Galatasaray’dan çılgın hamle! 3 yıldıza 50 milyon euro

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gözünü Süper Kupa maçına çeviren Aslan, bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gözünü Süper Kupa maçına çeviren Aslan, bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray, üst üste ikinci kez Süper Kupa'yı kazanmak için Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, ezeli rakibini mağlup edip, taraftarını mutlu etmenin peşinde.
GÜNDEM TRANSFER!
Uzun süren arayışların ardından sağ bek sorununu Jelert ile çözen Galatasaray, yeni orta sahasını ise henüz bulabilmiş değil.
Lucas Torreira'nın yanına kalitesi tartışılmayacak bir isim transfer etmek isteyen sarı kırmızılılar, orta sahasını bir değil iki takviyeyle birden güçlendirmeyi planlıyor.
MCTOMINAY'E CAZİP TEKLİF
Uzun süredir orta saha transferi için mesai harcayan Galatasaray'da en güçlü adaylardan biri de Scott McTominay.
Sarı-Kırmızılıların 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık 5 milyon euro teklif ettiği ve Scott McTominay'in bu rakamı kabul ettiği belirtildi.
Scott McTominay ile el sıkışan Galatasaray'ın Manchester United'la pazarlıklara başladığı aktarıldı.
Manchester United pazarlık masasına 30 milyon euro ile otururken daha sonra rakamı 25 milyon euroya indirdi.
Galatasaray'ın ise 15 milyon euroluk teklifini 20 milyon euroya çıkarmaya hazırlandığı vurgulandı.
Geride bıraktığımız sezonda 43 maça çıkıp 2775 dakika süre alan Scott McTominay 10 gol, 3 asistlik skor katkısı vermişti.
RIOS DA HEDEFTE
Teknik patron Okan Buruk'un transferini en çok istediği orta saha oyuncuları arasında yer alan McTominay'ın dışında bir takviye daha yapılması gündemde. Galatasaray, transferde kalan bütçesini yine bir orta saha için kullanacak.
Bir süredir Palmeiras'ın genç yeteneği Richard Rios'la ilgilenen Galatasaray, kesenin ağzını ardına kadar açmış durumda.
Kolombiya'yla Copa America'da üst düzey bir performans ortaya koyan Rios, Aslan'ın stoperi Davinson Sanchez'in de takım arkadaşı.
Sanchez, Rios'la sık sık görüşerek Türkiye ve Galatasaray hakkında bilgi aktarıyor. 24 yaşındaki oyuncu Avrupa'ya gelerek Şampiyonlar Ligi'nde yıldızını parlatmak ve daha büyük takımlara imza atmak istiyor.
BÜYÜK BÜTÇE AYRILDI
Galatasaray, McTominay'ın ardından Rios'a da büyük bir bütçe ayırdı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre 15 milyon Euro civarında bir bedel gözden çıkarıldı. Sarı-Kırmızılılar bu transferi de uzun vadeli taksitlerle bitirmeyi hedefliyor.
Oyuncunun Galatasaray'a sıcak bakması, Aslan'ın en önemli avantajı. Palmeiras'ın talepleriyle de aradaki uçurumun ortadan kalktığı ve tarafların daha somut bir anlaşma zemininde buluştuğu öğrenildi.
MCKENNIE İÇİN TEKLİF HAZIRLIĞI
Orta saha için birçok oyuncuyla görüşen Galatasaray, yeni bir ismi gündemine aldı.
İtalyan basınında yer alan habere göre; sarı kırmzılı takım, Juventus forması giyen Weston McKennie'yi transfer etmek istiyor.
JUVE GÖNDERME KARARI ALDI
Haberde kadrosunu daraltmak isteyen İtalyan devinin, oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirme karar aldığı yazıldı.
GALATASARAY'DAN TEKLİF HAZIRLIĞI
Galatasaray'ın ABDli oyuncu için Juventus'a yakın zamanda 15 milyon euroluk teklif yapabileceği ifade edildi.
Oyuncu hakkında bilgi toplayan Galatasaray'ın kısa süre içinde resmi adımları atması bekleniyor.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Juve ile sözleşmesi 2025'te sona erecek 25 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibinde 134 maça çıktı ve 13 gol, 15 asistlik performans sergiledi.