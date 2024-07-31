Beşiktaş Robert Renan için girişimlere başladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Zenit'in yıldızını gözüne kestirdi.Ertan Süzgün'ün haberine göre; siyah beyazlı takım, Zenit forması giyen Robert Renan için resmi görüşmelere başladı.Habere göre, Zenit'in oyuncu için beklentisinin 15 milyon euro olduğu belirtildi.Bununla birlikte Beşiktaş'ın rakamı aşağı düşürüp ödeme planını da yıllara bölmek istediği aktarıldı.20 yaşındaki Brezilyalı stoper, geçtiğimiz sezon Internacional'de kiralık olarak forma giydi. Brezilya temsilcisinde 29 maça çıkan Renan, 2 asistlik performans sergiledi.