Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından ATV, bugün Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak. Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle beklediği karşılaşmanın hakemi ve maç kadrosu gibi detaylar netleşti. Saat 20:45'te başlayacak olan bu heyecan dolu mücadele öncesinde, ATV canlı yayın linkleri ve bilgileri merakla araştırılıyor. İşte ATV canlı maç izleme ekranı...
Süper Kupa: Galatasaray-Beşiktaş Maçı ATV'de!
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20:45'te başlıyacak. Bu büyük karşılaşma, ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
👉ATV CANLI MAÇ İZLE EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!👈
Süper Kupa Maçı Canlı İzle
Galatasaray ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği bu önemli maç, ATV'den canlı olarak izlenebilir. Maçın muhtemel 11'leri ve detayları ise şu şekilde:
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi