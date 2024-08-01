Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç teçhizat taşımadan silah tuttu dünyada gündem oldu!

Yusuf Dikeç Maraş'ta doğdu. Küçük yaştan itibaren atıcılıkla gönül bağı kurdu. Astsubay Kıdemli Başçavuş olup Jandarma Gücü Spor Kulübü'nde turnuvadan turnuvaya koştu...

Tek hayali ise Olimpiyat'lık gururdu. Paris'te Sırp sporcuyu yenip gümüş madalyaya kavuştu. Üstelik rakibinin aksine hiçbir teçhizat taşımadan silahını tuttu. Attığını vurdu. Dünyada gündem oldu.

TAM TEÇHİZATLI SIRP RAKİBİ DAMIR MIKAC'I BÖYLE DEVİRDİ

İlk olarak 2008 Pekin Olimpiyatları'nda mücadele eden Dikeç, 51 yaşında büyük gurur yaşadı.