Toni Kroos’tan Arda Güler itirafı!

Real Madrid
ile sözleşmesi sona eren ve Avrupa Şampiyonası'nın ardından futbola veda eden Toni Kroos
, Arda Güler
ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Arda Güler, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
"ARDA GÜLER GİBİSİ YOK"
Kroos yaptığı açıklamada, "Arda Güler'i diğer oyunculardan farklı kılan şey öğrenmeye açık olması. Buraya ilk geldiğinde bizim yaptıklarımıza çok dikkat etti. Günümüzde ona benzer çok fazla oyuncu yok. Gerçekten öğrenmek ve gelişmek istiyor. Bitiriciliği inanılmaz. Eğer sağlıklı kalırsa büyük bir geleceği var."
dedi.
Arda Güler, EURO 2024'ü 1 gol 2 asistle noktaladı.
"SOL AYAĞI İNANILMAZ"
Arda Güler ile ilgili açıklamalarına devam eden Alman yıldız, "Arda Güler'in sol ayağı inanılmaz. Biz bunu ilk antrenmandan itibaren hepimiz fark ettik." ifadelerini kullandı.
Arda Güler'in EURO 2024'te attığı gole değinen Kroos, şu ifadeleri kullandı: "Arda Güler süre aldığı her maçta gol atmayı başardı. Son vuruşları gerçeküstü. EURO'da attığı gol şans değildi."