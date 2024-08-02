Fenerbahçe’de Cengiz Ünder gerçeği! Neden gözden çıkarıldı?

Cengiz Ünder



FENERBAHÇE PERFORMANSI



Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan millî futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyu geçen sezon Marsilya'dan kadrosuna katmıştı.



Fenerbahçe forması altında 33 maçta sahaya çıkan Cengiz Ünder, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.