Fred'in sakatlığı sonrası Jose Mourinho kararını değiştirdi Bu kapsamda ilk sırada geçen sezon kiralık gönderilen futbolcular var. Joao Pedro ve Lincoln'ün bonservisleriyle satılması veya kiralanması bekleniyor.

Miha Zajc Miguel Crespo ve Miha Zajc ise Fred'in sakatlığı sonrasında haklarında verilecek kararla birlikte gelecekleri belli olacak.

Rade Krunic Ayrıca Rade Krunic de şu ana kadar ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yarattı. Eğer iyi bir bonservis önerilirse gönderilecek isimler arasında bulunuyor.

Ryan Kent Takımdan ayrılması gündemde olan futbolculardan biri de Ryan Kent. İngiliz futbolcu, İskoçya'dan büyük umutlarla takıma kazandırılmış ancak beklenen etkiyi yaratamamıştı.