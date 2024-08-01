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İşte Fenerbahçe'nin yeni 6'sı! Krunic yerine geliyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler yapılacak takviyelere çevrildi. Fred'in sakatlığıyla sarsılan sarı lacivertliler orta saha transferi için girişimlerini hızlandırdı. Kanarya, 6 numaraya bonservisi elinde bulunan 20 milyon euroluk yıldızı getirmek için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 15:26 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 08:51
İşte Fenerbahçe’nin yeni 6’sı! Krunic yerine geliyor

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Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor.

İşte Fenerbahçe’nin yeni 6’sı! Krunic yerine geliyor

Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağlayan Sarı-Lacivertliler, yeni hamlelere hazırlanıyor.

İşte Fenerbahçe’nin yeni 6’sı! Krunic yerine geliyor

SAİNT-MAXİMİN SAKATLIĞINI ATLATTI

Fenerbahçe'de süratli futbol isteyen teknik direktör Jose Mourinho'nun talebiyle 8 milyon Euro karşılığında kiralanan sol kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin antrenmanda yaşadığı sakatlığı atlatarak takıma katıldı.

İşte Fenerbahçe’nin yeni 6’sı! Krunic yerine geliyor

TEKNİK HEYET MEMNUN

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile yapılan ilk karşılaşmada tedbiren oynatılmayan yıldız futbolcunun antrenmanlara çıkıp Lille karşısında süre alabilecek durumda görülmesi teknik heyeti memnun etti.

İşte Fenerbahçe’nin yeni 6’sı! Krunic yerine geliyor

LILLE MAÇINDA SAHADA

Mourinho'nun Lille karşısındaki oyun kurgusunda görev vermeyi planladığı Maximin'e, maç eksikliğini giderme adına antrenmanlarda yükleme yaptıracağı öğrenildi.

İşte Fenerbahçe’nin yeni 6’sı! Krunic yerine geliyor

EN-NESYRİ TARİHE GEÇTİ

Sevilla'da geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri çeken ve yeni sezonda Fenerbahçe formasını terletecek olan En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis ödemesi yapılan ismi olmayı başardı.

İşte Fenerbahçe’nin yeni 6’sı! Krunic yerine geliyor

REKOR 24 YIL SONRA KIRILDI

Faslı oyuncu, kendisi için yapılan bonservis ödemesiyle Brezilyalı eski futbolcu Mario Jardel'i geçti.

İşte Fenerbahçe’nin yeni 6’sı! Krunic yerine geliyor

Galatasaray'ın 2000 yılında Portekiz ekibi Porto'dan 17 milyon avro bonservis bedelle transfer ettiği Jardel'in rekoru, 24 yıl sonra kırıldı.

İşte Fenerbahçe’nin yeni 6’sı! Krunic yerine geliyor

ŞİMDİ HEDEF ORTA SAHA!

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de şimdi gündem orta saha...

İşte Fenerbahçe’nin yeni 6’sı! Krunic yerine geliyor

GUIDO RODRIGUEZ BOMBASI!

Krunic'in performansı ve Fred'in sakatlığının ardından orta saha arayışlarına hız veren Fenerbahçe, flaş bir ismi gündemine aldı.

İşte Fenerbahçe’nin yeni 6’sı! Krunic yerine geliyor

Haber Global'in aktarığına göre sarı lacivertliler, Arjantinli yıldız Guido Rodriguez ile görüşmelere başladı.

İşte Fenerbahçe’nin yeni 6’sı! Krunic yerine geliyor

Real Betis ile sözleşmesi sona eren Rodriguez'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

İşte Fenerbahçe’nin yeni 6’sı! Krunic yerine geliyor

Arjantinli yıldız, Copa America'da da milli takımın parçasıydı.

İşte Fenerbahçe’nin yeni 6’sı! Krunic yerine geliyor

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