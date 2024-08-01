Güncel UEFA ülke puanı sıralaması! Fenerbahçe Trabzonspor ve Başakşehir turladı... Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkemizi UEFA organizasyonlarında temsil eden takımlarımızdan üçü haftayı kayıpsız tamamladı. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir bir üst tura yükselmeyi başardı.
Ülkemizi UEFA organizasyonlarında temsil eden takımlarımızdan üçü haftayı kayıpsız tamamladı. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir bir üst tura yükselmeyi başardı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ikinci maçında Lugano'yu 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 yendi ve Lille ile eşleşti. Fred'in sakatlığının büyük şok yarattığı sarı lacivertli ekip zorlu rakibiyle 2 kritik maça çıkacak.
Trabzonspor ise Ruzomberok'u 2-0'ın rövanşında 1-0 yenerek hem taraftarlarını sevindirdi hem de UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yükseldi. Bordo mavililer Rapid Wien ile karşılaşacak.
San Marino temsilcisi La Fiorita'yı ilk maçta 6-1 yenerek UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda büyük bir avantaj yakalayan Başakşehir, deplasmanda da 4-0 kazanarak üçüncü tura adını yazdırdı. Rakibi ise FC Iberia oldu.