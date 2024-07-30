Emin Bayram yeniden Westerlo’da! Sözleşmede dikkat çeken detay

Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak gönderdiği Emin Bayram'ın Westerlo'ya bu kez bonservisiyle gönderildiğini duyurdu. Sarı kırmızılı ekip bu transferle birlikte önemli bir bonservisin de sahibi olacak.
Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak gönderdiği Emin Bayram'ın Westerlo'ya bu kez bonservisiyle gönderildiğini duyurdu. Sarı kırmızılı ekip bu transferle birlikte önemli bir bonservisin de sahibi olacak.
Galatasaray ekibi, bu transferden 4 milyon Euro gelir elde ederken, Emin Bayram'ın sonraki satışından elde edilecek gelirin de yarısını kasasına koyacak. Öte yandan Galatasaray, oyuncuyu geri alma önceliğine de sahip olacak.
Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada;
''Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, şirketimize net 4.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.
Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; KVC Westerlo elde edeceği transfer bedelinin %50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir.
Ek olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır.'' ifadelerine yer verildi.