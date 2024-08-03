Galatasaray - Beşiktaş maçında pankartların savaşı!

Galatasaray taraftarları Süper Kupa maçı öncesinde tüm ezeli rakiplerine karşı pankartlı göndermede bulundu. Siyah beyazlılar ise tribünün büyük kısmını kaplayan bir Boğazın efendisi, İstanbul'un sahibi pankartı ile cevap verdi...
Galatasaray taraftarları Süper Kupa maçı öncesinde tüm ezeli rakiplerine karşı pankartlı göndermede bulundu. Siyah beyazlılar ise tribünün büyük kısmını kaplayan bir Boğazın efendisi, İstanbul'un sahibi pankartı ile cevap verdi...
Sarı kırmızılılar, tribünden dev bir kupa karşılaştırmalı görseli dalgalandırdı. Pankartta dört büyüklerin kazandıkları kupaların sayıları yer aldı.
Beşiktaşlılar ise Boğazın efendisi, İstanbul'un sahibi yazılı büyük bir pankart açtı.