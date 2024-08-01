Fenerbahçe’ye Sambacı yıldız! Fred’in yokluğunda forma onun

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezonu Trabzonspor ve Başakşehir ile beraber erken açan sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezonu Trabzonspor ve Başakşehir ile beraber erken açan sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.
İsviçre'nin Lugano ekibiyle 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelen Kanarya, ilk maçı 4-3 ikinci maçı ise 2-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı ve Lille'in rakibi oldu.
6-13 Ağustos tarihlerinde play-off turuna yükselmek için Lille ile karşılaşacak olan sarı laciverliler, arada bir de lig maçına çıkacak.
FRED ŞOKU!
Lugano ile oynanan rövanş karşılaşmasında sakatlanan ve 30. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bırakmak zorunda kalan Fred'den kötü haber geldi.
Brezilyalı yıldızın sağ diz iç yan bağlarında zorlama tespit edilirken, Fred'in sahalara dönmesinin 4 haftayı bulabileceği kaydedildi.
Hali hazırda bir orta saha transfer için arayışlarını sürdüren Kanarya, Fred'den gelen kötü haberle beraber arayışlarını hızlandırdı.
Fenerbahçe'nin 6 numaranın yanı sıra Fred'in yedeği olabilecek bir 8 numara transferi için de girişimlerde bulunacağı öğrenildi.
ŞİŞKİNLİK AZALTILACAK
Panik transferi yapmak istemeyen Fenerbahçe'de ilk olarak kadro şişkinliğinin azaltılması planlanıyor. Orta sahada bol alternatifi olan Kanarya'da bir çok isimle yollar ayrılacak.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun forma şansı vermediği Miguel Crespo, ayrılacaklar listesinin başını çekiyor. Portekizli teknik adamın memnun kalmadığı bir diğer isim Miha Zajc için de teklifler değerlendirilecek.
6 numarada İsmail Yüksek ile rekabete girmesi planlanan Rade Krunic, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da hayal kırıklığı yaratmaya devam etti.
Lugano karşılaşmalarında taraftarların protestosuna da maruz kalan Krunic için de yol göründü. Fenerbahçe, bir 6 numara transferinin ardından Boşnak oyuncuyla yollarını ayıracak.
ROTA GÜNEY AMERİKA
6 numara için birçok yıldız isimle görüşme halinde olan Fenerbahçe, Fred'in yokluğunda forma giyebilecek bir isim için gözünü Güney Amerika'ya çevirdi.
HEDEFTEKİ İSİM CHRISTIAN
Sarı-Lacivertli kurmayların, kariyerine Brezilya ekibi Athletico Paranaense'de devam eden 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Christian Cardoso'yu listesine aldığı belirlendi.
Kanarya'nın, 1.78 boyundaki Sambacı'yı Fred'in yedeği olarak kullanmayı düşündüğü ve yakın zamanda bu transferi sonuçlandırmak istediği öğrenildi.
ÇOK YÖNLÜ BİR ORTA SAHA
Christian, merkez orta sahanın dışında sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor. Futbolcunun, kulübü ile olan sözleşmesi ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar sürüyor.
Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya ve Avrupa'da yer alan bir takımda oynamaya sıcak bakan Christian'a güncel verilere göre; 7 milyon Euro değer biçiliyor.