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Güncel UEFA ülke puanı sıralaması! Fenerbahçe Trabzonspor ve Başakşehir turladı... Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa kupalarında karlı bir haftayı daha geride bıraktık. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu eledi. Trabzonspor, Ruzomberok'u iki maçta da yenerek UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yükseldi. Başakşehir ise San Marino temsilcisi La Fiorita'yı 10 golle eleyerek UEFA Avrupa Konfeans Ligi'nde adını bir üst tura adını yazdırdı. Maçların ardından Türkiye'nin ülke puanı da merak konusu haline geldi. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 00:47 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 00:58
Güncel UEFA ülke puanı sıralaması! Fenerbahçe Trabzonspor ve Başakşehir turladı... Türkiye kaçıncı sırada?

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Ülkemizi UEFA organizasyonlarında temsil eden takımlarımızdan üçü haftayı kayıpsız tamamladı. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir bir üst tura yükselmeyi başardı.

Fenerbahçe Lugano'ya 2 maçta 6 gol attıFenerbahçe Lugano'ya 2 maçta 6 gol attı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ikinci maçında Lugano'yu 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 yendi ve Lille ile eşleşti. Fred'in sakatlığının büyük şok yarattığı sarı lacivertli ekip zorlu rakibiyle 2 kritik maça çıkacak.

Trabzonspor Ruzomberok karşısında 3 golle güldüTrabzonspor Ruzomberok karşısında 3 golle güldü

Trabzonspor ise Ruzomberok'u 2-0'ın rövanşında 1-0 yenerek hem taraftarlarını sevindirdi hem de UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yükseldi. Bordo mavililer Rapid Wien ile karşılaşacak.

Başakşehir Iberia ile karşılaşacakBaşakşehir Iberia ile karşılaşacak

San Marino temsilcisi La Fiorita'yı ilk maçta 6-1 yenerek UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda büyük bir avantaj yakalayan Başakşehir, deplasmanda da 4-0 kazanarak üçüncü tura adını yazdırdı. Rakibi ise FC Iberia oldu.

Süper Lig'in 5 takımı Avrupa kupalarında mücadele ediyorSüper Lig'in 5 takımı Avrupa kupalarında mücadele ediyor

Temsilcilerimizin tur atlaması sonrası Türkiye'nin güncel puanı ve UEFA'daki sıralaması...

1- İNGİLTERE: 85.762

2- İTALYA: 75.356

3- İSPANYA: 70.561

4- ALMANYA: 67.910

5- FRANSA: 55.165

6- HOLLANDA: 51.900

7- PORTEKİZ: 49.016

8- BELÇİKA: 43.000

9- TÜRKİYE: 34.800

10- ÇEKYA: 34.750

12- NORVEÇ: 29.000

11- İSRAİL: 29.000

13- AVUSTURYA: 28.200

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