Beşiktaş’tan Arnautovic sürprizi!

Siyah-Beyazlılar, Inter'in yıldızı Marco Arnautovic'i transfer listesine ekledi.
TRABZONSPOR DA İLGİLENİYOR
35 yaşındaki forvet ve kanat oyuncusu ile Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor'un da ilgilendiği aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR
Bonservisi Inter'de bulunan ve geçen sezon Bologna'da kiralık olarak forma giyen Avusturyalı golcünün İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
TÜRKİYE'YE KARŞI OYNADI
EURO 2024'te A Milli Takımımız'a karşı forma giyen Arnautovic'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.