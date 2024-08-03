Busenaz Sürmeneli 2024 Paris Olimpiyatları’na veda etti!

Ülkemizi 2024 Paris Olimpiyatları'nda temsil eden Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kilo çeyrek finalinde Taylandlı Janjaem Suwannapheng'e yenildi. Milli boksör bu sonuçla organizasyona veda etti.
Ülkemizi 2024 Paris Olimpiyatları'nda temsil eden Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kilo çeyrek finalinde Taylandlı Janjaem Suwannapheng'e yenildi. Milli boksör bu sonuçla organizasyona veda etti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya umutlarımızdan biri olan Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng'e yenildi.
İlk raunt
Busenaz Sürmeneli: 0-5 :Janjaem Suwannapheng
İkinci raunt
Busenaz Sürmeneli: 4-1 :Janjaem Suwannapheng
Üçüncü raunt
Busenaz Sürmeneli: 1-4 :Janjaem Suwannapheng
BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?
Olimpiyat ve dünya şampiyonu boksör.
16 yaşından itibaren üst üste başarılar yakaladığı çok üst düzeyde bir gençler kariyeri geçirdi. Hem yıldızlarda hem de gençlerde dünya ve Avrupa şampiyonlukları unvanları tamamladığında 18 yaşındaydı. Ardından büyüklerdeki ilk ciddi sınavı olan Avrupa Birliği Ülkeleri Şampiyonası'nda final gördü.
2019, Sürmeneli'nin çıkış yaptığı yıl oldu. Finalde Çinli rakibi Yang Liu'yu devirerek Rusya'daki şampiyonada velter sıklette (69 kg) büyükler dünya şampiyonu oldu. İki yıl sonra ise Olimpiyat finalinde bir başka Çinli rakibi, Go Hong'u mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Bu madalya, Türk boks tarihinde kazanılan ilk Olimpiyat altını olarak kayıtlara geçti.
Olimpiyat sonrasında da başarı serisini sürdüren Sürmeneli, 2022'de İstanbul'da ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Ayrıca Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları'nı da zirvede tamamladı.
BUSENAZ SÜRMENELİ'NİN BAŞARILARI
2024 Avrupa Şampiyonası Belgrad, Sırbistan 66 kg / Velter sıklet Altın
2023 Avrupa Oyunları Nowy Targ, Polonya 66 kg / Velter sıklet Altın
2022 Akdeniz Oyunları Oran, Cezayir 66 kg / Velter sıklet Altın
2022 Avrupa Şampiyonası Budva, Karadağ 66 kg / Velter sıklet Bronz
2022 Dünya Şampiyonası İstanbul, Türkiye 66 kg / Velter sıklet Altın
2019 Avrupa Şampiyonası Alcobendas, İspanya 69 kg / Velter sıklet Bronz
2019 Dünya Şampiyonası Ulan-Ude, Rusya 69 kg / Velter sıklet Altın