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Special effect! Fenerbahçe'den Galatasaray'a orta saha çalımı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak En Nesyri'yi kadrosuna katarken, gözler orta saha hamlesine çevrildi. Kanarya bu doğrultuda Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan isim için girişimlere başladı. İşte A Spor'un aktardığı o haber ve detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 13:02 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 13:02
Special effect! Fenerbahçe’den Galatasaray’a orta saha çalımı

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Lugano ile karşı karşıya geldi.

Special effect! Fenerbahçe’den Galatasaray’a orta saha çalımı

İlk maçı 4-3 kazanan temsilcimiz, bu mücadeleden de 2-1 galibiyetle ayrıldı ve toplam 6-4'lük skorla bir üst tura yükselen taraf oldu.

Special effect! Fenerbahçe’den Galatasaray’a orta saha çalımı

F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski kaydederken; İsviçre ekibinin tek golü ise Mohamed Belhadj'dan geldi.

Special effect! Fenerbahçe’den Galatasaray’a orta saha çalımı

Bu sonucun ardından 3. tura yükselen Kanarya, Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille ile eşleşti.

Special effect! Fenerbahçe’den Galatasaray’a orta saha çalımı

Mücadele sonrası konuşan teknik direktör Jose Mourinho, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Special effect! Fenerbahçe’den Galatasaray’a orta saha çalımı

Portekizli çalıştırıcı, "Atmosfer çok güzeldi. Sadece bir negatif konu vardı. Bir oyuncuya bazı tepkiler oldu. Bu tarz tepkiler olduğu zaman bu tarz tepkilerin hepimize yapıldığını hissediyoruz.

Special effect! Fenerbahçe’den Galatasaray’a orta saha çalımı

Ben her maçı kazanmak istemiyorum. Ben tur atlamak istiyorum. Maç 1-1 bitmiş olsaydı da mutlu olurdum. Fred, ne kadar uzak kalacak henüz bilmiyoruz, göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Special effect! Fenerbahçe’den Galatasaray’a orta saha çalımı

HEDEF ORTA SAHA TRANSFERİ

Orta sahasını güçlendirmek isteyen F.Bahçe, Brezilyalı yıldızın sakatlığıyla birlikte temaslarını hızlandırdı.

Special effect! Fenerbahçe’den Galatasaray’a orta saha çalımı

ÖNCELİK AYRILIKLARDA

Bu kapsamda sarı-lacivertliler, orta saha bölgesinde gelecek planlamalarında yer almayan isimlerle yollarını ayıracak.

Special effect! Fenerbahçe’den Galatasaray’a orta saha çalımı

Miguel Crespo, Miha Zajc ve etkili performans gösteremeyen Rade Krunic'e, uygun teklifler gelmesi halinde kolaylık sağlanacak.

Special effect! Fenerbahçe’den Galatasaray’a orta saha çalımı

Sarı-lacivertliler böylelikle hem maaş bütçesinde hem de yabancı kontenjanında yer açmış olacak.

Special effect! Fenerbahçe’den Galatasaray’a orta saha çalımı

F.Bahçe şu ana dek Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna kattı.

Special effect! Fenerbahçe’den Galatasaray’a orta saha çalımı

Bu transferler için sarı-lacivertlilerin kasasından 47.5 milyon Euro (yaklaşık 1.7 milyar TL) çıktı.

Special effect! Fenerbahçe’den Galatasaray’a orta saha çalımı

Buna karşın Kanarya bonservis geliri olarak sadece Umut Nayir'den 400 bin Euro (yaklaşık 1.45 milyon TL) gelir elde etti.

Special effect! Fenerbahçe’den Galatasaray’a orta saha çalımı

Orta saha bölgesine yıldız bir isim transfer etmek isteyen F.Bahçeli kurmaylar, ezeli rakibi Galatasaray'ın istediği oyuncuya kancayı taktı. İşte detaylar...

Special effect! Fenerbahçe’den Galatasaray’a orta saha çalımı

F.BAHÇE'DEN RABIOT BOMBASI!

Fenerbahçe, bonservisi elinde olan ve G.Saray'ın da temasta olduğu Adrien Rabiot için devreye girdi.

Special effect! Fenerbahçe’den Galatasaray’a orta saha çalımı

Sarı-lacivertlilerin Fransız yıldıza G.Saray'ın teklifinden daha yüksek bir maaş teklif ettiği kaydedildi.

Special effect! Fenerbahçe’den Galatasaray’a orta saha çalımı

Geçtiğimiz günlerde Cimbom'un 29 yaşındaki oyuncuya imza parası ve 3 yıllık maaş toplamı 30 milyon Euro teklif ettiği iddia edilmişti.

Special effect! Fenerbahçe’den Galatasaray’a orta saha çalımı

F.Bahçe bu transferi bitirerek hem orta sahasına yıldız bir isim katmak hem de transfer çalımı atmak istiyor.

Special effect! Fenerbahçe’den Galatasaray’a orta saha çalımı

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