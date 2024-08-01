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Milyonlarca taraftarına uzun süre sonra zafer tattırmak ve mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de şampiyonluk için dört koldan hareket ediliyor. Sarı lacivertli ekipte yönetim transfer edilmesi istenen futbolcular konusunda temaslarını yoğunlaştırırken diğer yandan gidecek isimler de belirleniyor.