Milyonlarca taraftarına uzun süre sonra zafer tattırmak ve mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de şampiyonluk için dört koldan hareket ediliyor. Sarı lacivertli ekipte yönetim transfer edilmesi istenen futbolcular konusunda temaslarını yoğunlaştırırken diğer yandan gidecek isimler de belirleniyor.
Fenerbahçe sezonun ilk iki maçından galibiyetle ayrıldı
Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de birçok yıldız isim kadroya dahil edildi. Kanarya'da Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri gibi dünya yıldızlarına çubuklu forma giydirildi. Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın gibi yerli ve Süper Lig tecrübesi bulunan oyunculara imza attırıldı.
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile karşılaşacak
Fenerbahçe'nin transferlerin ardından kadrosunu 28 kişiye düşürmesi ve yabancı sayısını da TFF'nin 14 kuralına göre düzenlemesi gerekiyor. Jose Mourinho'nun da bu doğrultuda kararı büyük önem taşıyor.