Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

Trendyol Süper Lig'de üst üste 2 kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'de üst üste 2 kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar bir yandan Süper Kupa maçına hazırlanırken öte yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Cimbom ilk olarak geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiralık kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'in bonservisini bedelsiz bir şekilde aldı.
İç transfere devam eden Cimbom, sözleşmesi sona eren Dries Mertens'le 1 yıl daha devam kararı aldı.
Forvet bölgesi için ise ezeli rakibi Fenerbahçe ile mukavelesi biten Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.
Belçikalı yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalayan G.Saray, senelik 3 milyon Euro net maaş ödeneceğini açıkladı.
Ayrıca 30 yaşındaki oyuncuya 3 yıl vadeyle toplam 3 milyon Euro imza parası verileceğini duyurdu.
Sacha Boey'in ayrılığı sonrası sağ bekte oluşan açığı ise Kopenhag'dan Elias Jelert'i kadrosuna katarak doldurdu.
Cimbom 21 yaşındaki sağ bek için Danimarka kulübüne 9 milyon Euro bonservis ödeneceğini açıkladı.
5 yıllık sözleşme imzalanan Jelert'e ise toplam 5.35 milyon Euro maaş ödenecek.
AYRILIKLAR NETLEŞİYOR
Aslan şu ana dek Mathias Ross, Emin Bayram, Tete ve Nicolo Zaniolo'yla yollarını ayırdı.
Bu transferlerden Cimbom'un kasasına ise 17.65 milyon Euro (yaklaşık 632 milyon TL) girdi.
Buna karşın Cimbom yaptığı transferlerden bir tek Jelert'e bonservis öderken, kasadan 9 milyon Euro (yaklaşık 322 milyon TL) çıktı.
Ayrılık silsilesinin devam etmesi beklenen G.Saray'da; Sergio Oliveira, Alexandru Cicaldau, Leo Dubois gibi isimlere teklifler bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar böylelikle hem maaş bütçesinde hem de yabancı kontenjanında yer açmış olacak.
Orta saha bölgesine yıldız bir isim transfer etmek isteyen G.Saraylı kurmaylar, bu bölgeye 2 takviye birden yapacak.
Wendel, Sofyan Amrabat, Nicolas Dominguez gibi isimleri listesinde bulunduran Cimbom, buna karşın transfer görüşmelerinde ileri seviyeye gelemedi.
Scott McTominay ve İlkay Gündoğan için ise kulüplerin kararı beklenirken, oyuncularla anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Adrien Rabiot'la görüşmelerini sıklaştıran Cimbom, oyuncuya 3 yıllık maaş ve imza parası dahil 30 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.
SÜRPRİZ ADAY: CHUKWUEMEKA
Bu bölgeye bir de gelecek vaadeden oyuncu katmak isteyen Cimbom, Chelsea'den Carney Chukwuemeka'yı gündemine aldı.
Sarı-kırmızılı kurmaylar 20 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.
2022 yazında Chelsea'ye 18 milyon Euro'ya transfer olan Chukwuemeka, geçtiğimiz sezon 12 maça çıktı ve 2 gol - 1 asistlik performans göstererek 254 dakika sahada kaldı.
15 milyon Euro güncel piyasa değerine sahip genç orta sahanın İngiliz ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
LİSTE BAŞI FRENDRUP
Daha fazla vakit kaybı yaşamak istemeyen Cimbom, Genoa forması giyen Morten Frendrup'u liste başına yazdı.
Cimbom, Danimarkalı oyuncuyu kadrosuna katarak bu bölgeyi güçlendirmek istiyor.
23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 39 maçta 2 gol - 6 asistlik performans gösterdi ve 3 bin 312 dakika sahada kalarak takımının vazgeçilmezleri arasında yer aldı.