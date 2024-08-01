Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti

Cimbom 21 yaşındaki sağ bek için Danimarka kulübüne 9 milyon Euro bonservis ödeneceğini açıkladı.

5 yıllık sözleşme imzalanan Jelert'e ise toplam 5.35 milyon Euro maaş ödenecek.

Aslan şu ana dek Mathias Ross, Emin Bayram, Tete ve Nicolo Zaniolo'yla yollarını ayırdı.

Bu transferlerden Cimbom'un kasasına ise 17.65 milyon Euro (yaklaşık 632 milyon TL) girdi.

Buna karşın Cimbom yaptığı transferlerden bir tek Jelert'e bonservis öderken, kasadan 9 milyon Euro (yaklaşık 322 milyon TL) çıktı.