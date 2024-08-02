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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gerçeği! Neden gözden çıkarıldı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın kanat oyuncusu Cengiz Ünder'in biletini kesmişti. Portekizli hocanın, yıldız futbolcuyu takımda neden kadroda düşünmediği de ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 12:49 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 12:49
Fenerbahçe’de Cengiz Ünder gerçeği! Neden gözden çıkarıldı?

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın kanat oyuncusu Cengiz Ünder'in biletini kesmişti. Portekizli hocanın, yıldız futbolcuyu takımda neden kadroda düşünmediği de ortaya çıktı.

NEDEN GÖZDEN ÇIKARILDI?

Tecrübeli teknik direktör için kanat oyuncularının savunma yardımları oldukça elzem. Cengiz Ünder'in, Jose Mourinho'nun talep ettiği savunma yardımını yapamadığı için gözden çıkarıldığı öğrenildi.

Jose Mourinho tarafından düşünülmeyen Cengiz Ünder, menajeri aracılığıyla kendisine kulüp arıyor.

Cengiz ÜnderCengiz Ünder

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan millî futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyu geçen sezon Marsilya'dan kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe forması altında 33 maçta sahaya çıkan Cengiz Ünder, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

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