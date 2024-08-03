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Defansa son dokunuş! İkinci stoper bulundu... Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transferdeki hareketliliğini devam ettiriyor. Bordo mavili ekip kadrosunu güçlendirdiği 9 futbolcunun ardından yeni hamleler için de yoğun mesai harcıyor. Stoper mevkisine yeni takviye yapmak isteyen teknik heyetin gündemine flaş bir isim geldi ve girişimler başladı. Görüşmelerin olumlu tamamlanması çok yüksek ihtimal. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 16:39 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 16:55
Defansa son dokunuş! İkinci stoper bulundu... Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor

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Bu sezon kadrosuna birbirinden önemli futbolcuları katmayı başaran Trabzonspor, 9 yıldıza forma giydirmişti. Teknik heyetin talebi doğrultusunda yeni oyuncuların da takıma katılması yönünde çalışmalar sürüyor. İlk 11'e monte edilecek yeni bir stoper arayışı mevcut. O isim de belirlendi. İşte detaylar...

Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı döneminde de şampiyonluk isteniyorTrabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı döneminde de şampiyonluk isteniyor

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yeni bir hikaye yazmak ve mayıs ayında şampiyonluğa ulaşmak isteyen Trabzonspor, transfer dönemini bir hayli hareketli geçiriyor.

Süper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcularSüper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular
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Trabzonspor Ruzomberok'u 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla elediTrabzonspor Ruzomberok'u 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla eledi

Karadeniz temsilcisi bugüne kadar John David Lundstram, Borna Barisic, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Ozan Tufan, Denis Draguş, Stefan Savic, Pedro Malheiro ve son olarak da Okay Yokuşlu'yu renklerine bağladı.

Trabzonspor UEFA Avrupa 3. Ön Eleme Turu'nda Rapid Wien ile eşleştiTrabzonspor UEFA Avrupa 3. Ön Eleme Turu'nda Rapid Wien ile eşleşti

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ruzomberok'u 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla eleyen Fırtına, 8 ve 15 Ağustos'ta Rapid Wien ile play-off turuna yükselmek için mücadele edecek.

Yeni stoper transferi sonrası Stefano Denswil'in geleceği merak konusuYeni stoper transferi sonrası Stefano Denswil'in geleceği merak konusu

Diğer yandan tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Fırtına, transfer çalışmalarını da dört koldan sürdürüyor. En çok istenen takviyelerden biri stoper mevkisi.

Batista Mendy ön libero mevkisinde oynamasına rağmen Abdullah Avcı tarafından stoper olarak görevlendiriliyorBatista Mendy ön libero mevkisinde oynamasına rağmen Abdullah Avcı tarafından stoper olarak görevlendiriliyor

Geçen sezonun ardından savunmadaki 4 oyuncusunun 3'ünü yenileyen bordo mavili ekipte eskiden kalan tek oyuncu Stefano Denswil. Batista Mendy her ne kadar bu mevkide oynasa da esas yeri ön libero.

Stefan Savic Trabzonspor'un yeni lideri olacakStefan Savic Trabzonspor'un yeni lideri olacak

Stefan Savic'e defansın liderliğini teslim eden Teknik Direktör Abdullah Avcı, partnerini de belirlemek üzere raporları inceleyip karar vermeye çalışıyor.

Trabzonspor'un stoperdeki 1 numaralı adayı Wesley Hoedt, hazırlık maçında sakatlandıTrabzonspor'un stoperdeki 1 numaralı adayı Wesley Hoedt, hazırlık maçında sakatlandı

Daha önce Wesley Hoedt'i listesine alan Trabzonspor'da Hollandalı oyuncunun geçirdiği sakatlık geri adım attırdı. Teknik heyet ve izleme ekibi yeni isimlere yönelmek zorunda kaldı.

Abdullah Avcı yeni sezona 2'de 2 yaparak başladı ve takımı gol yemediAbdullah Avcı yeni sezona 2'de 2 yaparak başladı ve takımı gol yemedi

Hem performans almak hem de para kazanmak üzere belirlediği hedefi gerçekleştirmeye çalışan yönetim, yeni bir isim daha buldu.

Arseniy Batagov hava toplarında ve topu oyunu sokma konusunda dikkat çekiyorArseniy Batagov hava toplarında ve topu oyunu sokma konusunda dikkat çekiyor

Trabzonspor, Zorya Luhansk forması giyen Ukraynalı 22 yaşındaki stoper Arseniy Batagov'u transfer etmek için görüşmelere başladı.

Arseniy Batagov kariyerinde 109 maçta oynadıArseniy Batagov kariyerinde 109 maçta oynadı

Kontratı sezon sonunda bitecek stoper için yönetim çok yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Ukrayna temsilcisiyle sıkı pazarlıklar gerçekleştiriliyor.

Arseniy Batagov Paris 2024 Olimpiyatları'nda Ukrayna adına mücadele ediyorArseniy Batagov Paris 2024 Olimpiyatları'nda Ukrayna adına mücadele ediyor

Paris'te düzenlenen olimpiyatlarda ülkesi Ukrayna'nın formasını terleten Batagov için temaslar sıklaştırıldı. Kısa sürede işi resmiyete kavuşturmayı hedefleyen Fırtına, Rapid Wien eşleşmesi listelerini verene kadar süreci tamamlamak istiyor.

Arseniy Batagov geleceğin önemli oyuncuları arasında yer alıyorArseniy Batagov geleceğin önemli oyuncuları arasında yer alıyor

Geçen sezon 31 maçta forma giyen Batagov, 2 gol atıp 3 de asist yaptı. Ülkesinie alt yaş kategorilerinde 45 kez temsil etti.

Arseniy Batagov Trabzonspor'un savunmasına yaptığı 4. transfer olacakArseniy Batagov Trabzonspor'un savunmasına yaptığı 4. transfer olacak

Güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro.

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