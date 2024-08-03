Beşiktaş’a dünya yıldızı golcü! Muleka yerine gelecek

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezona hazırlanan siyah beyazlılar, gözünü yapılacak yeni takviyelere çevirdi.
İÇ TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER
Bir yandan Galatasaray maçına hazırlanan Beşiktaş, diğer yandan da transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kara Kartal, ilk olarak kadrosunda şişkinliği azaltmak istiyor.
HASIC GÖNDERİLDİ
Beşiktaş, Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic'in bonservissiz şekilde ayrılığına izin verdi. Siyah-beyazlılar, yapılan anlaşma gereği Hasic'in bir sonraki satışından pay alacak.
TAYFUR BİNGÖL EYÜPSPOR'DA
Beşiktaş, orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl'ün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'a 1 yıllığına kiralık olarak gönderildiğini duyurdu.Geçen sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
ONUR BULUT BAŞAKŞEHİR'LE İMZALADI
Beşiktaş'ta bir yerli futbolcu daha takıma veda etti. Kayserispor'dan olaylı bir şekilde transfer edilen Onur Bulut, Başakşehir'e transfer oldu.
ANTE REBİC KADRO DIŞI
Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan ve kendisinden kulüp bulması istenen Ante Rebic, teknik heyet ve yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.
AMARTEY GİTMİYOR
Beşiktaş asbaşkanı Hüseyin Yücel, Amartey için Arabistan'dan teklifler olduğunu ancak savunma oyuncusunun İstanbul'dan ayrılmak istemediğini ve gerekirse parasını alıp takımdan ayrı çalışabileceğini söylediğini aktardı.
ABOUBAKAR KAFA KARIŞTIRDI
Beşiktaş'ta gönderilecek isimlerin başında gelen Vincent Aboubakar kampta gösterdiği performansla kafa karıştırdı. Kamerunlu golcünün geleceğine daha sonra karar verilecek.
CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR
Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.
SVENSSON TRANSFERE BAĞLI
Beşiktaş'ta sağ bek Svensson'un geleceği transfere bağlı. Yeni bir sağ bekin gelmesi durumunda Norveçli oyuncuyla vedalaşılacak.
GEDSON İÇİN TEKLİFLER BEKLENİYOR
Zenit'e transferin son dakikada yatan Gedson Fernandes için gelecek teklifler bekleniyor. Beşiktaş, Portekizli oyuncudan gelecek gelirin yüzde 50'sine sahip olabilecek.
YENİ TRANSFERLER YOLDA
Transfer döneminde Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş, yeni imzalar için kolları sıvadı.
Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a transfer listesine bir yıldız ismi daha dahil etti.
MULEKA'YA ARABİSTAN KANCASI
Beşiktaş'ın Kongolu forveti Jackson Muleka Suudi ekiplerinin radarında. Yıldız isim için daha önce de Beşiktaş'la temasa geçen ismi belirtilmeyen Körfez temsilcisinin 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Kartal'a teklif yapacağı öğrenildi.
Jackson Muleka ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi...
Siyah-Beyazlılar, Inter'in yıldızı Marco Arnautovic'i transfer listesine ekledi.
TRABZONSPOR DA İLGİLENİYOR
35 yaşındaki forvet ve kanat oyuncusu ile Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor'un da ilgilendiği aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR
Bonservisi Inter'de bulunan ve geçen sezon Bologna'da kiralık olarak forma giyen Avusturyalı golcünün İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
TÜRKİYE'YE KARŞI OYNADI
EURO 2024'te A Milli Takımımız'a karşı forma giyen Arnautovic'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.