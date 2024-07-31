Beşiktaş’a Sambacı yıldız! Görüşmeler başladı

AMARTEY GİTMİYOR



Beşiktaş asbaşkanı Hüseyin Yücel, Amartey için Arabistan'dan teklifler olduğunu ancak savunma oyuncusunun İstanbul'dan ayrılmak istemediğini ve gerekirse parasını alıp takımdan ayrı çalışabileceğini söylediğini aktardı.

ABOUBAKAR KAFA KARIŞTIRDI



Beşiktaş'ta gönderilecek isimlerin başında gelen Vincent Aboubakar kampta gösterdiği performansla kafa karıştırdı. Kamerunlu golcünün geleceğine daha sonra karar verilecek.

MULEKA'YA ARABİSTAN KANCASI



Beşiktaş'ın Kongolu forveti Jackson Muleka Suudi ekiplerinin radarında. Yıldız isim için daha önce de Beşiktaş'la temasa geçen ismi belirtilmeyen Körfez temsilcisinin 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Kartal'a teklif yapacağı öğrenildi.

CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR



Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.