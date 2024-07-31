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Süper Lig ekibi Trabzonspor'da bir transfer daha tamamlandı! Okay Yokuşlu'yu renklerine kattı! İşte ücreti...

Yaz transfer döneminin hareketli kulüplerinden Trabzonspor, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavili ekip, milli oyuncunun maliyetini açıkladı. İşte detaylar....

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 21:44 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 22:16
Süper Lig ekibi Trabzonspor’da bir transfer daha tamamlandı! Okay Yokuşlu’yu renklerine kattı! İşte ücreti...

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Trabzonspor Kulübü, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ile 3+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Trabzonspor, Okay Yokuşlu ile mukavele imzaladı.Trabzonspor, Okay Yokuşlu ile mukavele imzaladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Okay Yokuşlu'nun kulübe kesin transferi konusunda West Bromwich ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Trabzonspor Kulübü, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ile 3+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.Trabzonspor Kulübü, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ile 3+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI
Anlaşmaya göre, West Bromwich'e sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 650 bin avronun üç taksitte ödeneceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Trabzonspor Kulübü, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ile 3+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.Trabzonspor Kulübü, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ile 3+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Profesyonel futbolcu Okay Yokuşlu ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2024/2025 futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret,
2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret,
2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.

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