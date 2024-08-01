Uğurcan Çakır eski günlerine dönme sinyalleri verdi UĞURCAN ÇAKIR YİNE KLASINI KONUŞTURDU Trabzonspor'un Ruzomberok ile oynadığı ilk mücadelede adından söz ettiren Uğurcan Çakır yine performansıyla ön plana çıktı. Deneyimli eldiven maç boyunca yaptığı kurtarışlar ve müdahalelerle takım arkadaşlarını ayakta tutmayı başardı.

Trezeguet hücumda en etkili isimlerden biriydi



2 İSME KESİK Teknik Direktör Abdullah Avcı, geçen hafta Slovakya'da oynanan maçın ardından iki ismi değiştirdi. Bordo mavili ekipte ilk maçta 11'de forma giyen Bardhi ve Umut Güneş'in yerine rövanşta Cihan Çanak, Malheiro 11'e dahil edildi.

Denis Draguş ilk golünü attı DRAGUŞ'TAN SİFTAH Trabzonspor'un Standard Liege'den kadrosuna kattığı Denis Draguş, ilk maçta ağları havalandıramamıştı. Rumen futbolcu Trabzon'da seyircisinin önünde çok klas bir vuruşla fileleri sarstı ve takımına galibiyeti getirdi.