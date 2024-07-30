Transferde rakiplerine oranla çok daha aktif bir dönem geçiren Trabzonspor, hamlelerine bir yenisini daha eklemek üzere. Gol yükünü sırtlaması beklenen forvet için yapılan girişimler artık meyvesini vermek üzere. Yıldız forvet ile el sıkışıldı. Sıra kulübüne geldi. Hedef en kısa sürede imzaları atarak KAP'a bildirmek. İşte detaylar…
Trezeguet, Trabzonspor'un bu sezonki ilk golünü attı
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmeyi hedefleyen Fırtına, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Ruzomberok'u Trezeguet ve Cihan Çanak'ın golleriyle 2-0 yenmişti. Ekibimiz Trabzon'da oynanacak maçına ardından bir üst tura yükselmek ve Wisla Krakow - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşmayı istiyor.
Borna Barisic ve John David Lundstram Glasgow Rangers'tan sonra Trabzonspor'da da birlikte oynayacak
Zirveden uzakta geçirdiği senelerin ardından yeniden şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Trabzonspor'da transfer mesaisi bitmiyor. Bordo mavili ekip yaza damga vuran hamlelerinden birine daha atmak üzere.