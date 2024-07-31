SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Emirhan Topçu'nun Beşiktaş'a maliyeti belli oldu

Beşiktaş, Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Emirhan Topçu dün İstanbul'a gelirken son detaylarının halledilmesinin ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından cumartesi günkü Süper Kupa maçına kadar oyuncu ile sözleşme imzalanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 11:13 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 11:13
Emirhan Topçu’nun Beşiktaş’a maliyeti belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş uzun süredir gündeminde olan Emirhan Topçu transferinde de mutlu sona ulaştı.

İspanyol ekibi Las Palmas'ın ilgilendiği 23 yaşındaki stoper kulüpler arasında yapılan pazarlıkların olumlu sonuçlanmasının ardından İstanbul'a geldi.

Emirhan'ın Beşiktaş'ı tercih etmesinin de Rizespor'la yapılan görüşmelerin siyah beyazlılar adına olumlu sonuçlanmasında önemli rol oynadığı öğrenildi.

Emirhan TopçuEmirhan Topçu

TRANSFERİN MALİYETİ BELLİ OLDU

Beşiktaş, Karadeniz ekibine bonservis için 3.4 milyon Euro ödeyecek. Emirhan ise siyah beyazlı kulüpten yıllık 600 bin Euro kazanacak.

SÜPER KUPA'YA KADAR İMZALAYACAK

Genç futbolcunun Süper Kupa'da cumartesi günü Galatasaray ile oynanacak karşılaşmaya kadar kendisini siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

SOL BEKTE DE OYNAYABİLİYOR

Geride kalan sezonda Çaykur Rizespor ile 32 maça çıkan Emirhan 1 gol atarken 4 de asist yaptı. Sol ayaklı futbolcu asıl bölgesi olan stoperin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor.

SON DAKİKA