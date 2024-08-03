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Beşiktaş'a dünya yıldızı golcü! Muleka yerine gelecek

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar forvet hattına bir takviye daha yapmak isterken gündeme dünyaca ünlü yıldız geldi. Kartal, Muleka ile yollarını ayırıp yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 15:38 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 15:38
Beşiktaş’a dünya yıldızı golcü! Muleka yerine gelecek

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Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Beşiktaş’a dünya yıldızı golcü! Muleka yerine gelecek

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezona hazırlanan siyah beyazlılar, gözünü yapılacak yeni takviyelere çevirdi.

Beşiktaş’a dünya yıldızı golcü! Muleka yerine gelecek

İÇ TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER

Bir yandan Galatasaray maçına hazırlanan Beşiktaş, diğer yandan da transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kara Kartal, ilk olarak kadrosunda şişkinliği azaltmak istiyor.

Beşiktaş’a dünya yıldızı golcü! Muleka yerine gelecek

HASIC GÖNDERİLDİ

Beşiktaş, Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic'in bonservissiz şekilde ayrılığına izin verdi. Siyah-beyazlılar, yapılan anlaşma gereği Hasic'in bir sonraki satışından pay alacak.

Beşiktaş’a dünya yıldızı golcü! Muleka yerine gelecek

TAYFUR BİNGÖL EYÜPSPOR'DA

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl'ün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'a 1 yıllığına kiralık olarak gönderildiğini duyurdu.Geçen sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

Beşiktaş’a dünya yıldızı golcü! Muleka yerine gelecek

ONUR BULUT BAŞAKŞEHİR'LE İMZALADI

Beşiktaş'ta bir yerli futbolcu daha takıma veda etti. Kayserispor'dan olaylı bir şekilde transfer edilen Onur Bulut, Başakşehir'e transfer oldu.

Beşiktaş’a dünya yıldızı golcü! Muleka yerine gelecek

ANTE REBİC KADRO DIŞI

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan ve kendisinden kulüp bulması istenen Ante Rebic, teknik heyet ve yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş’a dünya yıldızı golcü! Muleka yerine gelecek

AMARTEY GİTMİYOR

Beşiktaş asbaşkanı Hüseyin Yücel, Amartey için Arabistan'dan teklifler olduğunu ancak savunma oyuncusunun İstanbul'dan ayrılmak istemediğini ve gerekirse parasını alıp takımdan ayrı çalışabileceğini söylediğini aktardı.

Beşiktaş’a dünya yıldızı golcü! Muleka yerine gelecek

ABOUBAKAR KAFA KARIŞTIRDI

Beşiktaş'ta gönderilecek isimlerin başında gelen Vincent Aboubakar kampta gösterdiği performansla kafa karıştırdı. Kamerunlu golcünün geleceğine daha sonra karar verilecek.

Beşiktaş’a dünya yıldızı golcü! Muleka yerine gelecek

CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR

Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Beşiktaş’a dünya yıldızı golcü! Muleka yerine gelecek

SVENSSON TRANSFERE BAĞLI

Beşiktaş'ta sağ bek Svensson'un geleceği transfere bağlı. Yeni bir sağ bekin gelmesi durumunda Norveçli oyuncuyla vedalaşılacak.

Beşiktaş’a dünya yıldızı golcü! Muleka yerine gelecek

GEDSON İÇİN TEKLİFLER BEKLENİYOR

Zenit'e transferin son dakikada yatan Gedson Fernandes için gelecek teklifler bekleniyor. Beşiktaş, Portekizli oyuncudan gelecek gelirin yüzde 50'sine sahip olabilecek.

Beşiktaş’a dünya yıldızı golcü! Muleka yerine gelecek

YENİ TRANSFERLER YOLDA

Transfer döneminde Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş, yeni imzalar için kolları sıvadı.

Beşiktaş’a dünya yıldızı golcü! Muleka yerine gelecek

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a transfer listesine bir yıldız ismi daha dahil etti.

Beşiktaş’a dünya yıldızı golcü! Muleka yerine gelecek

MULEKA'YA ARABİSTAN KANCASI

Beşiktaş'ın Kongolu forveti Jackson Muleka Suudi ekiplerinin radarında. Yıldız isim için daha önce de Beşiktaş'la temasa geçen ismi belirtilmeyen Körfez temsilcisinin 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Kartal'a teklif yapacağı öğrenildi.

Beşiktaş’a dünya yıldızı golcü! Muleka yerine gelecek

Jackson Muleka ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi...

Beşiktaş’a dünya yıldızı golcü! Muleka yerine gelecek

Siyah-Beyazlılar, Inter'in yıldızı Marco Arnautovic'i transfer listesine ekledi.

Beşiktaş’a dünya yıldızı golcü! Muleka yerine gelecek

TRABZONSPOR DA İLGİLENİYOR

35 yaşındaki forvet ve kanat oyuncusu ile Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor'un da ilgilendiği aktarıldı.

Beşiktaş’a dünya yıldızı golcü! Muleka yerine gelecek

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR

Bonservisi Inter'de bulunan ve geçen sezon Bologna'da kiralık olarak forma giyen Avusturyalı golcünün İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Beşiktaş’a dünya yıldızı golcü! Muleka yerine gelecek

TÜRKİYE'YE KARŞI OYNADI

EURO 2024'te A Milli Takımımız'a karşı forma giyen Arnautovic'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.

Beşiktaş’a dünya yıldızı golcü! Muleka yerine gelecek

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