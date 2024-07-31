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Galatasaray'dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar bir yandan orta saha transferi için girişimlerine devam ederken, diğer yandan kadrodaki şişkinliği azaltmanın peşinde. Aslan, bu doğrultuda yıldız ismin sözleşmesini feshetme kararı aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 16:23 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 16:23
Galatasaray’dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

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Trendyol Süper Lig'de üst üste 2 kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray’dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Sarı-kırmızılılar ilk olarak geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiralık kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'in bonservisini bedelsiz bir şekilde aldı.

Galatasaray’dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

İç transfere devam eden Cimbom, sözleşmesi sona eren Dries Mertens'le 1 yıl daha devam kararı aldı.

Galatasaray’dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Forvet bölgesi için ise ezeli rakibi Fenerbahçe ile mukavelesi biten Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı. Belçikalı yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalayan G.Saray, senelik 3 milyon Euro net maaş ödeneceğini açıkladı. Ayrıca 30 yaşındaki oyuncuya 3 yıl vadeyle toplam 3 milyon Euro imza parası verileceğini duyurdu.

Galatasaray’dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Aslan son olarak ise sağ bek bölgesine Kopenhag'dan Elias Jelert'i transfer etti.

Galatasaray’dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

YERLİ OYUNCULARIN ÖNEMİ ARTTI

Önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanı yine 14 olarak kalırken; toplam kadro ise 30'dan 28'e düşürülecek.

Galatasaray’dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Öncelik kadro şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak olurken; beklentileri karşılayamayan isimlere uygun teklifler gelmesi halinde yollar ayrılacak.

Galatasaray’dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

AYRILIKLARA İZİN YOK

Galatasaray'ın Avusturya'daki ikinci kampına milli yıldızlar Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün de katılmıştı.

Galatasaray’dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Bu isimlerden Barış Alper ve Kerem'le hem teknik direktör Okan Buruk hem de kampı ziyaret eden başkan Dursun Özbek özel görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray’dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

İki oyuncuya da "Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde önemli sınavlar vereceğiz. Hedefimiz üst üste üçüncü kez şampiyonluk kupasını kaldırmak ve Avrupa'da gruplardan çıkarak gidebileceğimiz en iyi yere kadar gitmek. Bu nedenle takımda kalmanızı istiyoruz'' mesajı verildi.

Galatasaray’dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Sarı-kırmızılı yönetim, İtalyan ve İngiliz kulüplerinin sıraya girdiği Barış Alper'i satmayı düşünmüyor, sezon planlamasını yıldız futbolcuya göre yapıyor.

Galatasaray’dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Kerem Aktürkoğlu'nu da kadroda tutmak isteyen Galatasaray, bu yüzden Oğuz Aydın transferinde ısrarcı olmadı. Kerem'e İspanya'dan Real Sociedad'ın ilgisi söz konusu.

Galatasaray’dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı kulübün kararına itiraz etmedi. İki oyuncu da Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermeye motive oldu.

Galatasaray’dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

FESİH KARARI

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, gözden çıkarılan Sergio Oliveira için gelen tekliflerin değerlendirmeye aldı.

Galatasaray’dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Galatasaray'dan yıllık 2 milyon 750 bin Euro ne ücret alan ve 2 sene daha kontratı bulunan tecrübeli oyuncunun takım bulamaması halinde alacaklarına karşılık serbest bırakılabileceği de belirtildi.

Galatasaray’dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Portekizli futbolcunun adı Valencia, Braga, Eyüpspor ve Santa Clara gibi ekiplerle anılmıştı.

Galatasaray’dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Sarı-kırmızılı forma altında 58 maçta 6 gol, 7 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray’dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Oliveira'nın güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro.

Galatasaray’dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

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