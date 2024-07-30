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Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe maçında!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Lugano ile karşılaştığı maça Manchester United forması giyen yıldız isim geldi. Sarı lacivertlileri canlı seyreden deneyimli futbolcu ilgi odağı oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 21:02 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 21:02
Manchester United’ın yıldızı Fenerbahçe maçında!

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Kadıköy'de sezonun ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, Lugano'yu evinde ağırladı. Mücadeleyi tribünden takip edenler arasında Manchester United'ın yıldızı Altay Bayındır da vardı.

Altay Bayındır Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olmuştuAltay Bayındır Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olmuştu

Sarı lacivertlilerin geçen sezon başında İngiliz devine gönderdiği yıldız file bekçisi karşılaşma için yerini aldı. Milli kaleciye tribünlerde yoğun ilgi gösterildi.

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