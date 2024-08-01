Fenerbahçe’den Christian Cardoso hamlesi!

Teknik heyetin raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak için harekete geçen Fenerbahçe'nin sürpriz bir girişimde bulunduğu ve rotayı Güney Amerika olarak belirlediği ortaya çıktı.

Sarı-Lacivertli kurmayların, kariyerine Brezilya ekibi Athletico Paranaense'de devam eden 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Christian Cardoso'yu listesine aldığı belirlendi.

Kanarya'nın, 1.78 boyundaki Sambacı'yı Fred'in yedeği olarak kullanmayı düşündüğü ve yakın zamanda bu transferi sonuçlandırmak istediği öğrenildi.

Christian, merkez orta sahanın dışında sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor. Futbolcunun, kulübü ile olan sözleşmesi ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar sürüyor.

Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya ve Avrupa'da yer alan bir takımda oynamaya sıcak bakan Christian'a güncel verilere göre; 7 milyon Euro değer biçiliyor.

Geçen sezon 34 karşılaşmada görev alan Christian, 3 gol atarken, 3 de asist kaydetti. Profesyonel kariyerinde şu ana kadar 195 mücadeleye çıkan genç yıldız, 24 gol attı ve 8 de gol pası verdi.