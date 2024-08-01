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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

Transfer dönemini son yıllara göre sakin geçiren Galatasaray, orta saha transferi için düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar Torreira'yı tamamlayacak bir isim ararken, bu bölgeye iki transfer birden gelebilir. İşte A Spor'un aktardığı habere göre Galatasaray'ın görüşmeye başladığı o isimler...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 12:44 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 12:44
Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

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Trendyol Süper Lig'de üst üste 2 kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

Sarı-kırmızılılar bir yandan Süper Kupa maçına hazırlanırken öte yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

Cimbom ilk olarak geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiralık kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'in bonservisini bedelsiz bir şekilde aldı.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

İç transfere devam eden Cimbom, sözleşmesi sona eren Dries Mertens'le 1 yıl daha devam kararı aldı.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

Forvet bölgesi için ise ezeli rakibi Fenerbahçe ile mukavelesi biten Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

Belçikalı yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalayan G.Saray, senelik 3 milyon Euro net maaş ödeneceğini açıkladı.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

Ayrıca 30 yaşındaki oyuncuya 3 yıl vadeyle toplam 3 milyon Euro imza parası verileceğini duyurdu.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

Sacha Boey'in ayrılığı sonrası sağ bekte oluşan açığı ise Kopenhag'dan Elias Jelert'i kadrosuna katarak doldurdu.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

Cimbom 21 yaşındaki sağ bek için Danimarka kulübüne 9 milyon Euro bonservis ödeneceğini açıkladı.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

5 yıllık sözleşme imzalanan Jelert'e ise toplam 5.35 milyon Euro maaş ödenecek.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

AYRILIKLAR NETLEŞİYOR

Aslan şu ana dek Mathias Ross, Emin Bayram, Tete ve Nicolo Zaniolo'yla yollarını ayırdı.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

Bu transferlerden Cimbom'un kasasına ise 17.65 milyon Euro (yaklaşık 632 milyon TL) girdi.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

Buna karşın Cimbom yaptığı transferlerden bir tek Jelert'e bonservis öderken, kasadan 9 milyon Euro (yaklaşık 322 milyon TL) çıktı.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

Ayrılık silsilesinin devam etmesi beklenen G.Saray'da; Sergio Oliveira, Alexandru Cicaldau, Leo Dubois gibi isimlere teklifler bekleniyor.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

Sarı-kırmızılılar böylelikle hem maaş bütçesinde hem de yabancı kontenjanında yer açmış olacak.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

Orta saha bölgesine yıldız bir isim transfer etmek isteyen G.Saraylı kurmaylar, bu bölgeye 2 takviye birden yapacak.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

Wendel, Sofyan Amrabat, Nicolas Dominguez gibi isimleri listesinde bulunduran Cimbom, buna karşın transfer görüşmelerinde ileri seviyeye gelemedi.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

Scott McTominay ve İlkay Gündoğan için ise kulüplerin kararı beklenirken, oyuncularla anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

Adrien Rabiot'la görüşmelerini sıklaştıran Cimbom, oyuncuya 3 yıllık maaş ve imza parası dahil 30 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

SÜRPRİZ ADAY: CHUKWUEMEKA

Bu bölgeye bir de gelecek vaadeden oyuncu katmak isteyen Cimbom, Chelsea'den Carney Chukwuemeka'yı gündemine aldı.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

Sarı-kırmızılı kurmaylar 20 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

2022 yazında Chelsea'ye 18 milyon Euro'ya transfer olan Chukwuemeka, geçtiğimiz sezon 12 maça çıktı ve 2 gol - 1 asistlik performans göstererek 254 dakika sahada kaldı.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

15 milyon Euro güncel piyasa değerine sahip genç orta sahanın İngiliz ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

LİSTE BAŞI FRENDRUP

Daha fazla vakit kaybı yaşamak istemeyen Cimbom, Genoa forması giyen Morten Frendrup'u liste başına yazdı.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

Cimbom, Danimarkalı oyuncuyu kadrosuna katarak bu bölgeyi güçlendirmek istiyor.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 39 maçta 2 gol - 6 asistlik performans gösterdi ve 3 bin 312 dakika sahada kalarak takımının vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

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