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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Resmen duyuruldu...

Süper Lig'in dev kulüplerinen Beşiktaş, kadrosundan bir yabancıyı daha gönderdi. Siyah beyazlılar, yollarını ayırmak istediği Ajdin Hasic'in transfer olduğunu duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 17:25 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 17:31
Beşiktaş’ta bir ayrılık daha! Resmen duyuruldu...

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Transfer dönemini hızlı takımlarından biri olarak kadrosuna şampiyonluk kazandıracak isimleri katmak isteyen Beşiktaş, kontenjan konusunda sıkıntı yaşamamak için yeni hamle yaptı. Siyah beyazlılar, Ajdin Hasic'in gönderildiğini açıkladı.

Ajdin HasicAjdin Hasic

YENİ ADRESİ POLONYA

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic'in nihai transferi hususunda MKS Cracovia SSA Kraków ile anlaşmaya varılmıştır. Ajdin Hasic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Ajdin Hasic Beşiktaş formasıyla 13 maçta 2 gol atmıştı.

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