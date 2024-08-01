Fenerbahçe’ye Sambacı yıldız! Fred’in yokluğunda forma onun

Teknik direktör Jose Mourinho'nun forma şansı vermediği Miguel Crespo, ayrılacaklar listesinin başını çekiyor. Portekizli teknik adamın memnun kalmadığı bir diğer isim Miha Zajc için de teklifler değerlendirilecek.

6 numarada İsmail Yüksek ile rekabete girmesi planlanan Rade Krunic, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da hayal kırıklığı yaratmaya devam etti.

Lugano karşılaşmalarında taraftarların protestosuna da maruz kalan Krunic için de yol göründü. Fenerbahçe, bir 6 numara transferinin ardından Boşnak oyuncuyla yollarını ayıracak.

ROTA GÜNEY AMERİKA



6 numara için birçok yıldız isimle görüşme halinde olan Fenerbahçe, Fred'in yokluğunda forma giyebilecek bir isim için gözünü Güney Amerika'ya çevirdi.