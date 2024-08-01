Başakşehir , bu maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 52. karşılaşmasına çıktı. Turuncu-lacivertliler, 19'uncu galibiyetini elde etmeyi başardı. 12 kez rakipleriyle berabere kalan İstanbul temsilcisi 21 de yenilgi almıştı.

Başakşehir'in elde ettiği zafer La Fiorita karşısında büyük bir avantaj sağladı

RÖVANŞ FORMALİTEYE DÖNDÜ

Temsilcimizin ilk maçta elde ettiği 6-1'lik zafer, tur için büyük bir avantaj sağladı. Başakşehir galibiyet, beraberlik ve 4 farka kadar yenilgi ile sahadan ayrıldığı takdirde adını bir üst tura yazdıracak. 5 farkta maç uzatmaya gidecek. 6 farkta ise San Marino temsilcisi, turuncu lacivertlileri eleyecek.