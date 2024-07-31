Special effect! Fenerbahçe’den Galatasaray’a orta saha çalımı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Lugano ile karşı karşıya geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Lugano ile karşı karşıya geldi.
İlk maçı 4-3 kazanan temsilcimiz, bu mücadeleden de 2-1 galibiyetle ayrıldı ve toplam 6-4'lük skorla bir üst tura yükselen taraf oldu.
F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski kaydederken; İsviçre ekibinin tek golü ise Mohamed Belhadj'dan geldi.
Bu sonucun ardından 3. tura yükselen Kanarya, Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille ile eşleşti.
Mücadele sonrası konuşan teknik direktör Jose Mourinho, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Portekizli çalıştırıcı, "Atmosfer çok güzeldi. Sadece bir negatif konu vardı. Bir oyuncuya bazı tepkiler oldu. Bu tarz tepkiler olduğu zaman bu tarz tepkilerin hepimize yapıldığını hissediyoruz.
Ben her maçı kazanmak istemiyorum. Ben tur atlamak istiyorum. Maç 1-1 bitmiş olsaydı da mutlu olurdum. Fred, ne kadar uzak kalacak henüz bilmiyoruz, göreceğiz." ifadelerini kullandı.
HEDEF ORTA SAHA TRANSFERİ
Orta sahasını güçlendirmek isteyen F.Bahçe, Brezilyalı yıldızın sakatlığıyla birlikte temaslarını hızlandırdı.
ÖNCELİK AYRILIKLARDA
Bu kapsamda sarı-lacivertliler, orta saha bölgesinde gelecek planlamalarında yer almayan isimlerle yollarını ayıracak.
Miguel Crespo, Miha Zajc ve etkili performans gösteremeyen Rade Krunic'e, uygun teklifler gelmesi halinde kolaylık sağlanacak.
Sarı-lacivertliler böylelikle hem maaş bütçesinde hem de yabancı kontenjanında yer açmış olacak.
F.Bahçe şu ana dek Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna kattı.
Bu transferler için sarı-lacivertlilerin kasasından 47.5 milyon Euro (yaklaşık 1.7 milyar TL) çıktı.
Buna karşın Kanarya bonservis geliri olarak sadece Umut Nayir'den 400 bin Euro (yaklaşık 1.45 milyon TL) gelir elde etti.
Orta saha bölgesine yıldız bir isim transfer etmek isteyen F.Bahçeli kurmaylar, ezeli rakibi Galatasaray'ın istediği oyuncuya kancayı taktı. İşte detaylar...
F.BAHÇE'DEN RABIOT BOMBASI!
Fenerbahçe, bonservisi elinde olan ve G.Saray'ın da temasta olduğu Adrien Rabiot için devreye girdi.
Sarı-lacivertlilerin Fransız yıldıza G.Saray'ın teklifinden daha yüksek bir maaş teklif ettiği kaydedildi.
Geçtiğimiz günlerde Cimbom'un 29 yaşındaki oyuncuya imza parası ve 3 yıllık maaş toplamı 30 milyon Euro teklif ettiği iddia edilmişti.
F.Bahçe bu transferi bitirerek hem orta sahasına yıldız bir isim katmak hem de transfer çalımı atmak istiyor.