Galatasaray’dan çılgın hamle! 3 yıldıza 50 milyon euro

Sanchez, Rios'la sık sık görüşerek Türkiye ve Galatasaray hakkında bilgi aktarıyor. 24 yaşındaki oyuncu Avrupa'ya gelerek Şampiyonlar Ligi'nde yıldızını parlatmak ve daha büyük takımlara imza atmak istiyor.

BÜYÜK BÜTÇE AYRILDI Galatasaray, McTominay'ın ardından Rios'a da büyük bir bütçe ayırdı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre 15 milyon Euro civarında bir bedel gözden çıkarıldı. Sarı-Kırmızılılar bu transferi de uzun vadeli taksitlerle bitirmeyi hedefliyor.

Oyuncunun Galatasaray'a sıcak bakması, Aslan'ın en önemli avantajı. Palmeiras'ın talepleriyle de aradaki uçurumun ortadan kalktığı ve tarafların daha somut bir anlaşma zemininde buluştuğu öğrenildi.

MCKENNIE İÇİN TEKLİF HAZIRLIĞI Orta saha için birçok oyuncuyla görüşen Galatasaray, yeni bir ismi gündemine aldı.