SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'tan Arnautovic sürprizi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Inter'in yıldızı Marco Arnautovic'i transfer listesine ekledi. Bonservisi Inter'de bulunan ve geçen sezon Bologna'da kiralık olarak forma giyen Avusturyalı golcünün İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 15:43 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 15:43
Beşiktaş’tan Arnautovic sürprizi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Jackson Muleka ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi...

Siyah-Beyazlılar, Inter'in yıldızı Marco Arnautovic'i transfer listesine ekledi.

TRABZONSPOR DA İLGİLENİYOR

35 yaşındaki forvet ve kanat oyuncusu ile Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor'un da ilgilendiği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR

Bonservisi Inter'de bulunan ve geçen sezon Bologna'da kiralık olarak forma giyen Avusturyalı golcünün İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

TÜRKİYE'YE KARŞI OYNADI

EURO 2024'te A Milli Takımımız'a karşı forma giyen Arnautovic'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsmail Haniye suikastı nasıl oldu? İran ilk kez açıkladı: ABD ve İsrail! Bomba mı füze mi? | Olay iddia: 70 gün önce de denemişler... 3 farklı odada bomba!
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin vasiyeti yerine getirilecek! Filistin için Ayasofya Meydanı’nda toplanılıyor! İngiltere Bulgaristan sokaklarda
ABD gerilimi tırmandırıyor! Orta Doğu’ya savaş makinesi: Uss Abraham Lincoln... Daha önce de gelmişti! İşte özellikleri
Süper Kupa öncesi 11’lerde değişiklik! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar
Şehit Haniye’nin çağrısı üzerine Londra’da Filistin’e destek gösterisi: İngiltere suç ortaklığına son ver
Beyoğlu’nda üç kadına fazla hesap saldırısı! 2 şüpheli gözaltına alındı: Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz
MİT’in tarihi takas operasyonunda 26 esir evine döndü! Turist kılıflı ajan: Casusların maskesi nasıl düştü? İşte takası yapılan isimlerin hikayeleri
Haniye suikastının perde arkasında kim var? 140 dakikalık şaibe! Çok sayıda üst düzey yetkiliyi tutukladı!
Beşiktaş’a dünya yıldızı golcü! Muleka yerine gelecek
Paris’te LGBT rezaleti sonrası kabus! Olimpiyatın ilk haftası skandallarla geçti
İşte Türkiye’nin diri fay hatları! Herkes oturduğu yeri merak ediyor... O bölgeye dikkat!
Amerika yine İsrail’i besliyor: ABD Savunma Bakanı talimat verdi: Çok sayıda ek savaş uçağı ve donanma gemisi Orta Doğu’ya hareket ediyor
FETÖ kumpası mağdurları komuta kademesinde! Erdoğan’ın ’Bu bizim Mete’ diyerek selamladığı Mete Kuş tümgeneralliğe terfi etti
Fenerbahçe’ye Polonyalı orta saha! Szymanski devrede
Anlaşma ABD’yi ayağa kaldırmıştı! 11 Eylül’ü planlayan üç isim için flaş gelişme! Geri adım attılar
SON DAKİKA