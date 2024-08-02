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Beşiktaş'tan Angel Correa hamlesi!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Paulista'nın ardından bir Atletico Madrid'li yıldızın daha transferini noktalamak istiyor. Bu doğrultuda Angel Correa için girişimler başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 12:06 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 12:06
Beşiktaş’tan Angel Correa hamlesi!

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Beşiktaş'ın transfer çalışmaları yeniden hızlanıyor. Sağ kanat için takviye düşünen siyah-beyazlılarda Angel Correa adı öne çıktı.

Beşiktaş ilk olarak Atletico Madrid'le temas kurdu. İspanyol ekibiyle Haziran 2026'ya kadar kontratı olan Arjantinli futbolcunun durumu soruldu. Cumartesi günüSüper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş, derbinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıracak. Correa ile de harekete geçilmesi planlanıyor.

Angel Correa dışında David Neres ve Asensio da listede bulunuyor. Ancak her iki yıldızın şu anda böyle bir transfere sıcak bakmadıkları ifade edildi. Beşiktaş'ın listesinde ayrıca Manchester United'dan Antony de yer alıyor. Kanat transferinde Beşiktaş'ın ilk etapta kiralama formülünü deneyeceği kaydedildi. Siyah beyazlılar Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın ardından bir başka flaş transferi daha kadrosuna katmayı hesaplıyor.
Angel Correa ve GirezmannAngel Correa ve Girezmann

ATLETICO İLE ÖZDEŞLEŞTİ

Angel Correa, Atletico Madrid formasıyla özdeşleşti. 2015'ten bu yana İspanyol kulübünde forma giyen Correa, 1 La Liga şampiyonluğu, 1 Avrupa Ligi zaferi ve 1 UEFA Süper Kupası kazandı. Arjantinli futbolcu, tam 421 kez formasını giydiği Atletico Madrid'de kulüp tarihinin en çok forma giyen isimlerinden oldu.

ARJANTİN'DE TARİHE GEÇTİ

Arjantin Milli Takımı'nda 2015'ten beri oynayan Angel Correa, tarihi başarılarda hep kadrodaydı. 2021'de Copa America kazanan Tangocularda kadroda olan tecrübeli futbolcu, 2022 Dünya Kupası zaferinde de yer aldı. Arjantin tarihinin iki büyük kupasında kadroda olan Correa, tarihe geçti.
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