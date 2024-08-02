Buse Savaşkan Paris 2024’te finalde! | Kadın milliler madalya için ter döküyor!

Milli sporcumuz Buse Savaşkan, Paris 2024'te yüksek atlamada finale yükseldi.

Buse Savaşkan, Kadınlar Yüksek Atlamada 1,92'lik derecesiyle finale çıkma başarısını elde etti.

Milli judocu Kayra Özdemir

KAYRA ÖZDEMİR BRONZ İÇİN YARIŞACAK

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli judocu Kayra Özdemir, yarı finalde İsrailli Raz Hershko ile karşılaşan milli sporcu, rakibine maçın hemen başında ippon puanıyla mağlup olarak final şansını kaybetti.

Kayra Özdemir, bronz madalya müsabakasında Japon Hayun Kim ile karşılaşacak.

Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında kadınlar +78 kilo son 16 turunda Moğolistanlı Amarsaikhan Adiyarsuren'i, çeyrek finalde de Japon Akira Sone'yi yenen Kayra Özdemir yarı finale yükselmişti.