Busenaz Sürmeneli 2024 Paris Olimpiyatları’na veda etti!

Busenaz Sürmeneli

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?



Olimpiyat ve dünya şampiyonu boksör.



16 yaşından itibaren üst üste başarılar yakaladığı çok üst düzeyde bir gençler kariyeri geçirdi. Hem yıldızlarda hem de gençlerde dünya ve Avrupa şampiyonlukları unvanları tamamladığında 18 yaşındaydı. Ardından büyüklerdeki ilk ciddi sınavı olan Avrupa Birliği Ülkeleri Şampiyonası'nda final gördü.



2019, Sürmeneli'nin çıkış yaptığı yıl oldu. Finalde Çinli rakibi Yang Liu'yu devirerek Rusya'daki şampiyonada velter sıklette (69 kg) büyükler dünya şampiyonu oldu. İki yıl sonra ise Olimpiyat finalinde bir başka Çinli rakibi, Go Hong'u mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Bu madalya, Türk boks tarihinde kazanılan ilk Olimpiyat altını olarak kayıtlara geçti.



Olimpiyat sonrasında da başarı serisini sürdüren Sürmeneli, 2022'de İstanbul'da ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Ayrıca Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları'nı da zirvede tamamladı.