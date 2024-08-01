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Fenerbahçe'ye Sambacı yıldız! Fred'in yokluğunda forma onun

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. 6 numara için birçok yıldız isimle görüşme halinde olan Fenerbahçe, Fred'in yokluğunda forma giyebilecek bir isim için gözünü Güney Amerika'ya çevirdi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 15:28 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 15:28
Fenerbahçe’ye Sambacı yıldız! Fred’in yokluğunda forma onun

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezonu Trabzonspor ve Başakşehir ile beraber erken açan sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.

Fenerbahçe’ye Sambacı yıldız! Fred’in yokluğunda forma onun

İsviçre'nin Lugano ekibiyle 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelen Kanarya, ilk maçı 4-3 ikinci maçı ise 2-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı ve Lille'in rakibi oldu.

Fenerbahçe’ye Sambacı yıldız! Fred’in yokluğunda forma onun

6-13 Ağustos tarihlerinde play-off turuna yükselmek için Lille ile karşılaşacak olan sarı laciverliler, arada bir de lig maçına çıkacak.

Fenerbahçe’ye Sambacı yıldız! Fred’in yokluğunda forma onun

FRED ŞOKU!

Lugano ile oynanan rövanş karşılaşmasında sakatlanan ve 30. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bırakmak zorunda kalan Fred'den kötü haber geldi.

Fenerbahçe’ye Sambacı yıldız! Fred’in yokluğunda forma onun

Brezilyalı yıldızın sağ diz iç yan bağlarında zorlama tespit edilirken, Fred'in sahalara dönmesinin 4 haftayı bulabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe’ye Sambacı yıldız! Fred’in yokluğunda forma onun

Hali hazırda bir orta saha transfer için arayışlarını sürdüren Kanarya, Fred'den gelen kötü haberle beraber arayışlarını hızlandırdı.

Fenerbahçe’ye Sambacı yıldız! Fred’in yokluğunda forma onun

Fenerbahçe'nin 6 numaranın yanı sıra Fred'in yedeği olabilecek bir 8 numara transferi için de girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’ye Sambacı yıldız! Fred’in yokluğunda forma onun

ŞİŞKİNLİK AZALTILACAK

Panik transferi yapmak istemeyen Fenerbahçe'de ilk olarak kadro şişkinliğinin azaltılması planlanıyor. Orta sahada bol alternatifi olan Kanarya'da bir çok isimle yollar ayrılacak.

Fenerbahçe’ye Sambacı yıldız! Fred’in yokluğunda forma onun

Teknik direktör Jose Mourinho'nun forma şansı vermediği Miguel Crespo, ayrılacaklar listesinin başını çekiyor. Portekizli teknik adamın memnun kalmadığı bir diğer isim Miha Zajc için de teklifler değerlendirilecek.

Fenerbahçe’ye Sambacı yıldız! Fred’in yokluğunda forma onun

6 numarada İsmail Yüksek ile rekabete girmesi planlanan Rade Krunic, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da hayal kırıklığı yaratmaya devam etti.

Fenerbahçe’ye Sambacı yıldız! Fred’in yokluğunda forma onun

Lugano karşılaşmalarında taraftarların protestosuna da maruz kalan Krunic için de yol göründü. Fenerbahçe, bir 6 numara transferinin ardından Boşnak oyuncuyla yollarını ayıracak.

Fenerbahçe’ye Sambacı yıldız! Fred’in yokluğunda forma onun

ROTA GÜNEY AMERİKA

6 numara için birçok yıldız isimle görüşme halinde olan Fenerbahçe, Fred'in yokluğunda forma giyebilecek bir isim için gözünü Güney Amerika'ya çevirdi.

Fenerbahçe’ye Sambacı yıldız! Fred’in yokluğunda forma onun

HEDEFTEKİ İSİM CHRISTIAN

Sarı-Lacivertli kurmayların, kariyerine Brezilya ekibi Athletico Paranaense'de devam eden 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Christian Cardoso'yu listesine aldığı belirlendi.

Fenerbahçe’ye Sambacı yıldız! Fred’in yokluğunda forma onun

Kanarya'nın, 1.78 boyundaki Sambacı'yı Fred'in yedeği olarak kullanmayı düşündüğü ve yakın zamanda bu transferi sonuçlandırmak istediği öğrenildi.

Fenerbahçe’ye Sambacı yıldız! Fred’in yokluğunda forma onun

ÇOK YÖNLÜ BİR ORTA SAHA

Christian, merkez orta sahanın dışında sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor. Futbolcunun, kulübü ile olan sözleşmesi ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar sürüyor.

Fenerbahçe’ye Sambacı yıldız! Fred’in yokluğunda forma onun

Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya ve Avrupa'da yer alan bir takımda oynamaya sıcak bakan Christian'a güncel verilere göre; 7 milyon Euro değer biçiliyor.

Fenerbahçe’ye Sambacı yıldız! Fred’in yokluğunda forma onun

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