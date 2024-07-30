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Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı! Atıcılık tarihimizde bir ilk | Milli boksörümüz Hatice Akbaş çeyrek finalde

Son dakika haberi! Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazandı. Takımımız, atıcılıkta olimpiyat tarihimizdeki ilk gümüş madalyayı ülkemize kazandırdı. Milli boksörümüz Hatice Akbaş ise, kadınlar 54kg son 16 turunda Avustralya'dan Tiana Echegaray'ı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 11:34 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 18:43
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Paris Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazandı! Atıcılık tarihimizde bir ilk | Milli boksörümüz Hatice Akbaş çeyrek finalde

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan atıcılık milli takımı, 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Paris'te bir madalya daha!

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinin finalinde Damir Mikec ve Zorana Arunovic'in yer aldığı Sırbistan ile karşılaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan atışlarını böyle gerçekleştirdi.Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan atışlarını böyle gerçekleştirdi.

Çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmayı 16-14 kaybeden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalyada kaldı.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, bu başarılarıyla Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı.

Damir Mikec ve Zorana Arunovic çiftinin altın madalyaya ulaştığı bu kategoride bronz madalya ise Manu Bhaker ve Sarabjot Singh'ten oluşan Hindistan ekibinin oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak finali yakından takip etti.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak finali yakından takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da final müsabakalarını salonda takip etti.

TÜRKİYE'NİN MADALYA ALDIĞI 10. BRANŞ
Atıcılık, Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde madalya aldığı 10. branş oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan atıcılık milli takımı, 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazandı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan atıcılık milli takımı, 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Türk sporcular, olimpiyatlarda daha önce güreş, halter, tekvando, boks, karate, atletizm, judo, okçuluk ve cimnastik branşlarında madalya kazanmıştı.

ÇEYREK FİNAL GÖRÜNDÜ!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Hatice Akbaş, Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 54 kilo son 16 tur maçında milli boksör Hatice Akbaş, Echegaray ile mücadele etti.

Rakibini 5-0 yenerek çeyrek finale yükselen Hatice'nin rakibi daha sonra belli olacak.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Hatice ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.

MİLLİ BOKSÖRÜMÜZ HATİCE AKBAŞMİLLİ BOKSÖRÜMÜZ HATİCE AKBAŞ

İŞTE GÜNÜN PROGRAMI
Olimpiyat Oyunları'nın 4. gününde Türkiye'den 7 branşta 13 Türk sporcu sahne alacak.

Okçuluk branşında klasik yay bireyselde gözler Mete Gazoz'da olacak. Tokyo'da altın madalya alarak Türkiye'yi gururlandıran Gazoz'un hedefi altın madalya olacak. 25 yaşındaki sporcumuzun mücadelesi saat 18.58'de başlayacak.

İlk madalya geldi sıra altında!

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Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Paris Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazandı! Atıcılık tarihimizde bir ilk | Milli boksörümüz Hatice Akbaş çeyrek finalde
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