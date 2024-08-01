Güncel UEFA ülke puanı sıralaması! Fenerbahçe Trabzonspor ve Başakşehir turladı... Türkiye kaçıncı sırada?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Ülkemizi UEFA organizasyonlarında temsil eden takımlarımızdan üçü haftayı kayıpsız tamamladı. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir bir üst tura yükselmeyi başardı.

Fenerbahçe Lugano'ya 2 maçta 6 gol attı Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ikinci maçında Lugano'yu 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 yendi ve Lille ile eşleşti. Fred'in sakatlığının büyük şok yarattığı sarı lacivertli ekip zorlu rakibiyle 2 kritik maça çıkacak.