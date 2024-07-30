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Trabzonspor golcü transferinde bombayı patlatıyor! İmza çok yakın

Şampiyonluk parolası ile sezona başlayan Trabzonspor’da birçok mevki için yapılan transferlerin ardından sıra forvete gelmişti. Yönetim, uzun süredir golcü arayışına devam ediyordu. Listede pek çok dünya yıldızı vardı. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın istediği isimle anlaşma sağlandı. Kulübü ile de son aşamaya gelindi. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 15:59 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 16:00
Trabzonspor golcü transferinde bombayı patlatıyor! İmza çok yakın

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Transferde rakiplerine oranla çok daha aktif bir dönem geçiren Trabzonspor, hamlelerine bir yenisini daha eklemek üzere. Gol yükünü sırtlaması beklenen forvet için yapılan girişimler artık meyvesini vermek üzere. Yıldız forvet ile el sıkışıldı. Sıra kulübüne geldi. Hedef en kısa sürede imzaları atarak KAP'a bildirmek. İşte detaylar…

Trezeguet, Trabzonspor'un bu sezonki ilk golünü attıTrezeguet, Trabzonspor'un bu sezonki ilk golünü attı

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmeyi hedefleyen Fırtına, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Ruzomberok'u Trezeguet ve Cihan Çanak'ın golleriyle 2-0 yenmişti. Ekibimiz Trabzon'da oynanacak maçına ardından bir üst tura yükselmek ve Wisla Krakow - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşmayı istiyor.

Süper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcularSüper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular
Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular

Borna Barisic ve John David Lundstram Glasgow Rangers'tan sonra Trabzonspor'da da birlikte oynayacakBorna Barisic ve John David Lundstram Glasgow Rangers'tan sonra Trabzonspor'da da birlikte oynayacak

Zirveden uzakta geçirdiği senelerin ardından yeniden şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Trabzonspor'da transfer mesaisi bitmiyor. Bordo mavili ekip yaza damga vuran hamlelerinden birine daha atmak üzere.

Trabzonspor kadrosuna önemli takviyeler yaptıTrabzonspor kadrosuna önemli takviyeler yaptı

Fırtına ilk aşamada 6 futbolcuyu renklerine bağlamıştı. John David Lundstram, Borna Barisic, Cihan Çanak, Ozan Tufan, Denis Dragus ve Anthony Nwakaeme'ye forma giydirilmişti.

Trabzonspor Thomas Meunier'den boşalan sağ bek mevkisini Pedro Malheiro ile doldurduTrabzonspor Thomas Meunier'den boşalan sağ bek mevkisini Pedro Malheiro ile doldurdu

Uzun süre sessiz kalan yönetim, Thomas Meunier'in sözleşmesini feshetmesiyle büyük şok yaşamıştı fakat Pedro Malheiro hamlesiyle sağ bek mevkisi sağlama alındı.

Stefan Savic Trabzonspor'un savunmadaki lideri olacakStefan Savic Trabzonspor'un savunmadaki lideri olacak

Joaquin Fernandez ve Filip Benkovic ile yolların ayrılmasının ardından da bu bölgeye Stefan Savic gibi dünya markası getirilmişti. Ayrıca bir oyuncu daha alınacak.

Okay Yokuşlu yeniden Trabzonspor forması giyecekOkay Yokuşlu yeniden Trabzonspor forması giyecek

Trabzonspor orta saha transferinde de önemli adımlar atıyor. Okay Yokuşlu eski kulübüne geri döndü. Kısa süre içerisinde şehre gelerek sözleşme imzalayacak. Merkez orta saha ve 10 numara konusunda da girişimler sürüyor.

Ebere Paul Onuachu Trabzonspor'da çok verimli bir sezon geçirdiEbere Paul Onuachu Trabzonspor'da çok verimli bir sezon geçirdi

En kritik mevkilerden biri olan forvet için ise birçok isim gündemdeydi ancak ilk sırada Ebere Paul Onuachu vardı. Geçen sezon performansıyla Trabzonspor adına ekstralar yaratan dev golcü için kulübü Southampton ile yapılan görüşmelerde istenen sonuç alınamadı ama görüşmeler devam ediyor.

Wout Weghorst Beşiktaş'ta da forma giydiWout Weghorst Beşiktaş'ta da forma giydi

Yönetim son teklifini bonuslarla birlikte 7 milyon Euro seviyelerine çıkardı. Diğer yandan bonservisi Championship ekiplerinden Burnley'de bulunan Wout Weghorst için devreye girdi.

Wout Weghorst gçeen sezonu 7 gol ve 4 asistle tamamladıWout Weghorst gçeen sezonu 7 gol ve 4 asistle tamamladı

Onuachu'nun Trabzonspor'da oynamak istemesini koz olarak kullanan yönetim Hollandalı golcüde de görüşmelerini hızlandırdı.

Wout Weghorst Beşiktaş'taki başarılı döneminin ardından Manchester United'a transfer olduWout Weghorst Beşiktaş'taki başarılı döneminin ardından Manchester United'a transfer oldu

Daha önce Beşiktaş formasıyla hafızalarda yer edinen ve sonrasında Manchester United'a transfer yapan deneyimli futbolcu ile gerçekleştirilen temaslarda anlaşma sağlandı.

Wout Weghorst EURO 2024'te Hollanda forması giydiWout Weghorst EURO 2024'te Hollanda forması giydi

Bugüne kadar hep süreçte sorun çıkardığı öne sürülen kız arkadaşı da ikna edildi. Şehirde özel bir villada yaşayacak olan Weghorst ve ailesi, Trabzon'un doğasına da hayran kaldı. Ayrıca sahip olduğu 3 çocuğunun ardından bir bebek daha bekledikleri için artık yerleşik bir hayat yaşamak istiyorlar.

Wout Weghorst pivot forvet özelliği nedeniyle Abdullah Avcı'nın en çok istediği isimWout Weghorst pivot forvet özelliği nedeniyle Abdullah Avcı'nın en çok istediği isim

Kulübünün istediği bonservis için de görüşmeler son aşamaya gelindi. Transferin kısa süre içerisinde KAP'a bildirilmesi için yoğun uğraş veriliyor.

Wout Weghorst kariyerinde İngiltere ve Almanya'da da oynadıWout Weghorst kariyerinde İngiltere ve Almanya'da da oynadı

Ülkesinin dev ekiplerinden Ajax ve Twente ile de anılan Wout Weghorst, Trabzonspor ile birlikte ikinci Süper Lig kariyerine adım atacak.

Wout Weghors'un güncel piyasa değeri 6 milyon euroWout Weghors'un güncel piyasa değeri 6 milyon euro

Geçen sezonu Hoffenheim'de kiralık geçiren 31 yaşındaki forvet çıktığı 30 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergilerken 2166 dakika sahada kaldı. Ayrıca ülkesi Hollanda'nın da EURO 2024 kadrosunda yer aldı.

Wout Weghorst ikinci Süper Lig kariyerine çok yakınWout Weghorst ikinci Süper Lig kariyerine çok yakın

Wout Weghorst kariyerinde FC Emmen, Heracles, AZ Alkmaar, Wolfsburg, Burnley, Beşiktaş, Manchester United ve Hoffenheim formaları giydi.

Wout Weghorst Messi ile yaşadığı tartışma sonrası dünya gündemine oturmuştuWout Weghorst Messi ile yaşadığı tartışma sonrası dünya gündemine oturmuştu

Golcülüğü ile Avrupa'nın tanınan isimlerinden biri olmayı başaran Wout Weghorst için şu ana kadar 34 milyon euroya yakın transfer ücreti ödendi.

Wout Weghorst için bugüne kadar 34 milyon euroya yakın bonservis ücreti ödendiWout Weghorst için bugüne kadar 34 milyon euroya yakın bonservis ücreti ödendi

Weghorst'un güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

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