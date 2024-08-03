PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Busenaz Sürmeneli 2024 Paris Olimpiyatları'na veda etti!

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda altın madalya mücadelesi veren Busenaz Sürmeneli, 66 kilo çeyrek finalde Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile karşı karşıya geldi. Milli boksör rakibine mağlup olarak elendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 18:33 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 18:39
Busenaz Sürmeneli 2024 Paris Olimpiyatları’na veda etti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ülkemizi 2024 Paris Olimpiyatları'nda temsil eden Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kilo çeyrek finalinde Taylandlı Janjaem Suwannapheng'e yenildi. Milli boksör bu sonuçla organizasyona veda etti.

Busenaz SürmeneliBusenaz Sürmeneli

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya umutlarımızdan biri olan Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng'e yenildi.

İlk raunt
Busenaz Sürmeneli: 0-5 :Janjaem Suwannapheng

İkinci raunt
Busenaz Sürmeneli: 4-1 :Janjaem Suwannapheng

Üçüncü raunt
Busenaz Sürmeneli: 1-4 :Janjaem Suwannapheng

Busenaz SürmeneliBusenaz Sürmeneli

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

Olimpiyat ve dünya şampiyonu boksör.

16 yaşından itibaren üst üste başarılar yakaladığı çok üst düzeyde bir gençler kariyeri geçirdi. Hem yıldızlarda hem de gençlerde dünya ve Avrupa şampiyonlukları unvanları tamamladığında 18 yaşındaydı. Ardından büyüklerdeki ilk ciddi sınavı olan Avrupa Birliği Ülkeleri Şampiyonası'nda final gördü.

2019, Sürmeneli'nin çıkış yaptığı yıl oldu. Finalde Çinli rakibi Yang Liu'yu devirerek Rusya'daki şampiyonada velter sıklette (69 kg) büyükler dünya şampiyonu oldu. İki yıl sonra ise Olimpiyat finalinde bir başka Çinli rakibi, Go Hong'u mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Bu madalya, Türk boks tarihinde kazanılan ilk Olimpiyat altını olarak kayıtlara geçti.

Olimpiyat sonrasında da başarı serisini sürdüren Sürmeneli, 2022'de İstanbul'da ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Ayrıca Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları'nı da zirvede tamamladı.

Busenaz SürmeneliBusenaz Sürmeneli

BUSENAZ SÜRMENELİ'NİN BAŞARILARI

2024 Avrupa Şampiyonası Belgrad, Sırbistan 66 kg / Velter sıklet Altın

2023 Avrupa Oyunları Nowy Targ, Polonya 66 kg / Velter sıklet Altın

2022 Akdeniz Oyunları Oran, Cezayir 66 kg / Velter sıklet Altın

2022 Avrupa Şampiyonası Budva, Karadağ 66 kg / Velter sıklet Bronz

2022 Dünya Şampiyonası İstanbul, Türkiye 66 kg / Velter sıklet Altın

2019 Avrupa Şampiyonası Alcobendas, İspanya 69 kg / Velter sıklet Bronz

2019 Dünya Şampiyonası Ulan-Ude, Rusya 69 kg / Velter sıklet Altın

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Takvim.com.tr, Ayasofya’da! Binlerce kişi Filistin için meydanlara akın etti | İşte o anlar...
İsmail Haniye suikastı nasıl oldu? İran ilk kez açıkladı: ABD ve İsrail! Bomba mı füze mi? | Olay iddia: 70 gün önce de denemişler... 3 farklı odada bomba!
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin vasiyeti yerine getirilecek! Filistin için Ayasofya Meydanı’nda toplanılıyor! İngiltere Bulgaristan sokaklarda
Süper Kupa öncesi 11’lerde değişiklik! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar
ABD gerilimi tırmandırıyor! Orta Doğu’ya savaş makinesi: Uss Abraham Lincoln... Daha önce de gelmişti! İşte özellikleri
Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı! Yeni haftada yağış var mı? Uzman isim açıkladı
Şehit Haniye’nin çağrısı üzerine dünyanın dört bir yanından Filistin’e destek gösterisi: İsrail terör devleti
Beyoğlu’nda üç kadına fazla hesap saldırısı! 2 şüpheli gözaltına alındı: Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz
Beşiktaş’a dünya yıldızı golcü! Muleka yerine gelecek
MİT’in tarihi takas operasyonunda 26 esir evine döndü! Turist kılıflı ajan: Casusların maskesi nasıl düştü? İşte takası yapılan isimlerin hikayeleri
Haniye suikastının perde arkasında kim var? 140 dakikalık şaibe! Çok sayıda üst düzey yetkiliyi tutukladı!
Paris’te LGBT rezaleti sonrası kabus! Olimpiyatın ilk haftası skandallarla geçti
İşte Türkiye’nin diri fay hatları! Herkes oturduğu yeri merak ediyor... O bölgeye dikkat!
Fenerbahçe’ye Polonyalı orta saha! Szymanski devrede
Amerika yine İsrail’i besliyor: ABD Savunma Bakanı talimat verdi: Çok sayıda ek savaş uçağı ve donanma gemisi Orta Doğu’ya hareket ediyor
SON DAKİKA