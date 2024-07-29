Toni Kroos’tan Arda Güler itirafı!

Arda Güler, EURO 2024'ü 1 gol 2 asistle noktaladı.



"SOL AYAĞI İNANILMAZ"



Arda Güler ile ilgili açıklamalarına devam eden Alman yıldız, "Arda Güler'in sol ayağı inanılmaz. Biz bunu ilk antrenmandan itibaren hepimiz fark ettik." ifadelerini kullandı.



Arda Güler'in EURO 2024'te attığı gole değinen Kroos, şu ifadeleri kullandı: "Arda Güler süre aldığı her maçta gol atmayı başardı. Son vuruşları gerçeküstü. EURO'da attığı gol şans değildi."