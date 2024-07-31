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Beşiktaş'a Sambacı yıldız! Görüşmeler başladı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Gözünü savunma hattına çeviren siyah beyazlılar, Emirhan Topçu için geri sayıma geçti. Kartal'ın ayrıca Brezilyalı sürpriz isim için de resmi görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 11:55 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 11:55
Beşiktaş’a Sambacı yıldız! Görüşmeler başladı

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezona hazırlanan siyah beyazlılar, gözünü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına çevirdi.

Beşiktaş’a Sambacı yıldız! Görüşmeler başladı

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile 3 Ağustos'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş’a Sambacı yıldız! Görüşmeler başladı

Başkanlık dönemine kupayla başlayan Hasan Arat ve yönetimi ikinci kupasını hedeflerken, teknik direktör van Bronckhorst da ilk kupasını kazanmanın peşinde.

Beşiktaş’a Sambacı yıldız! Görüşmeler başladı

İÇ TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER

Bir yandan Galatasaray maçına hazırlanan Beşiktaş, diğer yandan da transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kara Kartal, ilk olarak kadrosunda şişkinliği azaltmak istiyor.

Beşiktaş’a Sambacı yıldız! Görüşmeler başladı

HASIC GÖNDERİLDİ

Beşiktaş, Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic'in bonservissiz şekilde ayrılığına izin verdi. Siyah-beyazlılar, yapılan anlaşma gereği Hasic'in bir sonraki satışından pay alacak.

Beşiktaş’a Sambacı yıldız! Görüşmeler başladı

TAYFUR BİNGÖL EYÜPSPOR'DA

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl'ün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'a 1 yıllığına kiralık olarak gönderildiğini duyurdu.Geçen sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

Beşiktaş’a Sambacı yıldız! Görüşmeler başladı

ONUR BULUT BAŞAKŞEHİR'LE İMZALADI

Beşiktaş'ta bir yerli futbolcu daha takıma veda etti. Kayserispor'dan olaylı bir şekilde transfer edilen Onur Bulut, Başakşehir'e transfer oldu.

Beşiktaş’a Sambacı yıldız! Görüşmeler başladı

ANTE REBİC KADRO DIŞI

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan ve kendisinden kulüp bulması istenen Ante Rebic, teknik heyet ve yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş’a Sambacı yıldız! Görüşmeler başladı

AMARTEY GİTMİYOR

Beşiktaş asbaşkanı Hüseyin Yücel, Amartey için Arabistan'dan teklifler olduğunu ancak savunma oyuncusunun İstanbul'dan ayrılmak istemediğini ve gerekirse parasını alıp takımdan ayrı çalışabileceğini söylediğini aktardı.

Beşiktaş’a Sambacı yıldız! Görüşmeler başladı

ABOUBAKAR KAFA KARIŞTIRDI

Beşiktaş'ta gönderilecek isimlerin başında gelen Vincent Aboubakar kampta gösterdiği performansla kafa karıştırdı. Kamerunlu golcünün geleceğine daha sonra karar verilecek.

Beşiktaş’a Sambacı yıldız! Görüşmeler başladı

MULEKA'YA ARABİSTAN KANCASI

Beşiktaş'ın Kongolu forveti Jackson Muleka Suudi ekiplerinin radarında. Yıldız isim için daha önce de Beşiktaş'la temasa geçen ismi belirtilmeyen Körfez temsilcisinin 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Kartal'a teklif yapacağı öğrenildi.

Beşiktaş’a Sambacı yıldız! Görüşmeler başladı

CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR

Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Beşiktaş’a Sambacı yıldız! Görüşmeler başladı

SVENSSON TRANSFERE BAĞLI

Beşiktaş'ta sağ bek Svensson'un geleceği transfere bağlı. Yeni bir sağ bekin gelmesi durumunda Norveçli oyuncuyla vedalaşılacak.

Beşiktaş’a Sambacı yıldız! Görüşmeler başladı

GEDSON İÇİN TEKLİFLER BEKLENİYOR

Zenit'e transferin son dakikada yatan Gedson Fernandes için gelecek teklifler bekleniyor. Beşiktaş, Portekizli oyuncudan gelecek gelirin yüzde 50'sine sahip olabilecek.

Beşiktaş’a Sambacı yıldız! Görüşmeler başladı

YENİ TRANSFERLER YOLDA

Transfer döneminde Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş, yeni imzalar için kolları sıvadı.

Beşiktaş’a Sambacı yıldız! Görüşmeler başladı

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a transfer listesine sürpriz bir ismi dahil etti.

Beşiktaş’a Sambacı yıldız! Görüşmeler başladı

RENAN HAMLESİ

Siyah beyazlı takım, Zenit forması giyen Robert Renan için resmi görüşmelere başladı.Zenit'in oyuncu için beklentisinin 15 milyon euro olduğu belirtildi

Beşiktaş’a Sambacı yıldız! Görüşmeler başladı

OYUNCUNUN RAKAMLARI

20 yaşındaki Brezilyalı stoper, geçtiğimiz sezon Internacional'de kiralık olarak forma giydi. Brezilya temsilcisinde 29 maça çıkan Renan, 2 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş’a Sambacı yıldız! Görüşmeler başladı

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