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Real Madrid - Milan maçı kaç kaç bitti? Real Madrid Milan maç özeti ve goller

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Real Madrid, ABD’de düzenlenen kamp programı kapsamında Milan ile karşı karşıya geldi. Real Madrid’in kamp kadrosunda yer alan yeni transferler izleyicilerin dikkatini çekti. İşte Real Madrid - Milan maçına dair merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 07:51 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 08:02
Real Madrid - Milan maçı kaç kaç bitti? Real Madrid Milan maç özeti ve goller

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Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Real Madrid, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluğunu müzesine götüren Real Madrid, yeni sezonda da zirveyi hedefliyor.

REAL MİLAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

ABD'de oynanan hazırlık maçında Milan, Real Madrid'i 1-0 mağlup etti.

Real Madrid'de Arda Güler maça ilk 11 başladı ve 45 dakika sahada kaldı.

Real Madrid'e rekor teklif geldi: Servet ödeyecekler…

Carlo Ancelotti'nin önümüzdeki sezonda birçok maçta görev vermesi beklenen Arda Güler, transferin de en çok konuşulan ismi oldu.

Real Madrid yönetimi oyuncuyu satmak ya da kiralamak istemiyor olsa da birçok teklifle rahatsız ediliyor.

Bu sırada Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

SERVET ÖDEMEYİ GÖZDEN ÇIKARDILAR

Defensa Central'in haberine göre; bir aracı, Real Madrid'in Arda Güler için ne istediğini ilk elden öğrenmek için Madrid'in kapısını çaldı.

Dahası, Premier Lig'den bir kulübün Arda'yı istediğini ve bu kulübün Newcastle United olabileceği söylendi.

Newcastle United'ın, Arda Güler için Real Madrid'e 60 milyon Euro artı 20 milyon Euro bonus ödeyebileceği belirtildi.

Arda Güler, transferin bu bedellere bitmesi halinde Real Madrid'in en pahalı satış yapan ikinci oyuncusu olacak.

Real Madrid, 18/19 sezonunda Cristiano Ronaldo'yu 117 milyon Euro'ya Juventus'a göndermişti.

Arda Güler, 80 milyon Euro'ya transfer olması halinde Ronaldo'nun ardından ikinci sıradaki yerini alacak.

REAL MADRID: "DOKUNULMAZ"

Haberde, bu aracı kişinin Real Madrid cephesine, "Eğer Arda'yı satmayı düşünüyorsanız, 1 gün içinde satılır" ifadesini kullandığı belirtildi.

Ancak Arda Güler'i dokunulmaz olarak gören Real Madrid cephesinin bu teklife sıcak bakmadığı ve ayrılık ihtimalinin düşünmediği ifade edildi.

Arda'nın, başkan Florentino Perez ve teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından çok beğenildiği ve kulübün geleceği için bir "inci" olarak görüldüğü belirtildi.

Real Madrid'deki ilk sezonunda 12 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşamıştı.

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