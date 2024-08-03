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TAKVİM Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu Rodriguez'e yaptığı teklifi açıkladı!

F.Bahçe Arjantinli yıldıza yıllık 5 milyon Euro’dan 3 yıllık kontrat önerdi. Yıllık 7 milyon Euro ve 4 yıllık sözleşme isteyen oyuncu ile görüşmeler sürüyor. Kanarya, kısa sürede işi bitirmek istiyor.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 07:02 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 07:02
TAKVİM Fenerbahçe’nin yıldız oyuncu Rodriguez’e yaptığı teklifi açıkladı!

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Fenerbahçe bir yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynayacağı maça odaklanırken, diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in, listesinde bulunan orta saha Guido Rodriguez için yaptığı teklifin detaylarına TAKVİM ulaştı.

Guido RodriguezGuido Rodriguez

3 YILLIK TEKLİF SUNULDU
Sarı-Lacivertli kurmaylar, son olarak İspanya Ligi'nde Real Betis formasını terleten ve şu anda bonservisi elinde olan Arjantinli yıldıza resmi teklif yaptı. Kanarya, 30 yaşındaki Tangocu'ya yıllık 5 milyon Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme önerdi. Ancak; Tangocu'nun ise yıllık 7 milyon Euro maaş ve 4 yıllık kontrat istediği öğrenildi. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe hem sözleşme süresi hem de yıllık kazanç açısından oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Guido RodriguezGuido Rodriguez

SON KARARI BEKLENİYOR
Kariyerinde daha önce America, Club Tijuana, River Plate, Defensa ekiplerinde görev alan Rodriguez'e en iyi teklifin Fenerbahçe'den olduğu ve oyuncunun durumunun kısa süre içinde netleşeceği belirlendi. 1.85 boyunda olan ve 20 milyon Euro güncel değeri olan Rodriguez, kariyerinde 372 maçta 27 gol attı ve 6 da asist üretti.

Guido RodriguezGuido Rodriguez

WEST HAM TEKLİF YAPTI
Guido Rodriguez için İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın da devreye girdiği iddia edildi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; yıldız futbolcu kendisine gelen tüm teklifleri değerlendirecek ve bir karar verecek.

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