TAKVİM Fenerbahçe’nin yıldız oyuncu Rodriguez’e yaptığı teklifi açıkladı!

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Fenerbahçe bir yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynayacağı maça odaklanırken, diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in, listesinde bulunan orta saha Guido Rodriguez için yaptığı teklifin detaylarına TAKVİM ulaştı.

Guido Rodriguez 3 YILLIK TEKLİF SUNULDU

Sarı-Lacivertli kurmaylar, son olarak İspanya Ligi'nde Real Betis formasını terleten ve şu anda bonservisi elinde olan Arjantinli yıldıza resmi teklif yaptı. Kanarya, 30 yaşındaki Tangocu'ya yıllık 5 milyon Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme önerdi. Ancak; Tangocu'nun ise yıllık 7 milyon Euro maaş ve 4 yıllık kontrat istediği öğrenildi. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe hem sözleşme süresi hem de yıllık kazanç açısından oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.