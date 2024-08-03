Derbinin VAR ve AVAR Hakemleri Belli Oldu

Bu zorlu müsabakada Mustafa İlker Coşkun, VAR hakemi olarak görev yapacak. Ceyhun Sesigüzel ve Onur Özütoprak ise AVAR hakemleri olarak sahada olacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek ve yardımcıları Abdullah Bora Özkara ile Volkan Ahmet Narinç olacak.