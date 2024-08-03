Trabzonspor UEFA Avrupa 3. Ön Eleme Turu'nda Rapid Wien ile eşleşti UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ruzomberok'u 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla eleyen Fırtına, 8 ve 15 Ağustos'ta Rapid Wien ile play-off turuna yükselmek için mücadele edecek.

Yeni stoper transferi sonrası Stefano Denswil'in geleceği merak konusu Diğer yandan tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Fırtına, transfer çalışmalarını da dört koldan sürdürüyor. En çok istenen takviyelerden biri stoper mevkisi.

Batista Mendy ön libero mevkisinde oynamasına rağmen Abdullah Avcı tarafından stoper olarak görevlendiriliyor Geçen sezonun ardından savunmadaki 4 oyuncusunun 3'ünü yenileyen bordo mavili ekipte eskiden kalan tek oyuncu Stefano Denswil. Batista Mendy her ne kadar bu mevkide oynasa da esas yeri ön libero.

Stefan Savic Trabzonspor'un yeni lideri olacak Stefan Savic'e defansın liderliğini teslim eden Teknik Direktör Abdullah Avcı, partnerini de belirlemek üzere raporları inceleyip karar vermeye çalışıyor.