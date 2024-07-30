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Kanarya turu söktü aldı! Fenerbahçe Lugano'yu 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde Lille'in rakibi oldu

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Lugano ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükseldi. Kanarya 7'inci dakikada Hadj Mahmoud'un golü ile yenik duruma düştü. 31'de Fred sakatlanarak oyundan çıktı. İkinci devrede ise İsviçre'de şov yapan Edin Dzeko, Kadıköy'de de gollerine başladı ve 59'da skoru eşitledi. Son sözü 90+3'te Szymanski söyledi.. Temsilcimiz Fenerbahçe adını bir üst tura yazdırdı ve Lille ile eşleşti.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 18:49 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 00:49
Kanarya turu söktü aldı! Fenerbahçe Lugano’yu 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi’nde Lille’in rakibi oldu

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Uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyen Fenerbahçe, bu özlemini gidermek üzere çıktığı yolda ilk engel olan Lugano'yu elemeyi başardı. Sarı lacivertli ekip karşılaşmada yenik duruma düşmesine rağmen Edin Dzeko ve Szymanski'nin golleriyle turu geçerek Fransız temsilcisi Lille ile karşılaşma hakkı elde etti.

Lugano golden sonra büyük sevinç yaşadıLugano golden sonra büyük sevinç yaşadı

Fener turu söktü aldı!

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Lugano golü buldu. Fenerbahçe savunması, sol kanattan gelişen hücumda Valenzuela'nın kale sahasına doğru çevirdiği topu uzaklaştırmakta güçlük çekti. Oosterwolde ve Szymanski'nin müdahalelerinin ardından ceza sahası yayının yakınında topu önünde bulan Mahmoud'un gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe de çarparak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

17. dakikada Bottani'nin pasıyla ceza sahasına giren Aliseda, kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşla topu auta gönderdi.

25. dakikada konuk takım, sağ kanattan Zanotti ile tehlikeli geldi. Bislimi, Zanotti'nin yerden kale alanı önüne gönderdiği topa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'in müdahalesiyle kornere gitti.

41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Dzeko, ceza sahasının sağından topu penaltı noktasına çevirdi. Szymanski'nin kontrol etmek istediği top, Ferdi Kadıoğlu'nun önünde kaldı. Ferdi'nin gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, Lugano'nun 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

51. dakikada Tadic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altı pas çizgisi üzerinde Djiku'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

59. dakikada Mert Hakan'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası önünde iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

67. dakikada Ferdi'nin ceza yayının solundan sert vuruşunda kaleci Saipi, sol direk dibine giden meşin yuvarlağı oyun alanına geri çeldi.

90+3. dakikada sağ kanattan İrfan Can'ın ceza sahasına ortasında arka direkteki Tadic, meşin yuvarlağı kafayla kale önüne indirdi. Kale önünde müsait pozisyondaki Szymanski topu ağlara gönderdi. 2-1

YİNE GERİYE DÜŞTÜ

Fenerbahçe rakibi ile oynadığı ilk maçta ilk golü yiyen taraf olmuştu. Kadıköy'de de aynı durum yaşandı. Konuk takım 7'inci dakikada Hadj Mahmoud ile skoru 1-0'a getirdi.

Fred kritik maçta sakatlanarak oyundan çıktıFred kritik maçta sakatlanarak oyundan çıktı

FRED DEVAM EDEMEDİ

Maçta 1-0 geriye düşen Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı büyük şok etkisi yarattı. Brezilyalı oyuncu rakibin şut atmasını engellemek için araya girdi ancak aldığı darbe sonrasında yerde kaldı. Kendisini denese de oyundun çıkmak zorunda kaldı. Yerine 31'inci dakikada İsmail Yüksek girdi..

Edin Dzeko Kadıköy'de de golle başladıEdin Dzeko Kadıköy'de de golle başladı

KAPTAN YİNE DÜMENDE!

Beraberliğin de Fenerbahçe'ye yaradığı eşleşmede temsilcimiz golü Edin Dzeko ile buldu. Boşnak golcü İsviçre'nin ardından Türkiye'de de ağları buldu. En-Nesyri'nin transferine rağmen formayı bırakmaya niyeti olmadığını da gösterdi.

Maçın bitimine çok az bir süre kala Sebastian Szymanski ceza sahası içinde önüne düşen topu boş kaleye gönderdi ve takımını öne geçirerek turun galibiyetle gelmesini sağladı.

Luganolu oyuncuların sert müdahaleleri Fenerbahçelileri yıldırdıLuganolu oyuncuların sert müdahaleleri Fenerbahçelileri yıldırdı

SERT OYUNLA YILDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Fenerbahçe'nin Lugano ile karşılaştığı mücaadelede konuk takım benimsediği oyun tarzı ile adeta pes dedirtti. Birçok pozisyonda gösterilen sertlik sebebiyle oyun pek çok kez durmak zorunda kaldı.

Edin Dzeko yine gol atmayı başardıEdin Dzeko yine gol atmayı başardı

YENİ RAKİP LILLE

Fenerbahçe'nin Lugano'yu elemesi sonrasında rakibi Lille oldu. Kanarya, Fransız temsilcisiyle 6-7 Ağustos ve 13 Ağustos tarihlerinde oynayacağı maçlar sonrasında turu geçecek veya yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe'nin Lugano ile oynadığı maçta binlerce taraftar tribünleri doldurduFenerbahçe'nin Lugano ile oynadığı maçta binlerce taraftar tribünleri doldurdu

BİNLERCE TARAFTAR DESTEK VERDİ

Sarı lacivertlilerin bu sezon sahasında çıktığı ilk mücadelede taraftarlar da kendilerine ayrılan yerleri doldurdu. Binlerce Fenerbahçeli maç öncesinde ve sırasında oyuncular ile Jose Mourinho'ya sevgi gösterilerinde bulundu.

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