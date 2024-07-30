Emin Bayram yeniden Westerlo’da! Sözleşmede dikkat çeken detay

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Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak gönderdiği Emin Bayram'ın Westerlo'ya bu kez bonservisiyle gönderildiğini duyurdu. Sarı kırmızılı ekip bu transferle birlikte önemli bir bonservisin de sahibi olacak.

Emin Bayram ikinci kez Westerlo forması giyecek Galatasaray ekibi, bu transferden 4 milyon Euro gelir elde ederken, Emin Bayram'ın sonraki satışından elde edilecek gelirin de yarısını kasasına koyacak. Öte yandan Galatasaray, oyuncuyu geri alma önceliğine de sahip olacak.