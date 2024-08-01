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Deplasmanda tur keyfi! Başakşehir La Fiorita'yı 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi... İşte atılan goller

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etmek isteyen Başakşehir, 2. Ön Eleme Turu ikinci maçında San Marino temsilcisi La Fiorita'yı 6-1'in rövanşında 4-0 yenerek 3. Ön Eleme Turu'na yükseldi. Turuncu lacivertliler adına perdeyi Piatek 13'te açtı. Ömer Ali Şahiner 31'de farkı ikiye çıkardı. Hamze Güreler ise 35'te takımının üçüncü golünü kaydetti. Karşılaşma sona ererken skoru belirleyen isim Piatek oldu. İstanbul temsilcisi bu sonuçla FC Iberia ile eşleşti. İşte La Fiorita - Başakşehir maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 21:42 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 01:00
Deplasmanda tur keyfi! Başakşehir La Fiorita’yı 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi... İşte atılan goller

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Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde San Marino temsilcisi La Fiorita'yı 4-0 yenerek 3. Ön Eleme Turu'na adını yazdırdı. Turuncu lacivertlileri gaibiyete Piatek, Ömer Ali Şahiner ve Hamza götürdü. İşte La Fiorita - Başakşehir maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...

Başakşehir La Fiorita'yı iki maçta da farklı yendiBaşakşehir La Fiorita'yı iki maçta da farklı yendi

GOLLER

Harika paslaşmalarla geldik ve Piatek ile golü bulduk!

Davidson'un şutunda savunmadan seken topa Ömer Ali Şahiner düzgün vurdu ve farkı ikiye çıkardık!

Deniz'in ortasına iyi yükselen Hamza skoru 3-0'a getirdi!


Keny'in kafa vuruşunda kaleciden dönen topu Piatek ağlara gönderdi!

Leonardo Campos Duarte da SilvaLeonardo Campos Duarte da Silva

RAKIP FC IBERIA

Başakşehir'in La Fiorita'yı evinde yendikten sonra da deplasmanda da devirmesi sonrasında rakibi FC Iberia oldu. Gürcü temsilcisi, Arnavutluk ekibi Partizani'yi evinde 2-0 yendikten sonra deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı. Maçlar 8 ve 15 Ağustos'ta oynanacak.

Başakşehir La Fiorita'yı ilk maçta 6-1 yenmiştiBaşakşehir La Fiorita'yı ilk maçta 6-1 yenmişti

AVRUPA'DA 52'İNCİ MAÇ

Başakşehir, bu maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 52. karşılaşmasına çıktı. Turuncu-lacivertliler, 19'uncu galibiyetini elde etmeyi başardı. 12 kez rakipleriyle berabere kalan İstanbul temsilcisi 21 de yenilgi almıştı.

Başakşehir'in elde ettiği zafer La Fiorita karşısında büyük bir avantaj sağladıBaşakşehir'in elde ettiği zafer La Fiorita karşısında büyük bir avantaj sağladı

RÖVANŞ FORMALİTEYE DÖNDÜ

Temsilcimizin ilk maçta elde ettiği 6-1'lik zafer, tur için büyük bir avantaj sağladı. Başakşehir galibiyet, beraberlik ve 4 farka kadar yenilgi ile sahadan ayrıldığı takdirde adını bir üst tura yazdıracak. 5 farkta maç uzatmaya gidecek. 6 farkta ise San Marino temsilcisi, turuncu lacivertlileri eleyecek.

Ömer Ali ŞahinerÖmer Ali Şahiner

IBERIA VEYA PARTIZANI

Başakşehir, turu geçmesi halinde 3. eleme turunda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis ile Arnavutluk'tan Partizani arasında oynanan eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. İlk maçta Tiflis ekibi 2-0 galip gelmişti. 3. eleme turunun ilk maçları 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

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