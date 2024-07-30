Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 4’üncü gün! 7 branş 13 Türk sporcu: Mete Gazoz altın madalya için yarışacak

Oyunların ikinci gününü dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Fransa ise 5 altın, 8 gümüş ve 3 bronz madalyayla ikinci sıraya yerleşti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 'nda üçüncü günün sonunda 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Japonya, ülkeler sıralamasında liderliğine devam etti.

Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde Okçuluk Klasik Yay Takım kategorisinde Çin'i yenen Mete Gazoz (kırmızı solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (kırmızı sağda) ve Ulaş Berkim Tümer'den (kırmızı ortada) oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı. (29 Temmuz 2024)

Üçüncü sırada Çin'in 5 altın, 5 gümüş ve 2 bronzu bulunuyor. Avustralya 5 altın ve 4 gümüşle, ikinci sıradan dördüncü sıraya geriledi.

5 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde eden Güney Kore beşinci sırada yer alırken organizasyonda en fazla madalya kazanan ülke konumundaki ABD, listede altıncı. 3 altın, 8 gümüş ve 9 bronzla toplam 20 madalya kazanan ABD, altın madalya sayısının az olması sebebiyle altıncı sırada yer alıyor.