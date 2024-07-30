Mete Gazoz 2024 Paris Olimpiyatları’nda son 32 turunda! Şilili rakibi Andres Gallardo Ferrara’yı 3-0 yendi!

Team Türkiye'nin madalya umutlarından biri olan Mete Gazoz, 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki ilk maçında Andres Gallardo Ferrara ile kozlarını paylaştı. Milli okçu mücadelede rakibini 3-0 yendi ve adını son 32 turuna yazdırdı.
Team Türkiye'nin madalya umutlarından biri olan Mete Gazoz, 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki ilk maçında Andres Gallardo Ferrara ile kozlarını paylaştı. Milli okçu mücadelede rakibini 3-0 yendi ve adını son 32 turuna yazdırdı.
METE GAZOZ'UN MAÇLARI NE ZAMAN?
Gazoz geride kalan karşılaşmanın ardından 31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta eleme maçlarına çıkacak. 2-3 ve 4 Ağustos'ta ise finaller gerçekleştirilecek.