Uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyen Fenerbahçe, bu özlemini gidermek üzere çıktığı yolda ilk engel olan Lugano'yu elemeyi başardı. Sarı lacivertli ekip karşılaşmada yenik duruma düşmesine rağmen Edin Dzeko ve Szymanski'nin golleriyle turu geçerek Fransız temsilcisi Lille ile karşılaşma hakkı elde etti.
Lugano golden sonra büyük sevinç yaşadı
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Lugano golü buldu. Fenerbahçe savunması, sol kanattan gelişen hücumda Valenzuela'nın kale sahasına doğru çevirdiği topu uzaklaştırmakta güçlük çekti. Oosterwolde ve Szymanski'nin müdahalelerinin ardından ceza sahası yayının yakınında topu önünde bulan Mahmoud'un gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe de çarparak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.
17. dakikada Bottani'nin pasıyla ceza sahasına giren Aliseda, kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşla topu auta gönderdi.
25. dakikada konuk takım, sağ kanattan Zanotti ile tehlikeli geldi. Bislimi, Zanotti'nin yerden kale alanı önüne gönderdiği topa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'in müdahalesiyle kornere gitti.
41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Dzeko, ceza sahasının sağından topu penaltı noktasına çevirdi. Szymanski'nin kontrol etmek istediği top, Ferdi Kadıoğlu'nun önünde kaldı. Ferdi'nin gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı, Lugano'nun 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
51. dakikada Tadic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altı pas çizgisi üzerinde Djiku'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
59. dakikada Mert Hakan'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası önünde iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
67. dakikada Ferdi'nin ceza yayının solundan sert vuruşunda kaleci Saipi, sol direk dibine giden meşin yuvarlağı oyun alanına geri çeldi.
90+3. dakikada sağ kanattan İrfan Can'ın ceza sahasına ortasında arka direkteki Tadic, meşin yuvarlağı kafayla kale önüne indirdi. Kale önünde müsait pozisyondaki Szymanski topu ağlara gönderdi. 2-1
YİNE GERİYE DÜŞTÜ
Fenerbahçe rakibi ile oynadığı ilk maçta ilk golü yiyen taraf olmuştu. Kadıköy'de de aynı durum yaşandı. Konuk takım 7'inci dakikada Hadj Mahmoud ile skoru 1-0'a getirdi.
Fred kritik maçta sakatlanarak oyundan çıktı
FRED DEVAM EDEMEDİ
Maçta 1-0 geriye düşen Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı büyük şok etkisi yarattı. Brezilyalı oyuncu rakibin şut atmasını engellemek için araya girdi ancak aldığı darbe sonrasında yerde kaldı. Kendisini denese de oyundun çıkmak zorunda kaldı. Yerine 31'inci dakikada İsmail Yüksek girdi..