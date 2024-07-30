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Mete Gazoz 2024 Paris Olimpiyatları'nda son 32 turunda! Şilili rakibi Andres Gallardo Ferrara'yı 3-0 yendi!

Milli okçu Mete Gazoz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya mücadelesindeki ilk adımı muhteşem bir karşılaşma ile attı. Başarılı sporcu ilk maçında Şilili Andres Gallardo Ferrara ile karşılaştı. Gazoz, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve son 32 turuna yükseldi...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 19:21 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 19:58
Mete Gazoz 2024 Paris Olimpiyatları’nda son 32 turunda! Şilili rakibi Andres Gallardo Ferrara’yı 3-0 yendi!

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Team Türkiye'nin madalya umutlarından biri olan Mete Gazoz, 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki ilk maçında Andres Gallardo Ferrara ile kozlarını paylaştı. Milli okçu mücadelede rakibini 3-0 yendi ve adını son 32 turuna yazdırdı.

Mete Gazoz 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya mücadelesi veriyorMete Gazoz 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya mücadelesi veriyor

METE GAZOZ'UN MAÇLARI NE ZAMAN?

Gazoz geride kalan karşılaşmanın ardından 31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta eleme maçlarına çıkacak. 2-3 ve 4 Ağustos'ta ise finaller gerçekleştirilecek.

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