SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray - Beşiktaş maçında pankartların savaşı!

Beşiktaş ile Süper Kupa'da karşılaşan Galatasaray'a binlerce taraftar tribünde destek verdi. Sarı kırmızılılara gönül verenler, tüm ezeli rakiplerine göndermede bulunarak şu ana kadar alınan kupaların sayılarını sergiledi. Siyah beyazlılar ise Boğazın efendisi, İstanbul'un sahibi pankartı ile cevap verdi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 20:03 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 21:08
Galatasaray - Beşiktaş maçında pankartların savaşı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray taraftarları Süper Kupa maçı öncesinde tüm ezeli rakiplerine karşı pankartlı göndermede bulundu. Siyah beyazlılar ise tribünün büyük kısmını kaplayan bir Boğazın efendisi, İstanbul'un sahibi pankartı ile cevap verdi...

Galatasaray taraftarından ezeli rakiplere göndermeGalatasaray taraftarından ezeli rakiplere gönderme

Sarı kırmızılılar, tribünden dev bir kupa karşılaştırmalı görseli dalgalandırdı. Pankartta dört büyüklerin kazandıkları kupaların sayıları yer aldı.

Boğazın Efendisi İstanbul'un SahibiBoğazın Efendisi İstanbul'un Sahibi

Beşiktaşlılar ise Boğazın efendisi, İstanbul'un sahibi yazılı büyük bir pankart açtı.

''Boğazın efendisi, İstanbul'un sahibi''

SON DAKİKA