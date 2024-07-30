Manchester United’ın yıldızı Fenerbahçe maçında!

Kadıköy'de sezonun ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, Lugano'yu evinde ağırladı. Mücadeleyi tribünden takip edenler arasında Manchester United'ın yıldızı Altay Bayındır da vardı.
Kadıköy'de sezonun ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, Lugano'yu evinde ağırladı. Mücadeleyi tribünden takip edenler arasında Manchester United'ın yıldızı Altay Bayındır da vardı.
Sarı lacivertlilerin geçen sezon başında İngiliz devine gönderdiği yıldız file bekçisi karşılaşma için yerini aldı. Milli kaleciye tribünlerde yoğun ilgi gösterildi.