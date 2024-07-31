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Avrupa basınından Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! "Hayali suya düştü"

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında Lugano ile karşılaştı. Sarı lacivertliler, ikinci maçtan da galip ayrılarak adını 3. ön eleme turuna yazdırdı. Avrupa basını, Jose Mourinho ve Fenerbahçe'ye geniş yer ayırırken, flaş ifadeler kullanıldı. İşte atılan manşetler...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 13:19 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 13:30
Avrupa basınından Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Hayali suya düştü

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu sahasında 2-1 mağlup edip tur atladığı maç Avrupa basınında manşetlerde yer aldı.

İşte o başlıklar:

Avrupa basınından Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Hayali suya düştü

'FENERBAHÇE TERSİNE ÇEVİRDİ'

O Jogo: Mourinho'nun takımı Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor. Maça Lugano daha iyi başladı, ancak Fenerbahçe oyunu tersine çevirdi.

Avrupa basınından Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Hayali suya düştü

'MİLYONERLERİN REKABETİNE YAKLAŞTI'

A Bola: Mourinho, Lugano'yu devirdi ve Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turuna katıldı. Fenerbahçe milyonerlerin rekabetine bir adım daha yaklaştı. Mourinho'nun Fenerbahçe'si Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turuna kalabilmek için çok çalışmak zorundaydı ve öyle de yaptı.

Avrupa basınından Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Hayali suya düştü

'F.BAHÇE'NİN BAŞINI BELAYA SOKTU'

Neue Zurcher Zeitung: Lugano'nun Şampiyonlar Ligi mücadelesi Salı akşamı İstanbul'da sona erdi. Lugano, Mourinho'nun Fenerbahçe'sinin başını belaya soktu, ancak Şampiyonlar Ligi serüveni sona erdi. Fenerbahçe'ye bir saat boyunca direndiler. İlk ayak çok ağır geldi. Türklerin en iyi futbollarını oynamadıklarını söylemek gerekir. Tempo eksikliği nedeniyle oyunun sonunu idare etmekle yetindiler ve topu çoğunlukla İsviçrelilere bıraktılar. Ancak İstanbul'da 1-1'lik skor yeterli olmadı. Sebastian Szymanski'nin 94. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirmesi bunu değiştirmedi. FC Lugano'nun Şampiyonlar Ligi macerası Salı akşamı sona erdi.

Avrupa basınından Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Hayali suya düştü

'HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ'

20MIN: Kralın klas hayali suya düştü: Lugano, Mourinho'nun Fenerbahçe'sine karşı başarısız oldu. Lugano İstanbul'da kolay lokma olmadı. Buna rağmen Ticino ekibi Mourinho'nun Fenerbahçe'si karşısında Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edemedi. Devre arasından sonra yıldız teknik direktör José Mourinho'nun takımı vites yükseltti ve her iki maçın ardından Şampiyonlar Ligi elemelerinde üçüncü tura yükselmeyi hak etti.

Avrupa basınından Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Hayali suya düştü

'MOURINHO HATA YAPMADI'

La Gazzetta dello Sport: Mourinho hata yapmadı. Fenerbahçe, Lugano'yu 2-1 yenip eledi ve Şampiyonlar Ligi hayaline devam etti.

Avrupa basınından Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Hayali suya düştü

'LUGANO'YU ZOR GEÇTİ'

Eurosport: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si Lugano'yu zor geçti. Hadj Mahmoud, ikinci maçta yedi dakika içinde ziyaretçileri öne geçirdi, ancak Edin Dzeko, gecede Türk takımı için eşitliği geri getiren golü attı.

Avrupa basınından Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Hayali suya düştü

'DZEKO, MOURINHO'NUN İMDANINA YETİŞTİ'

Estadio Deportivo: Edin Dzeko, Mourinho'nun imdadına yetişti. Fenerbahçe Lugano'yu eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi.

Avrupa basınından Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Hayali suya düştü

"MOURINHO ÇOK ACI ÇEKTİ"

AS: Mourinho'nun takımı Avrupa'nın en büyük kupasından ilk fırsatta elenmeye çok yaklaştı. Türklerin sadece 2 kez kaleye şut attığı kötü maça rağmen Fenerbahçe turladı. Mourinho, Türkiye'deki yeni kariyerinde çok acı çekti ama bir sınavı daha atlattı.

Avrupa basınından Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Hayali suya düştü

'HER ŞEYE RAĞMEN GERİ DÖNÜŞ'

Desporto AO Minuto: Fenerbahçe'nin neredeyse 1 saat skor dezavantajı yaşadığı göz önüne alındığında maç ilerledikçe daha fazla gerginlik ve öfke oluşmaya başladı. Her şeye rağmen Jose Mourinho geri dönüş yaparak takımının zaferini gördü.

Avrupa basınından Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Hayali suya düştü

'MOU, HAYALLERİNİ SUYA DÜŞÜRDÜ'

TuttoMercato: Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Lugano'nun hayallerini suya düşürdü.

Avrupa basınından Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Hayali suya düştü

'SIRADAKİ RAKİP LILLE'

Corriere dello Sport: Mourinho'nun Fenerbahçe'si Lugano'yu eleyip Şampiyonlar Ligi'nde turladı. Sıradaki rakip Lille.

Avrupa basınından Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Hayali suya düştü

'EVİNDEKİ İLK MAÇTA GALİP'

Zerozero: Fenerbahçe maçı çevirdi ve Mourinho evindeki ilk maçından zaferle çıktı.

Avrupa basınından Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Hayali suya düştü

"EVİNDEKİ İLK MAÇI KURTARDILAR"

L'Equipe: Fenerbahçe, Lugano'yu 2-1 mağlup edip Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yükseldi ve Lille'in rakibi oldu.

Avrupa basınından Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Hayali suya düştü

FootMercato: Lugano'yu eleyen Fenerbahçe, Lille ile karşılaşacak.

Avrupa basınından Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Hayali suya düştü

SoFoot: Lille ve Bruno Genesio'nun karşısında Jose Mourinho'nun adamları duracak.

Avrupa basınından Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Hayali suya düştü

Sapo: Mourinho'nun takımı, Lugano'yu bir kez daha yenerek turladı.

Avrupa basınından Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Hayali suya düştü

Kicker: Dzeko ve Szymanski, Mourinho'nun evindeki ilk maçı kurtardı.

Avrupa basınından Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Hayali suya düştü

Mundo Deportivo: Edin Dzeko Fenerbahçe'nin imdadına yetişti.

Avrupa basınından Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Hayali suya düştü

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