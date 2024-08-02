PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler, salı günü oynanacak Lille karşılaşmasına çevrildi. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, kritik mücadele öncesi ilk 11'ini şekillendiriyor. Portekizli teknik adamın, Fransız ekibi karşısında orta saha tandemini değiştireceği öğrenildi. İşte Jose Mourinho'nun Lille karşısında sahaya sürmeyi planladığı isimler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 09:55 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 09:55
Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımı ile karşılaştı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

İki maçtan da galip ayrılan sarı lacivertliler, adını bir üst tura yazdırmayı başardı ve Lille'in rakibi oldu.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

ORTA SAHA TANDEMİ DEĞİŞİYOR

Lugano karşılaşmasında Fred'in sakatlanması ve Krunic'in etkisiz performansı teknik direktör Jose Mourinho'nun flaş bir karar almasına neden oldu.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

Lugano ile oynanan ilk maçta 90 dakika görev yapan, rövanşta ise kötü performansının ve taraftar tepkisinin ardından oyundan alınan Bosnalı futbolcunun ekstra bir durum olmadığı sürece yedek kulübesinde kalacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

Krunic'in aksine sakatlıktan çok iyi dönen ve Lugano ile oynanan rövanş maçında mücadele ve fizik gücünden hiçbir şey kaybetmediğini gösteren İsmail Yüksek merkez orta sahada görev alacak.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

Jose Mourinho'nun da ne olursa olsun hiçbir şekilde artık Krunic tercihini değerlendirmeyeceği, geçen sezonun ilk 11'inde değişilmez isim olan İsmail ile yoluna devam edeceği bildirildi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

EZBER BOZACAK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ezber bozmaya devam ediyor. Sezon başından bu yana çalıştığı kadroyu ancak 1-2 değişiklikle sahaya süren Portekizli teknik adam, Fred'in sakatlığında bu bölgeyi emanet edeceği futbolcu konusunda titiz bir çalışma yürütüyor.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

Jose Mourinho'nun 8 numara için adı ön planda olan Mert Hakan Yandaş'ı yedek kulübesinde oturtması, takımın ateşleyicisi olarak ikinci 45'lerde sahaya sürmesi yine sürpriz olmayacak.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

EURO 2024'teki futbolu ile tüm Avrupa devlerinin transfer listesini süsleyen Ferdi Kadıoğlu ise tecrübeli çalıştırıcının yine jokeri olmaya aday.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

FERDİ 8 NUMARAYA

Tatilden döner dönmez, İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda oynanan ilk maçta Ferdi'yi orta alanda görevlendiren Mourihno'nun, Lille maçlarında da milli oyuncuyu Fred'in yerine 8 numarada oynatması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

Kısaca Ferdi Kadıoğlu, bu sezon takımın en kilit oyuncusu olmaya şimdiden aday görünüyor.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

MAXIMIN 11'E!

Özellikle Lugano maçında kanatlarda zaman zaman yaşanan sıkıntı nedeniyle Portekizli çalıştırıcının, taraftarın da performansını ve futbolunu çok merak ettiği Maximin'i bu kez sahaya süreceği bildirildi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

EN NESYRI KARARI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden En Nesyri'nin Lille karşısında sahaya çıkıp çıkmayacağı merak konusuydu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Lugano eşleşmesinde 4 golle yıldızlaşan Dzeko'yu kesmeyeceği ve En Nesyri'yi hamle oyuncusu olarak kulübede tutacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

Fenerbahçe'nin Lille karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

LIVAKOVIC

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

OSAYI SAMUEL

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

ALEXANDER DJİKU

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

JAYDEN OOSTERWOLDE

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

İSMAİL YÜKSEK

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

FERDİ KADIOĞLU

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

SEBASTIAN SZYMANSKI

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

DUSAN TADIC

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

SAINT MAXIMIN

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

EDIN DZEKO

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Instagram’a erişim engeli getirildi! Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK’dan flaş İnstagram kararı
CANLI TAKİP | İsmail Haniye için Türk bayrakları yarıya indirildi! Katar’da son yolcuğuna uğurlanacak! Türkiye’den üst düzey katılım
Türk Telekom
Ankara’da dev casus takası! Tarihi operasyona MİT imzası: 7 ülke 26 esir... Kimler özgürlüğe kavuştu? | ABD ve Rusya’dan peş peşe teşekkür
Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 3 sürpriz karar! Lille maçında orta saha değişiyor
3.7 MİLYON EMEKLİYE FARK | En düşük maaş 12.500 TL: Karar Resmi Gazete’de! Yeni taban aylıkla kime, ne kadar ödeme yapılacak? İşte maaş maaş yeni tablo...
5 yılda rekor artış! SGK borçları ortaya çıktı CHP’li belediyeler gerçekleri saptırdı! İşte CHP’li belediyelerin prim borcunda 10 yalan 10 gerçek
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte 10 soruda yeni dönem: Terk edene ağır ceza var
Fırtına tur biletini aldı! Trabzonspor Ruzomberok’u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi... İşte atılan gol
6 ayda yaklaşık 30 bin milyoner! Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı artışını sürdürüyor | KKM’de stopaj oranları artırıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Joe Biden arasında kritik temas! Tarihi esir takası sonrası Başkan’a özel teşekkür | Görüşmede neler ele alındı?
MİT öncülüğündeki tarihi esir takası dünya basınında! MİT’i yere göğe sığdıramadılar: Eşi benzeri görülmemiş takas
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin vasiyeti yerine getirilecek! STK’lar 3 Ağustos’ta Ayasofya Meydanı’nda bir araya geliyor
Beşiktaş’tan 4 yıldızlık transfer operasyonu!
Başkan Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı! YAŞ kararları nelerdir? 1 Ağustos 2024 Yüksek Askeri Şura terfi, atama kararları isim listesi!
SON DAKİKA