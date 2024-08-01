Transfer dönemini hızlı takımlarından biri olarak kadrosuna şampiyonluk kazandıracak isimleri katmak isteyen Beşiktaş, kontenjan konusunda sıkıntı yaşamamak için yeni hamle yaptı. Siyah beyazlılar, Ajdin Hasic'in gönderildiğini açıkladı.