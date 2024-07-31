Arda Güler için çılgın teklif! Fenerbahçe’ye de yarayacak

Arda Güler, Camavinga ve Rudiger



"PEREZ VE ANCELOTTI'NİN İNCİSİ"



Arda'nın, başkan Florentino Perez ve teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından çok beğenildiği ve kulübün geleceği için bir "inci" olarak görüldüğü belirtildi.



Real Madrid'deki ilk sezonunda 12 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşamıştı.