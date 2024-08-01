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Fırtına tur biletini aldı! Trabzonspor Ruzomberok'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi... İşte atılan gol

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmek isteyen Trabzonspor, 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Ruzomberok'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi ve Rapid Wien ile eşleşti. Bordo mavililer adına galibiyeti getiren isim Denis Draguş oldu. İşte Trabzonspor Ruzomberok maçının kritik anları, önemli pozisyonları ve atılan gol...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 19:06 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 23:26
Fırtına tur biletini aldı! Trabzonspor Ruzomberok’u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi... İşte atılan gol

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Türkiye'nin Avrupa'daki temsicilerinden Trabzonspor, ikinci galibiyetini de aldı. Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde Ruzomberok'u ağırlayan Fırtına, sahadan Denis Draguş'un golü ile 1-0 galip ayrıldı ve Rapid Wien ile eşleşti.

Ozan Tufan Trabzon'da ilk defa forma giydiOzan Tufan Trabzon'da ilk defa forma giydi

GOL

DENİS DRAGUŞ AÇILIŞI YAPTI!

Trabzonspor 1-0 Ruzomberok | GOL: Denis Draguş

Edin Vişça Trabzonspor hücumlarına yön vermeye çalıştıEdin Vişça Trabzonspor hücumlarına yön vermeye çalıştı

RAKİP RAPID WIEN

Ruzomberok'u iki maçta da yenerek UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yazdıran Trabzonspor'un yeni rakibi Rapid Wien oldu. Bordo mavililer 8 ve 15 Ağustos'ta rakibiyle kozlarını paylaşarak play-off turuna kalmak adına mücadele verecek.

Uğurcan Çakır eski günlerine dönme sinyalleri verdiUğurcan Çakır eski günlerine dönme sinyalleri verdi

UĞURCAN ÇAKIR YİNE KLASINI KONUŞTURDU

Trabzonspor'un Ruzomberok ile oynadığı ilk mücadelede adından söz ettiren Uğurcan Çakır yine performansıyla ön plana çıktı. Deneyimli eldiven maç boyunca yaptığı kurtarışlar ve müdahalelerle takım arkadaşlarını ayakta tutmayı başardı.

Trezeguet hücumda en etkili isimlerden biriydiTrezeguet hücumda en etkili isimlerden biriydi

2 İSME KESİK

Teknik Direktör Abdullah Avcı, geçen hafta Slovakya'da oynanan maçın ardından iki ismi değiştirdi. Bordo mavili ekipte ilk maçta 11'de forma giyen Bardhi ve Umut Güneş'in yerine rövanşta Cihan Çanak, Malheiro 11'e dahil edildi.

Denis Draguş ilk golünü attıDenis Draguş ilk golünü attı

DRAGUŞ'TAN SİFTAH

Trabzonspor'un Standard Liege'den kadrosuna kattığı Denis Draguş, ilk maçta ağları havalandıramamıştı. Rumen futbolcu Trabzon'da seyircisinin önünde çok klas bir vuruşla fileleri sarstı ve takımına galibiyeti getirdi.

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