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ATV CANLI MAÇ İZLE | 3 Ağustos 2024 ATV canlı yayın ekranı!

ATV canlı yayın detayları merakla araştırılıyor. Süper Kupa heyecanı bugün ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Mücadelede Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu maçı kaçırmamak için "Galatasaray Beşiktaş ATV canlı izle" aramalarına başladı. İşte, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçının canlı yayını ve tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 20:19 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 20:35
ATV CANLI MAÇ İZLE | 3 Ağustos 2024 ATV canlı yayın ekranı!

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Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından ATV, bugün Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak. Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle beklediği karşılaşmanın hakemi ve maç kadrosu gibi detaylar netleşti. Saat 20:45'te başlayacak olan bu heyecan dolu mücadele öncesinde, ATV canlı yayın linkleri ve bilgileri merakla araştırılıyor. İşte ATV canlı maç izleme ekranı...

Süper Kupa: Galatasaray-Beşiktaş Maçı ATV'de!

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20:45'te başlıyacak. Bu büyük karşılaşma, ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

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Süper Kupa Maçı Canlı İzle

ATV CANLI YAYIN

Galatasaray ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği bu önemli maç, ATV'den canlı olarak izlenebilir. Maçın muhtemel 11'leri ve detayları ise şu şekilde:

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Derbinin VAR ve AVAR Hakemleri Belli Oldu

Bu zorlu müsabakada Mustafa İlker Coşkun, VAR hakemi olarak görev yapacak. Ceyhun Sesigüzel ve Onur Özütoprak ise AVAR hakemleri olarak sahada olacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek ve yardımcıları Abdullah Bora Özkara ile Volkan Ahmet Narinç olacak.

Süper Kupa Töreni Ne Zaman?

3 Ağustos ATV yayın akışına göre Süper Kupa töreni saat 22:45'te gerçekleşecek. Maçın ardından düzenlenecek bu tören, şampiyon takımın kupasını kaldıracağı anlara sahne olacak.

Futbolseverler için büyük bir heyecana sahne olacak Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı ve töreni, ATV ekranlarında canlı olarak izlenebilir. Bu unutulmaz geceyi kaçırmamak için ATV'yi takip edin!

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