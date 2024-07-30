Edin Dzeko Kadıköy'de de golle başladı KAPTAN YİNE DÜMENDE! Beraberliğin de Fenerbahçe'ye yaradığı eşleşmede temsilcimiz golü Edin Dzeko ile buldu. Boşnak golcü İsviçre'nin ardından Türkiye'de de ağları buldu. En-Nesyri'nin transferine rağmen formayı bırakmaya niyeti olmadığını da gösterdi. Maçın bitimine çok az bir süre kala Sebastian Szymanski ceza sahası içinde önüne düşen topu boş kaleye gönderdi ve takımını öne geçirerek turun galibiyetle gelmesini sağladı.

Luganolu oyuncuların sert müdahaleleri Fenerbahçelileri yıldırdı SERT OYUNLA YILDIRMAYA ÇALIŞTILAR Fenerbahçe'nin Lugano ile karşılaştığı mücaadelede konuk takım benimsediği oyun tarzı ile adeta pes dedirtti. Birçok pozisyonda gösterilen sertlik sebebiyle oyun pek çok kez durmak zorunda kaldı.

Edin Dzeko yine gol atmayı başardı YENİ RAKİP LILLE Fenerbahçe'nin Lugano'yu elemesi sonrasında rakibi Lille oldu. Kanarya, Fransız temsilcisiyle 6-7 Ağustos ve 13 Ağustos tarihlerinde oynayacağı maçlar sonrasında turu geçecek veya yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe'nin Lugano ile oynadığı maçta binlerce taraftar tribünleri doldurdu BİNLERCE TARAFTAR DESTEK VERDİ Sarı lacivertlilerin bu sezon sahasında çıktığı ilk mücadelede taraftarlar da kendilerine ayrılan yerleri doldurdu. Binlerce Fenerbahçeli maç öncesinde ve sırasında oyuncular ile Jose Mourinho'ya sevgi gösterilerinde bulundu.