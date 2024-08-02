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Galatasaray'dan çılgın hamle! 3 yıldıza 50 milyon euro

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gözünü Süper Kupa maçına çeviren Aslan, bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Uzun süren arayışların ardından sağ bek sorununu Jelert ile çözen Galatasaray, yeni orta sahasını ise henüz bulabilmiş değil. Sarı kırmızılıların 3 yıldız için toplam 50 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 10:44 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 10:44
Galatasaray’dan çılgın hamle! 3 yıldıza 50 milyon euro

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gözünü Süper Kupa maçına çeviren Aslan, bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Galatasaray’dan çılgın hamle! 3 yıldıza 50 milyon euro

Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray, üst üste ikinci kez Süper Kupa'yı kazanmak için Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, ezeli rakibini mağlup edip, taraftarını mutlu etmenin peşinde.

Galatasaray’dan çılgın hamle! 3 yıldıza 50 milyon euro

GÜNDEM TRANSFER!

Uzun süren arayışların ardından sağ bek sorununu Jelert ile çözen Galatasaray, yeni orta sahasını ise henüz bulabilmiş değil.

Galatasaray’dan çılgın hamle! 3 yıldıza 50 milyon euro

Lucas Torreira'nın yanına kalitesi tartışılmayacak bir isim transfer etmek isteyen sarı kırmızılılar, orta sahasını bir değil iki takviyeyle birden güçlendirmeyi planlıyor.

Galatasaray’dan çılgın hamle! 3 yıldıza 50 milyon euro

MCTOMINAY'E CAZİP TEKLİF

Uzun süredir orta saha transferi için mesai harcayan Galatasaray'da en güçlü adaylardan biri de Scott McTominay.

Galatasaray’dan çılgın hamle! 3 yıldıza 50 milyon euro

Sarı-Kırmızılıların 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık 5 milyon euro teklif ettiği ve Scott McTominay'in bu rakamı kabul ettiği belirtildi.

Galatasaray’dan çılgın hamle! 3 yıldıza 50 milyon euro

Scott McTominay ile el sıkışan Galatasaray'ın Manchester United'la pazarlıklara başladığı aktarıldı.

Galatasaray’dan çılgın hamle! 3 yıldıza 50 milyon euro

Manchester United pazarlık masasına 30 milyon euro ile otururken daha sonra rakamı 25 milyon euroya indirdi.

Galatasaray’dan çılgın hamle! 3 yıldıza 50 milyon euro

Galatasaray'ın ise 15 milyon euroluk teklifini 20 milyon euroya çıkarmaya hazırlandığı vurgulandı.

Galatasaray’dan çılgın hamle! 3 yıldıza 50 milyon euro

Geride bıraktığımız sezonda 43 maça çıkıp 2775 dakika süre alan Scott McTominay 10 gol, 3 asistlik skor katkısı vermişti.

Galatasaray’dan çılgın hamle! 3 yıldıza 50 milyon euro

RIOS DA HEDEFTE

Teknik patron Okan Buruk'un transferini en çok istediği orta saha oyuncuları arasında yer alan McTominay'ın dışında bir takviye daha yapılması gündemde. Galatasaray, transferde kalan bütçesini yine bir orta saha için kullanacak.

Galatasaray’dan çılgın hamle! 3 yıldıza 50 milyon euro

Bir süredir Palmeiras'ın genç yeteneği Richard Rios'la ilgilenen Galatasaray, kesenin ağzını ardına kadar açmış durumda.

Galatasaray’dan çılgın hamle! 3 yıldıza 50 milyon euro

Kolombiya'yla Copa America'da üst düzey bir performans ortaya koyan Rios, Aslan'ın stoperi Davinson Sanchez'in de takım arkadaşı.

Galatasaray’dan çılgın hamle! 3 yıldıza 50 milyon euro

Sanchez, Rios'la sık sık görüşerek Türkiye ve Galatasaray hakkında bilgi aktarıyor. 24 yaşındaki oyuncu Avrupa'ya gelerek Şampiyonlar Ligi'nde yıldızını parlatmak ve daha büyük takımlara imza atmak istiyor.

Galatasaray’dan çılgın hamle! 3 yıldıza 50 milyon euro

BÜYÜK BÜTÇE AYRILDI

Galatasaray, McTominay'ın ardından Rios'a da büyük bir bütçe ayırdı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre 15 milyon Euro civarında bir bedel gözden çıkarıldı. Sarı-Kırmızılılar bu transferi de uzun vadeli taksitlerle bitirmeyi hedefliyor.

Galatasaray’dan çılgın hamle! 3 yıldıza 50 milyon euro

Oyuncunun Galatasaray'a sıcak bakması, Aslan'ın en önemli avantajı. Palmeiras'ın talepleriyle de aradaki uçurumun ortadan kalktığı ve tarafların daha somut bir anlaşma zemininde buluştuğu öğrenildi.

Galatasaray’dan çılgın hamle! 3 yıldıza 50 milyon euro

MCKENNIE İÇİN TEKLİF HAZIRLIĞI

Orta saha için birçok oyuncuyla görüşen Galatasaray, yeni bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray’dan çılgın hamle! 3 yıldıza 50 milyon euro

İtalyan basınında yer alan habere göre; sarı kırmzılı takım, Juventus forması giyen Weston McKennie'yi transfer etmek istiyor.

Galatasaray’dan çılgın hamle! 3 yıldıza 50 milyon euro

JUVE GÖNDERME KARARI ALDI

Haberde kadrosunu daraltmak isteyen İtalyan devinin, oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirme karar aldığı yazıldı.

Galatasaray’dan çılgın hamle! 3 yıldıza 50 milyon euro

GALATASARAY'DAN TEKLİF HAZIRLIĞI

Galatasaray'ın ABDli oyuncu için Juventus'a yakın zamanda 15 milyon euroluk teklif yapabileceği ifade edildi.

Galatasaray’dan çılgın hamle! 3 yıldıza 50 milyon euro

Oyuncu hakkında bilgi toplayan Galatasaray'ın kısa süre içinde resmi adımları atması bekleniyor.

Galatasaray’dan çılgın hamle! 3 yıldıza 50 milyon euro

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Juve ile sözleşmesi 2025'te sona erecek 25 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibinde 134 maça çıktı ve 13 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray’dan çılgın hamle! 3 yıldıza 50 milyon euro

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