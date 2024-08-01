Transfer dönemini hızlı takımlarından biri olarak kadrosuna şampiyonluk kazandıracak isimleri katmak isteyen Beşiktaş, kontenjan konusunda sıkıntı yaşamamak için yeni hamle yaptı. Siyah beyazlılar, Ajdin Hasic'in gönderildiğini açıkladı.
Transfer dönemini hızlı takımlarından biri olarak kadrosuna şampiyonluk kazandıracak isimleri katmak isteyen Beşiktaş, kontenjan konusunda sıkıntı yaşamamak için yeni hamle yaptı. Siyah beyazlılar, Ajdin Hasic'in gönderildiğini açıkladı.
YENİ ADRESİ POLONYA
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic'in nihai transferi hususunda MKS Cracovia SSA Kraków ile anlaşmaya varılmıştır. Ajdin Hasic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
Ajdin Hasic Beşiktaş formasıyla 13 maçta 2 gol atmıştı.