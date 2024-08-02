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Buse Savaşkan Paris 2024'te finalde! | Kadın milliler madalya için ter döküyor!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadın millilerimiz madalya için savaşmaya devam ediyor. Milli sporcumuz Buse Savaşkan, Paris 2024'te yüksek atlamada finale yükselirken milli judocumuz Kayra Özdemir de bronz madalya için sahaya çıkacak. Boks branşında ise milli sporcumuz Esra Yıldız Kahraman, adını çeyrek finale yazdırdı.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 12:57 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 17:51
Buse Savaşkan Paris 2024’te finalde! | Kadın milliler madalya için ter döküyor!

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Milli sporcumuz Buse Savaşkan, Paris 2024'te yüksek atlamada finale yükseldi.

Buse Savaşkan, Kadınlar Yüksek Atlamada 1,92'lik derecesiyle finale çıkma başarısını elde etti.

Milli judocu Kayra ÖzdemirMilli judocu Kayra Özdemir

KAYRA ÖZDEMİR BRONZ İÇİN YARIŞACAK

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli judocu Kayra Özdemir, yarı finalde İsrailli Raz Hershko ile karşılaşan milli sporcu, rakibine maçın hemen başında ippon puanıyla mağlup olarak final şansını kaybetti.

Kayra Özdemir, bronz madalya müsabakasında Japon Hayun Kim ile karşılaşacak.

Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında kadınlar +78 kilo son 16 turunda Moğolistanlı Amarsaikhan Adiyarsuren'i, çeyrek finalde de Japon Akira Sone'yi yenen Kayra Özdemir yarı finale yükselmişti.

Milli sporcu Esra Yıldız KahramanMilli sporcu Esra Yıldız Kahraman

BOKSTA ÇEYREK FİNAL BİLETİ

Boks branşı kadınlar 57 kiloda son 16 turu müsabakaları yapıldı.

South Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Tunuslu Khouloud Hlimi'yle karşılaştı.

Rakibine üstünlük kuran milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, ringden 5-0'lık galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Esra Yıldız Kahraman, çeyrek final müsabakasına 4 Ağustos'ta çıkacak.

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