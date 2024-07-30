Joaquin Fernandez ve Filip Benkovic ile yolların ayrılmasının ardından da bu bölgeye Stefan Savic gibi dünya markası getirilmişti. Ayrıca bir oyuncu daha alınacak.

Ebere Paul Onuachu Trabzonspor'da çok verimli bir sezon geçirdi

En kritik mevkilerden biri olan forvet için ise birçok isim gündemdeydi ancak ilk sırada Ebere Paul Onuachu vardı. Geçen sezon performansıyla Trabzonspor adına ekstralar yaratan dev golcü için kulübü Southampton ile yapılan görüşmelerde istenen sonuç alınamadı ama görüşmeler devam ediyor.