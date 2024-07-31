Real Madrid - Milan maçı kaç kaç bitti? Real Madrid Milan maç özeti ve goller

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Real Madrid, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluğunu müzesine götüren Real Madrid, yeni sezonda da zirveyi hedefliyor.

Real Madrid'e rekor teklif geldi: Servet ödeyecekler…

Carlo Ancelotti'nin önümüzdeki sezonda birçok maçta görev vermesi beklenen Arda Güler, transferin de en çok konuşulan ismi oldu.

Real Madrid yönetimi oyuncuyu satmak ya da kiralamak istemiyor olsa da birçok teklifle rahatsız ediliyor.

Bu sırada Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler için çarpıcı bir gelişme yaşandı.