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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 4'üncü gün! 7 branş 13 Türk sporcu: Mete Gazoz altın madalya için yarışacak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü günün sonunda 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Japonya, ülkeler sıralamasında liderliğine devam etti. İlk 2 gün sonunda madalya kazanan ülkeler listesine giremeyen Türkiye, okçuluk branşında kazandığı bronz madalyayla, oyunlarda madalya elde eden 36 ülkeden birisi oldu. Okçuluk branşında bugün klasik yay bireyselde gözler Mete Gazoz'da olacak. Tokyo'da altın madalya alarak Türkiye'yi gururlandıran Gazoz'un hedefi altın madalya olacak.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 10:32 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 10:32
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 4’üncü gün! 7 branş 13 Türk sporcu: Mete Gazoz altın madalya için yarışacak

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü günün sonunda 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Japonya, ülkeler sıralamasında liderliğine devam etti.

Paris'te gerçekleştirilen oyunların üçüncü gününde artistik cimnastis ve kaykayda altın madalyaya uzanan Japonya, altın sayısını 6'ya yükseltti.

Oyunların ikinci gününü dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Fransa ise 5 altın, 8 gümüş ve 3 bronz madalyayla ikinci sıraya yerleşti.

Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde Okçuluk Klasik Yay Takım kategorisinde Çin'i yenen Mete Gazoz (kırmızı solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (kırmızı sağda) ve Ulaş Berkim Tümer'den (kırmızı ortada) oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı. (29 Temmuz 2024)Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde Okçuluk Klasik Yay Takım kategorisinde Çin'i yenen Mete Gazoz (kırmızı solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (kırmızı sağda) ve Ulaş Berkim Tümer'den (kırmızı ortada) oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı. (29 Temmuz 2024)

Üçüncü sırada Çin'in 5 altın, 5 gümüş ve 2 bronzu bulunuyor. Avustralya 5 altın ve 4 gümüşle, ikinci sıradan dördüncü sıraya geriledi.

5 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde eden Güney Kore beşinci sırada yer alırken organizasyonda en fazla madalya kazanan ülke konumundaki ABD, listede altıncı. 3 altın, 8 gümüş ve 9 bronzla toplam 20 madalya kazanan ABD, altın madalya sayısının az olması sebebiyle altıncı sırada yer alıyor.

TÜRKİYE İLK MADALYASINI ALDI
İlk 2 gün sonunda madalya kazanan ülkeler listesine giremeyen Türkiye, üçüncü günde okçuluk branşında kazandığı bronz madalyayla, oyunlarda madalya elde eden 36 ülkeden birisi oldu.

Öte yandan Olimpiyat Oyunları'nın 4. gününde Türkiye'den 7 branşta 13 Türk sporcu sahne alacak.

Mete Gazoz Mete Gazoz

Okçuluk branşında klasik yay bireyselde gözler Mete Gazoz'da olacak. Tokyo'da altın madalya alarak Türkiye'yi gururlandıran Gazoz'un hedefi altın madalya olacak. 25 yaşındaki sporcumuzun mücadelesi saat 18.58'de başlayacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke

Altın

Gümüş

Bronz

Toplam

Japonya

6

2

4

12

Fransa

5

8

3

16

Çin

5

5

2

12

Avustralya

5

4

9

Güney Kore

5

3

1

9

ABD

3

8

9

20

Büyük Britanya

2

5

3

10

İtalya

2

3

3

8

Kanada

2

1

2

5

Hong Kong

2

1

3

Almanya

2

2

Kazakistan

1

2

3

Güney Afrika

1

2

3

Belçika

1

1

2

Azerbaycan

1

1

Romanya

1

1

Özbekistan

1

1

Brezilya

1

2

3

İsveç

1

2

3

Fiji

1

1

Kosova

1

1

Moğolistan

1

1

Polonya

1

1

Tunus

1

1

Moldova

2

2

Hırvatistan

1

1

Mısır

1

1

İspanya

1

1

Macaristan

1

1

Hindistan

1

1

İrlanda

1

1

Meksika

1

1

İsviçre

1

1

Slovakya

1

1

Türkiye

1

1

Ukrayna

1

1

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