Avrupa basınından Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! "Hayali suya düştü"

'F.BAHÇE'NİN BAŞINI BELAYA SOKTU' Neue Zurcher Zeitung: Lugano'nun Şampiyonlar Ligi mücadelesi Salı akşamı İstanbul'da sona erdi. Lugano, Mourinho'nun Fenerbahçe'sinin başını belaya soktu, ancak Şampiyonlar Ligi serüveni sona erdi. Fenerbahçe'ye bir saat boyunca direndiler. İlk ayak çok ağır geldi. Türklerin en iyi futbollarını oynamadıklarını söylemek gerekir. Tempo eksikliği nedeniyle oyunun sonunu idare etmekle yetindiler ve topu çoğunlukla İsviçrelilere bıraktılar. Ancak İstanbul'da 1-1'lik skor yeterli olmadı. Sebastian Szymanski'nin 94. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirmesi bunu değiştirmedi. FC Lugano'nun Şampiyonlar Ligi macerası Salı akşamı sona erdi.





'HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ' 20MIN: Kralın klas hayali suya düştü: Lugano, Mourinho'nun Fenerbahçe'sine karşı başarısız oldu. Lugano İstanbul'da kolay lokma olmadı. Buna rağmen Ticino ekibi Mourinho'nun Fenerbahçe'si karşısında Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edemedi. Devre arasından sonra yıldız teknik direktör José Mourinho'nun takımı vites yükseltti ve her iki maçın ardından Şampiyonlar Ligi elemelerinde üçüncü tura yükselmeyi hak etti.



'MOURINHO HATA YAPMADI' La Gazzetta dello Sport: Mourinho hata yapmadı. Fenerbahçe, Lugano'yu 2-1 yenip eledi ve Şampiyonlar Ligi hayaline devam etti.

'LUGANO'YU ZOR GEÇTİ' Eurosport: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si Lugano'yu zor geçti. Hadj Mahmoud, ikinci maçta yedi dakika içinde ziyaretçileri öne geçirdi, ancak Edin Dzeko, gecede Türk takımı için eşitliği geri getiren golü attı.



