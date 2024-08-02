Fenerbahçe’de Fred yerine Gerson Luis

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.



Fred'in sakatlığı nedeniyle orta sahaya hamle yapacak olan Fenerbahçe, rotayı Brezilya'ya çevirdi.



FENERBAHÇE HAREKETE GEÇİYOR



Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda 8 numara bölgesi için harekete geçen sarı-lacivertlilerin, kariyerine Flamengo'da devam eden Gerson Luis'i listesine eklediği ve yakın zamanda 27 yaşındaki futbolcu için resmi girişimlere hazırlandığı ortaya çıktı.



Flamengo ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gerson'un güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.



Son sezonunda takımı Flamengo'da 32 maça çıkan Gerson, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.