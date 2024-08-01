Türkiye'nin Avrupa'daki temsicilerinden Trabzonspor, ikinci galibiyetini de aldı. Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde Ruzomberok'u ağırlayan Fırtına, sahadan Denis Draguş'un golü ile 1-0 galip ayrıldı ve Rapid Wien ile eşleşti.
Türkiye'nin Avrupa'daki temsicilerinden Trabzonspor, ikinci galibiyetini de aldı. Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde Ruzomberok'u ağırlayan Fırtına, sahadan Denis Draguş'un golü ile 1-0 galip ayrıldı ve Rapid Wien ile eşleşti.
GOL
DENİS DRAGUŞ AÇILIŞI YAPTI!
RAKİP RAPID WIEN
Ruzomberok'u iki maçta da yenerek UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yazdıran Trabzonspor'un yeni rakibi Rapid Wien oldu. Bordo mavililer 8 ve 15 Ağustos'ta rakibiyle kozlarını paylaşarak play-off turuna kalmak adına mücadele verecek.
UĞURCAN ÇAKIR YİNE KLASINI KONUŞTURDU
Trabzonspor'un Ruzomberok ile oynadığı ilk mücadelede adından söz ettiren Uğurcan Çakır yine performansıyla ön plana çıktı. Deneyimli eldiven maç boyunca yaptığı kurtarışlar ve müdahalelerle takım arkadaşlarını ayakta tutmayı başardı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı, geçen hafta Slovakya'da oynanan maçın ardından iki ismi değiştirdi. Bordo mavili ekipte ilk maçta 11'de forma giyen Bardhi ve Umut Güneş'in yerine rövanşta Cihan Çanak, Malheiro 11'e dahil edildi.
DRAGUŞ'TAN SİFTAH
Trabzonspor'un Standard Liege'den kadrosuna kattığı Denis Draguş, ilk maçta ağları havalandıramamıştı. Rumen futbolcu Trabzon'da seyircisinin önünde çok klas bir vuruşla fileleri sarstı ve takımına galibiyeti getirdi.