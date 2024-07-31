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Beşiktaş Robert Renan için girişimlere başladı!

Beşiktaş, Zenit forması giyen Robert Renan için resmi görüşmelere başladı. 20 yaşındaki Brezilyalı stoper, geçtiğimiz sezon Internacional'de kiralık olarak forma giydi. Brezilya temsilcisinde 29 maça çıkan Renan, 2 asistlik performans sergiledi.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 12:06 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 12:06
Beşiktaş Robert Renan için girişimlere başladı!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Zenit'in yıldızını gözüne kestirdi.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; siyah beyazlı takım, Zenit forması giyen Robert Renan için resmi görüşmelere başladı.

ZENİT'İN BEKLENTİSİ

Habere göre, Zenit'in oyuncu için beklentisinin 15 milyon euro olduğu belirtildi.

Bununla birlikte Beşiktaş'ın rakamı aşağı düşürüp ödeme planını da yıllara bölmek istediği aktarıldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

20 yaşındaki Brezilyalı stoper, geçtiğimiz sezon Internacional'de kiralık olarak forma giydi. Brezilya temsilcisinde 29 maça çıkan Renan, 2 asistlik performans sergiledi.

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