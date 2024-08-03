Bu sezon kadrosuna birbirinden önemli futbolcuları katmayı başaran Trabzonspor, 9 yıldıza forma giydirmişti. Teknik heyetin talebi doğrultusunda yeni oyuncuların da takıma katılması yönünde çalışmalar sürüyor. İlk 11'e monte edilecek yeni bir stoper arayışı mevcut. O isim de belirlendi. İşte detaylar...
Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı döneminde de şampiyonluk isteniyor
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yeni bir hikaye yazmak ve mayıs ayında şampiyonluğa ulaşmak isteyen Trabzonspor, transfer dönemini bir hayli hareketli geçiriyor.
Trabzonspor Ruzomberok'u 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla eledi
Karadeniz temsilcisi bugüne kadar John David Lundstram, Borna Barisic, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Ozan Tufan, Denis Draguş, Stefan Savic, Pedro Malheiro ve son olarak da Okay Yokuşlu'yu renklerine bağladı.