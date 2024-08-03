Beşiktaş’tan Arnautovic sürprizi!

Jackson Muleka ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi...Siyah-Beyazlılar, Inter'in yıldızı Marco Arnautovic'i transfer listesine ekledi.35 yaşındaki forvet ve kanat oyuncusu ile Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor'un da ilgilendiği aktarıldı.Bonservisi Inter'de bulunan ve geçen sezon Bologna'da kiralık olarak forma giyen Avusturyalı golcünün İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.EURO 2024'te A Milli Takımımız'a karşı forma giyen Arnautovic'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.