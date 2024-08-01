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Jose Mourinho'nun zor kararı! Neşteri vuracak...

Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ve Avrupa'da da başarılı olmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho, takımdaki oyuncu sayısını azaltmak ve yabancı kontenjanına göre hareket zorunda. Bunun için de birçok ismi gözden çıkaracak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 21:55 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 23:02

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Milyonlarca taraftarına uzun süre sonra zafer tattırmak ve mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de şampiyonluk için dört koldan hareket ediliyor. Sarı lacivertli ekipte yönetim transfer edilmesi istenen futbolcular konusunda temaslarını yoğunlaştırırken diğer yandan gidecek isimler de belirleniyor.

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Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de birçok yıldız isim kadroya dahil edildi. Kanarya'da Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri gibi dünya yıldızlarına çubuklu forma giydirildi. Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın gibi yerli ve Süper Lig tecrübesi bulunan oyunculara imza attırıldı.

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Fenerbahçe'nin transferlerin ardından kadrosunu 28 kişiye düşürmesi ve yabancı sayısını da TFF'nin 14 kuralına göre düzenlemesi gerekiyor. Jose Mourinho'nun da bu doğrultuda kararı büyük önem taşıyor.

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Peki, Fenerbahçe'de kaç yabancı oyuncu var ve hangi isimler ayrılacak? İşte futbolcular...

Dominik LivakovicDominik Livakovic

DOMINIK LIVAKOVIC

Jayden OosterwoldeJayden Oosterwolde

Jayden Oosterwolde

Rade KrunicRade Krunic

Rade Krunic

FredFred

Fred

Miguel CrespoMiguel Crespo

Miguel Crespo

Miha ZajcMiha Zajc

Miha Zajc

Sebastian SzymanskiSebastian Szymanski

Sebastian Szymanski

Allan Saint-MaximinAllan Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin

Dusan TadicDusan Tadic

Dusan Tadic

Ryan KentRyan Kent

Ryan Kent

Edin DzekoEdin Dzeko

Edin Dzeko

Joao PedroJoao Pedro

Joao Pedro

Omar FayedOmar Fayed

Omar Fayed

Alexander DjikuAlexander Djiku

Alexander Djiku

Bright Osayi-SamuelBright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

Luan PeresLuan Peres

Luan Peres

BecaoBecao

Rodrigo Becao

Fenerbahçe'de birçok ayrılık yaşanması bekleniyorFenerbahçe'de birçok ayrılık yaşanması bekleniyor

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yerli isimlerden Levent Mercan'ın yanı sıra yabancılardan Luan Peres, Omar Fayed, Joao Pedro, Miha Zajc ve Miguel Crespo'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Ayrıca Rade Krunic için de iyi bir teklif gelirse onay verecek.

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