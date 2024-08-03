Fenerbahçe’ye Polonyalı orta saha! Szymanski devrede

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezonu Trabzonspor ve Başakşehir ile beraber erken açan sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezonu Trabzonspor ve Başakşehir ile beraber erken açan sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.
İsviçre'nin Lugano ekibiyle 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelen Kanarya, ilk maçı 4-3 ikinci maçı ise 2-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı ve Lille'in rakibi oldu.
6-13 Ağustos tarihlerinde play-off turuna yükselmek için Lille ile karşılaşacak olan sarı laciverliler, arada bir de lig maçına çıkacak.
FRED ŞOKU!
Lugano ile oynanan rövanş karşılaşmasında sakatlanan ve 30. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bırakmak zorunda kalan Fred'den kötü haber geldi.
Brezilyalı yıldızın sağ diz iç yan bağlarında zorlama tespit edilirken, Fred'in sahalara dönmesinin 4 haftayı bulabileceği kaydedildi.
Hali hazırda bir orta saha transfer için arayışlarını sürdüren Kanarya, Fred'den gelen kötü haberle beraber arayışlarını hızlandırdı.
Fenerbahçe'nin 6 numaranın yanı sıra Fred'in yedeği olabilecek bir 8 numara transferi için de girişimlerde bulunacağı öğrenildi.
ŞİŞKİNLİK AZALTILACAK
Panik transferi yapmak istemeyen Fenerbahçe'de ilk olarak kadro şişkinliğinin azaltılması planlanıyor. Orta sahada bol alternatifi olan Kanarya'da bir çok isimle yollar ayrılacak.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun forma şansı vermediği Miguel Crespo, ayrılacaklar listesinin başını çekiyor. Portekizli teknik adamın memnun kalmadığı bir diğer isim Miha Zajc için de teklifler değerlendirilecek.
6 numarada İsmail Yüksek ile rekabete girmesi planlanan Rade Krunic, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da hayal kırıklığı yaratmaya devam etti.
Lugano karşılaşmalarında taraftarların protestosuna da maruz kalan Krunic için de yol göründü. Fenerbahçe, bir 6 numara transferinin ardından Boşnak oyuncuyla yollarını ayıracak.
GÜNDEME GELEN İSİM KACPER URBANSKI
Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda ilerleyen Kanarya, Bologna forması giyen Kacper Urbanski'yi gündemine aldı.
19 yaşındaki oyuncunun transferi için İtalyan ekibiyle transfer görüşmelerine başlayan Fenerbahçe, uygun bonservis bedeliyle transferi sonuçlandırmak istiyor.
Urbanski, geride kalan sezonda Bologna formasıyla 25 resmi maçta forma giydi. Polonyalı futbolcu, bu maçlarda takımı adına gol kaydedemezken, 1 asist yaptı.
1.83 boyundaki Urbanski merkez orta saha hattının yanı sıra, ön libero ve sol kanatta da forma giyebiliyor.
Kacper Urbanski'nin piyasa değeri 7 milyon euro. 2004 doğumlu oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki sezon son eriyor.