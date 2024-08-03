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Fenerbahçe'de yıldız oyuncu için şaşırtan haber! İngiltere derken Süper Lig'de kalıyor...

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala takımlar transfer çalışmalarına devam ediyor. Gözler özellikle dört büyüklerde. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor mayıs ayında adını zirveye yazdırabilmek adına en önemli hamleleri yaparak kadrolarını güçlendirmeye çalışıyor. Sarı lacivertlilerin oyuncu listesine son şekli verebilmek adına birkaç ismi göndermesi gerekiyor. Takımdan ayrılması beklenen bir yıldızın yeni adresinin İngiltere olması bekleniyordu ancak gelen haberler herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 19:51 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 19:51
Fenerbahçe’de yıldız oyuncu için şaşırtan haber! İngiltere derken Süper Lig’de kalıyor...

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Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi için kolları sıvayan dört büyükler birçok isimle kadrolarını güçlendiriyor. Transferde en aktif takımların başında Trabzonspor geliyor. Fenerbahçe, Jose Mourinho sonrası atağa kalktı. Beşiktaş ve Galatasaray ise sayı olarak daha az oyuncuya imza attırdı. Kıran kırana geçen dönemin ardından hangi takımın mutlu sona ulaşacağı da merakla bekleniyor.

Gabriel PaulistaGabriel Paulista

Beşiktaş yaz transfer döneminde Gabriel Paulista, Rafa Silva, Ciro Immobile ve Emirhan Topçu'yu renklerine bağladı. Ayrıca Giovanni van Bronckhorst da takımın başına getirildi.

Youssef En-NesyriYoussef En-Nesyri

Fenerbahçe'de Jose Mourinho bombası ile birlikte birçok önemli yıldız kulübe kazandırıldı. Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın ve Levent Mercan çubuklu formayı giydi.

Hakim ZiyechHakim Ziyech

Galatasaray kadrosunu büyük ölçüde korudu. Hakim Ziyech'in opsiyonu kullanıldı. Michy Batshuayi Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak getirildi. Elias Jelert 9 milyon euroya transfer edildi.

Trabzonspor 9 transfer yaptıTrabzonspor 9 transfer yaptı

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yeni bir şampiyonluk hikayesi yazabilmek adına büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Bordo mavililer Borna Barisic, John David Lundstram, Ozan Tufan, Pedro Malheiro, Cihan Çanak, Stefan Savic, Denis Draguş, Okay Yokuşlu ve Anthony Nwakaeme'yi şehre getirip sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Lugano'yu eleyerek 3. Ön Eleme Turu'na yükseldFenerbahçe Lugano'yu eleyerek 3. Ön Eleme Turu'na yükseld

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil etmek isteyen Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile karşı karşıya gelecek. Fransız temsilcisini elemek isteyen Jose Mourinho ve öğrencilerini 2 zorlu maç bekliyor.

Fenerbahçe yeni sezonun ilk maçında Adana Demirspor'u ağırlayacakFenerbahçe yeni sezonun ilk maçında Adana Demirspor'u ağırlayacak

Kanarya, Trendyol Süper Lig'd 2024-2025 sezonunu ise 10 Ağustos'ta Adana Demirspor karşısında açacak. Evinde oynayacağı karşılaşmada rakibini yenmek için sahaya çıkacak.

Jose Mourinho oyuncu listesine şekil vermek üzereJose Mourinho oyuncu listesine şekil vermek üzere

Fenerbahçe'de yabancı sorunu nedeniyle bazı oyuncuların gönderilmesi gerekiyor. Kontenjanını ayarlamak ve oyuncu listesini sorunsuz şekilde teslim etmek isteyen sarı lacivertli ekipte ayrılacak belli oldu.

Fred'in sakatlığı sonrası Jose Mourinho kararını değiştirdiFred'in sakatlığı sonrası Jose Mourinho kararını değiştirdi

Bu kapsamda ilk sırada geçen sezon kiralık gönderilen futbolcular var. Joao Pedro ve Lincoln'ün bonservisleriyle satılması veya kiralanması bekleniyor.

Miha ZajcMiha Zajc

Miguel Crespo ve Miha Zajc ise Fred'in sakatlığı sonrasında haklarında verilecek kararla birlikte gelecekleri belli olacak.

Rade KrunicRade Krunic

Ayrıca Rade Krunic de şu ana kadar ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yarattı. Eğer iyi bir bonservis önerilirse gönderilecek isimler arasında bulunuyor.

Ryan KentRyan Kent

Takımdan ayrılması gündemde olan futbolculardan biri de Ryan Kent. İngiliz futbolcu, İskoçya'dan büyük umutlarla takıma kazandırılmış ancak beklenen etkiyi yaratamamıştı.

Ryan KentRyan Kent

Ayrıca kendisine gelen teklifleri de reddederek kulüpte kalmıştı. Jose Mourinho ile yeni bir sayfa açmayı planlayan İngiliz kanat oyuncusu, şu ana kadar yine istenen seviyeye ulaşamadı.

Ryan KentRyan Kent

Sarı lacivertlilerde geleceği pek parlak gözükmeyen Ryan Kent için ülkesinden talipler vardı ancak süreç resmiyete kavuşmadı. Son gelen haberlere göre adresi yine Süper Lig olacak.

Ryan KentRyan Kent

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor, Sergio Oliveira ile birlikte Ryan Kent'e de talip oldu. 27 yaşındaki futbolcu için somut adımı atan İstanbul temsilcisi, Kent'i lkna etmeye çalışıyor.

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