği olabilecek bir 8 numara transferi için de girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’ye Polonyalı orta saha! Szymanski devrede

ŞİŞKİNLİK AZALTILACAK

Panik transferi yapmak istemeyen Fenerbahçe'de ilk olarak kadro şişkinliğinin azaltılması planlanıyor. Orta sahada bol alternatifi olan Kanarya'da bir çok isimle yollar ayrılacak.

Fenerbahçe’ye Polonyalı orta saha! Szymanski devrede

Teknik direktör Jose Mourinho'nun forma şansı vermediği Miguel Crespo, ayrılacaklar listesinin başını çekiyor. Portekizli teknik adamın memnun kalmadığı bir diğer isim Miha Zajc için de teklifler değerlendirilecek.

Fenerbahçe’ye Polonyalı orta saha! Szymanski devrede

6 numarada İsmail Yüksek ile rekabete girmesi planlanan Rade Krunic, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da hayal kırıklığı yaratmaya devam etti.

Fenerbahçe’ye Polonyalı orta saha! Szymanski devrede

Lugano karşılaşmalarında taraftarların protestosuna da maruz kalan Krunic için de yol göründü. Fenerbahçe, bir 6 numara transferinin ardından Boşnak oyuncuyla yollarını ayıracak.

Fenerbahçe’ye Polonyalı orta saha! Szymanski devrede

GÜNDEME GELEN İSİM KACPER URBANSKI

Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda ilerleyen Kanarya, Bologna forması giyen Kacper Urbanski'yi gündemine aldı.

Fenerbahçe’ye Polonyalı orta saha! Szymanski devrede

19 yaşındaki oyuncunun transferi için İtalyan ekibiyle transfer görüşmelerine başlayan Fenerbahçe, uygun bonservis bedeliyle transferi sonuçlandırmak istiyor.

Fenerbahçe’ye Polonyalı orta saha! Szymanski devrede

Urbanski, geride kalan sezonda Bologna formasıyla 25 resmi maçta forma giydi. Polonyalı futbolcu, bu maçlarda takımı adına gol kaydedemezken, 1 asist yaptı.

Fenerbahçe’ye Polonyalı orta saha! Szymanski devrede

1.83 boyundaki Urbanski merkez orta saha hattının yanı sıra, ön libero ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

Fenerbahçe’ye Polonyalı orta saha! Szymanski devrede

Kacper Urbanski'nin piyasa değeri 7 milyon euro. 2004 doğumlu oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki sezon son eriyor.

Fenerbahçe’ye Polonyalı orta saha! Szymanski devrede

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