Hakim Ziyech
Galatasaray kadrosunu büyük ölçüde korudu. Hakim Ziyech'in opsiyonu kullanıldı. Michy Batshuayi Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak getirildi. Elias Jelert 9 milyon euroya transfer edildi.
Trabzonspor 9 transfer yaptı
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yeni bir şampiyonluk hikayesi yazabilmek adına büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Bordo mavililer Borna Barisic, John David Lundstram, Ozan Tufan, Pedro Malheiro, Cihan Çanak, Stefan Savic, Denis Draguş, Okay Yokuşlu ve Anthony Nwakaeme'yi şehre getirip sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Lugano'yu eleyerek 3. Ön Eleme Turu'na yükseld
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil etmek isteyen Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile karşı karşıya gelecek. Fransız temsilcisini elemek isteyen Jose Mourinho ve öğrencilerini 2 zorlu maç bekliyor.
Fenerbahçe yeni sezonun ilk maçında Adana Demirspor'u ağırlayacak
Kanarya, Trendyol Süper Lig'd 2024-2025 sezonunu ise 10 Ağustos'ta Adana Demirspor karşısında açacak. Evinde oynayacağı karşılaşmada rakibini yenmek için sahaya çıkacak.
Jose Mourinho oyuncu listesine şekil vermek üzere
Fenerbahçe'de yabancı sorunu nedeniyle bazı oyuncuların gönderilmesi gerekiyor. Kontenjanını ayarlamak ve oyuncu listesini sorunsuz şekilde teslim etmek isteyen sarı lacivertli ekipte ayrılacak belli oldu.