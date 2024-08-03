Beşiktaş’a dünya yıldızı golcü! Muleka yerine gelecek

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a transfer listesine bir yıldız ismi daha dahil etti.

MULEKA'YA ARABİSTAN KANCASI



Beşiktaş'ın Kongolu forveti Jackson Muleka Suudi ekiplerinin radarında. Yıldız isim için daha önce de Beşiktaş'la temasa geçen ismi belirtilmeyen Körfez temsilcisinin 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Kartal'a teklif yapacağı öğrenildi.

Jackson Muleka ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi...





Siyah-Beyazlılar, Inter'in yıldızı Marco Arnautovic'i transfer listesine ekledi.



