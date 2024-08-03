Galatasaray - Beşiktaş maçında pankartların savaşı!

Galatasaray taraftarları Süper Kupa maçı öncesinde tüm ezeli rakiplerine karşı pankartlı göndermede bulundu. Siyah beyazlılar ise tribünün büyük kısmını kaplayan bir Boğazın efendisi, İstanbul'un sahibi pankartı ile cevap verdi...